Vom Feierabend direkt auf die Open-Air-Tanzfläche geht’s beim neuen „Early Dancing“ im Club Stadtmitte.

Das Motto der „Party am Donnerstag, die dir keinen Strich durch deine Freitagsplanung macht“: Wer früher kommt, kann länger feiern! Auch alle, die andere Afterworks als zu durchgestylt empfinden oder es einfach nur leid sind, am Wochenende bis in die Puppen warten zu müssen, um endlich in einen launigen Clubabend starten zu können, sind hier genau richtig!

Jeden Donnerstag feiern alle Altersklassen ab 18 Uhr im wunderschönen mediterranen Innenhof der Stadtmitte zu tanzbaren Sounds von „London Calling“-DJ Mr. Ripley, der zusammen mit Alex Wellington und Trope für abwechslungsreiche Mixed-Sets zwischen allerfeinstem Alternative und Electro sorgt, ob Indie, Evergreens, Party-Classics, Oldschool, Rock, Pop oder House.

Oder man trifft sich ganz gechillt mit Freunden und Kollegen auf einen Cocktail oder ein Bierchen; ein Foodtruck stillt mit Essens-Specials den früher oder später aufkommenden Hunger. Der Fünf-Euro-Eintritt beinhaltet einen Verzehrbon im Wert eines Euros.

Dem Schlechtwetterfall kann die Stadtmitte ganz gelassen entgegensehen: Dann wird das „Early Dancing“ von der Rotunde nach drinnen in den Club verlegt. Pünktlich um 23.30 Uhr ist aber Schluss mit lustig, denn nach dem neuen Donnerstagsspaß soll’s am Freitag fit zur Arbeit oder zum Studieren gehen. -pat