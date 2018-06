Im Mai hat Stefan Kirstätter das vielversprechende Revival seines 17 Jahre monatlich laufenden Carambo-Formats „London Calling“ eingeläutet.

Nach der WM-Vorrunde schickt er als Mr Ripley am spielfreien Fr, 29.6. mit Sven Ratz aka Le Razz ab 21 Uhr erneut Indie-Gitarren und Elektronisches auf den Dorfschänken-Dancefloor.

Ebenfalls keine Begegnung steht am Mi, 4.7. an, wenn Krimi-Autorin Eva Klingler beim irischen Abend mit Musik von „Krusty Moors“, Teufelsgeiger Daniel Stöckel und seiner Band Sibin, sowie Texten von Margret Treanor ab 19.30 Uhr „20 Stühle für den guten Zweck“ aufstellt, die diesmal an den Karlsruher Tierschutzverein gespendet werden. Buchbar sind die abgezählten Sitzgelegenheiten zu zehn Euro per E-Mail an eva.klingler@web.de.

Ansonsten zeigt Schänken-Wirt Klaus Höger beim Open-Air-Public-Viewing vor seiner Musikkneipe im Dörfle auf der 100-Zoll-Leinwand alle Spiele und alle Tore aus Russland, hier und da auch mit Aktionen und Getränke-Specials. -pat