Kitchen Tunes Afterwork 2018

Als inzwischen reine Event-Location öffnet der Durlacher Hubraum die Tore seit dem Frühjahr im Rahmen seiner diversen Veranstaltungsformate regelmäßig für Stammgäste und Strandliebhaber.

Nach einem Jahr Abstinenz gibt es neben BBQ, Brunch, Cocktail-Abenden und Jürgen Zöllers „Hub Live“ – diesmal mit der „Little Big Band Night Of Funk And Soul And Rock“ (Mi, 4.7., 20 Uhr) – jetzt auch wieder eine wetterfeste Open-Air-Reihe mit elektronischer Musik: die „Kitchen Tunes Afterwork“, wenn DJ Kitchen, Markus Kleemann, Max Hügel und Andre West in wechselnder Besetzung den Sommer über einmal pro Monat bei Drinks und Fingerfood zum Sandtanz bitten. Die Dates: Di, 26.6., 17.7. und 28.8., jeweils ab 18 Uhr. -pat