Hackerei-Halloween 2017

Tex„as Chain Saw Massacre“ Dixigas lässt zu Halloween wieder seine TOF-Zerstörer von der Kette!

Ihr Unwesen in der schaurig dekorierten Hacke treiben am Di, 31.10., ab 22 Uhr neben den durch die „Top oder Flop“-Schallplattenauktionsnächte berüchtigten Orgel Krueger, Bingo Bongo, Satan Sauerbier und Miss Rheinhafen Turbonekro, die sich aufs Covern der Turbonegro-Alben „Ass Cobra“ und „Apocalypse Dudes“ versteifen. Weniger blutrünstig: die „Hackerei-Kinder-Halloween-Party“ (So, 29.10., 15 Uhr) mit DJ Buh Robin. -pat