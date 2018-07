Kitchen Tunes: Afterwork 2018 & 10th Anniversary

Nach dem Auftakt Ende Juni gibt es wieder eine Open-Air-Reihe mit elektronischer Musik in Karlsruhe.

Die „Kitchen Tunes Afterwork“ (Di, 17.7.+28.8., 18 Uhr, Hubraum), wenn DJ Kitchen, Markus Kleemann, Max Hügel und Andre West den Sommer über in wechselnder Besetzung zum monatlichen Sandtanz bitten. Und am Sa, 1.9. feiern die Kitchen Tunes von 16 bis 3 Uhr ihren „10th Anniversary“ im Heimspiel (Lärchenallee 3) am Adenauerring mit lokalen DJ-Kollektiven wie Hype, Ohral, Frische Ernte und Butch Voyage.

Bekannt geworden sind die Klein-Brüder 2011 mit ihrem Electro, Live-Instrumentarium und Gesang mixenden House-Event in der Oval Lounge, kreierten Erfolgsformate wie den „Hubraum Beach“ und sind heute zu viert sowohl gefragt bei Afterworks wie dem „Max Garden“, „La Brisa“ (P10) oder dem „Rosengarten“ (Die Stadtmitte) als auch auf Open Airs vom „Panorama Flimmern“ über „Wunderlich Bunt“, „Grashüpfer“, „Pirate Beach“ (Sa, 4.8.) und „Sommertag“ (Sa, 18.8.) bis hin zu „Ponderosa“ (Fr-So, 7.-9.9.) und „Rheingrün“ (Sa, 15.9.).

„Kitchen Tunes“-Mitgründer Ralf Klein feiert beim Geburtstag zugleich seinen Abschied vom DJ-Pult, bleibt der KT-Crew aber als Manager und Veranstalter erhalten. Man darf gespannt sein, was er sich für den Sommer 2019 einfallen lässt! -pat