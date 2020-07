Die Kulturbühne auf dem Messegelände wird nach dem Auftritt von Fritz Kalkbrenner zwei weitere Male zum Autorave-Floor.

Vor der Compost-Label-Night eröffnet für fünf Stunden das „Electric Monk“. Headliner: der zu den bekanntesten deutschen Techno-DJs zählende Münchener Hell aka Helmut Josef Geier. Sein Mix aus Darkwave, Goth, Detroit Techno und Electro hat ihm auch den Beinamen „Punk DJ“ eingebracht. Außerdem an den Reglern dreht Konstantin Sibold, Produzenten-Newcomer 2013 und seinerzeit jüngster Resident ever im legendären Stuggi-Club Rocker 33 sowie Namensgeber und Ex-„Monk Bar“-Macher Shahrokh Dini, der u.a. seine neue EP „Tacky Dreams“ kreisen lässt.

