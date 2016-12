„For The Ed“ mit Benedikt Frey

Pforzheim als Sprungbrett zur Welt.

Sowohl die Partyreihe „For The Ed“ als auch der Pfad des Benedikt Frey begannen in der güldenen Stadt. Die DJs und Musiker Josh Elle und Roman Mühlschlegel finanzieren mit den „For The Ed“-Einnahmen Schulprojekte in Afrika, aktuell in Ifakara, Tansania.

Mittlerweile hat sich der Bildungsrave in der Fettschmelze eingenistet und Benedikt Frey spielt across Europe von Barcelona bis in der Panorama Bar. Seine Platten auf u.a. ESP Institute oder Live At Robert Johnson sind so trancig-acidic-atmosphärisch wie seine durch die Genres mäandernden Sets. Die Gastgeber legen mit auf. -fd