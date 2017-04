Ein Jahr Monk Bar

Jede Menge gute Bookings bietet die Monk Bar rund ums Einjährige.

Am Sa, 15.4. legt der Karlsruher Tech-House-Producer und DJ Severin Onderka auf, am Fr, 21.4. folgen bei „Manic Beats“ Deep House und Electronica, tags drauf (22.4.) laden die Houser Benito Blanco und Marlon zu ihrer ersten „Herzenssache“, und empfohlen ist natürlich auch das „Love Dancing“ von Martin Elble und Thomas Brandt am Fr, 28.4.

Zum Einjährigen am Sa, 29.4. kommen die beiden Osloer DJs und Producer „Of Norway“ mit ihrem neuen Album (Live + DJ Set) „The Loneliest Man In Space“: Das Duo, das auch mit Remixen für Kollektiv Turmstrasse, Kosheen, Jori Hulkkonen oder Silicone Soul bekannt wurde, ist derzeit auf spacedubbigem Balearic-House-Prosa-Trip.

Mit DJ Amar spielt am Sa, 6.5. ein alter Bekannter 70er und 80er Soul-Funk-Disco, und in Person von Roland Appel reist am Fr, 12.5. ein cooler Vertreter der deutschen Electronica-Szene aus München an. Seit den frühen 90ern ist der Producer und DJ auf Labels wie Sonar, Compost, G-Stone, !K7 oder Poker Flat präsent und u.a. auch Mitglied des Trüby Trios und von Voom Voom (mit Peter Kruder/Christian Prommer). -rw