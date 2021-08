Kino Campus Expanded @ Toujours Kultur 2021: DJ-Pre-Shows & Konzerte

Das zweieinhalbmonatige interdisziplinäre „Toujours Kultur“-Programm auf dem „Kino Campus Expanded“ wird von DJ-Pre-Shows, Konzerten, Theater und Performances umrahmt.

Zur Filmeinstimmung gibt’s eintrittsfreie Auflegereien mit Wojo & Juicy (Future Shuffle/Fluid Pop/Wonky Soul/Fem Electronica; Fr, 13.8., 19 Uhr), 76666-Labelinhaberin Chaos Angel & Ada Luvv (Fr, 20.8., 18.30 Uhr) sowie Thomas Weber & Martin Schray (Oldschool-Rock’n’Roll/Alternative Rock/Punk; So, 29.8., 19 Uhr, Commodore’s Cocktail Cinema). Bei „Angewandte Elektronik“ (Sa, 4.9., 21 Uhr) beschallen Rdlk (IDM/Techno), Hidden Technology (Dark Ambient) und Spherical Disrupted (Industrial) die mit Visuals bespielte Kinoleinwand.

Live on stage geht’s mit Blackbox Zero (Fr, 27.8., 20 Uhr) aus Celle auf die „Dark Side Of Country Trash Blues“; die mit ihren Karlsruher Kollegen von Astrokraut auftretenden Psychedelic-Stoner-Band Morf (Do, 16.9., 20 Uhr) kennt man von als Gäste von Kandiszucker Kollektiv oder „Psyka“ und nach den „Hartchorpoppern“ Die Siffer (Do, 2.9., 20 Uhr) aus Marbach tun sich Liedermacher Klaus der Geiger und Marco Pankow von Heiter bis wolkig für ihr „Protest!“-Programm zusammen. Dann covern Viva Punk (Sa, 18.9., 18 Uhr) mit Westerngitarre, Klavier und Cajon Boys, Ramones, Hosen, Wizo, Normahl und Konsorten.

Dazu kommt noch ein Auftritt des Geistsoz-Theaters (Sa, 28.8., 19 Uhr) und als besonderer Tipp Johanna Wagners „Secret Thursday“ (Do, 9.9., 21 Uhr), ein Kunstfilmüberraschungsabend mit regionalen und internationalen Positionen von Expanded Cinema und Autorenfilm bis hin zu Musikclips, Videokunst und Performance. -pat