Hinter dem Akronym IMWI verbirgt sich das Institut für Musikwissenschaft und Musikinformatik an der Hochschule für – klar – Musik.

Hier lässt sich seit über einem Jahrzehnt elektronische Musik in Theorie und Praxis studieren, was regelmäßigen künstlerischen Output garantiert. Live-Elektronik, immersive Environments, Computermusik, audiovisuelle Stücke und alles, was sonst so Spaß macht, wenn man mit Sound und Technik frei experimentieren darf, gibt’s an diesem Abend zu erleben. -fd