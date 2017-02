Kap-Künstlerfasching 2017

Das in der Kapellenstraße gelegene Kap ist die Karlsruher Faschingsfetenhochburg!

Wie in den Vorjahren dekoriert der am Fr, 24.2. ab 20 Uhr auch als DJ aktive Karlsruher Künstler Andreas Lau das Lokal. Dankbares Thema: Trumps Amerika.

Start der bis Di, 28.2. andauernden Sechs-Tage-Sause ist am Schmutzigen (Do, 23.2., 20 Uhr); So, 26.2. gibt’s Gelegenheit zum zwischenzeitlichen Ausnüchtern. -pat