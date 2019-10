Hackerei-Halloween 2019

Heavy heavy Halloween!

Das gilt in der verspinnwebten Hacke heute nicht nur musikalisch: Durch den Abend mit Tributebands und DJs führt der unnachahmliche „Bone Man“ Tex Dixigas: Motördead und die Sons Of Iggy lassen Lemmy und The Stooges auferstehen, Fluppen Jupp & die Lungenjungs feiern sämtliche Hits zur Zigarette ab.

Es wütet die wahnwitzig kostümierte „Top oder Flop“-Gang um Orgel „Discokugellkopf Of Death“ Krueger. „Champagne Boy“ Ün lässt anschließend auf der Tanzfläche die Knochen wackeln.

Bei der „Kinder-Halloween-Party“ (So, 27.10., 15 Uhr) darf sich zuvor schon mal der Nachwuchs austoben. -pat