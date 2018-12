Von trauter Hausmannskost über Mexiko bis nach Asien in nur vier Tagen.

Der Mittagstisch in der Fettschmelze ist eine komprimierte Weltreise zum Spottpreis. Von Dienstag bis Freitag tischt das Team am Schlachthof zwischen 12 und 14 Uhr internationale Gerichte auf: Dienstags noch à la badische Mama, am Mittwoch schon Ramen, Pho, Laksa & Co. beim Asiaday, donnerstags wird’s mediterran – auch abends in der Fetteria inklusive neuer Pizzakarte (18-24 Uhr, Küche bis 22 Uhr) – und am Ende der Woche steht der Fiesta Friday mit Tacos und Artverwandtem, ebenfalls zusätzlich abends von 18-24 Uhr, Küche bis 22 Uhr.

Apropos Fiesta: Am 26.12. legen Roman Mühlschlegel, Josh Elle und Menqui vom Serious Trouble Label quer durch elektronische Genres für den guten Zweck auf – die Partyreihe „For the Ed“ unterstützt ein Schulprojekt in Tansania (Start: 23 Uhr) – und auch an Silvester lässt es sich in der Fettschmelze mit einem Local Line-up feiern. Vom 21.12. bis 7.1. hat derweil die Küche zu, um frische Ideen für 2019 auszuhecken. -fd