Hackerei-Halloween 2018

Wo sollte die wildeste Halloween-Party in Town auch sonst steigen, wenn nicht in der Hacke!

Tex „Beelzebub junior“ Dixigas opfert diesmal Sodumm (Old-School-Metal), The Pissnelks (77er Punk) und die Mummies-Coverband The Dummies. Ebenfalls am Wüten: die „Top oder Flop“-Gang um Orgel Krueger und Bingo Bongo, dazu Gaststars wie Satan Sauerbier, Beatle Boy, Miss Rheinhafen, der Specht und Rattengesicht. Im Anschluss: Tanz-o-tron mit den Champagne Boys Ketch & Ün und Fast Lars 13. -pat