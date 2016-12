Zur „After-art-Party“ mit der großen Rainer-Trüby-Turntable-­Show bittet Shahrokh Dini die Gäste ins geräumige Staatstheater – dabei sind die „Electric Monk“-Bookings seiner Hirschstraßen-Bar mitunter nicht weniger spektakulär!

TV-bekannt aus „Mieten, kaufen, wohnen“: der mallorquinische Makler, DJ und Labelbetreiber Daniel Klein (Fr, 16.12.), 1996 erster deutscher Resident im legendären Space auf Ibiza. Seine „Glitzernacht“ supportet der sonst als Grafikdesigner aktive Toby O. Rink.

Weiter geht’s mit dem Wiener Deep Houser Roman Rauch (Do, 22.12.), ihm zur Seite steht Martin Elble von der Straßburger Association Closely, der zusammen mit „Fest“-DJ-Bühnen-Kurator Thomas Brand ein weiteres „Love Dancing“ (Sa, 7.1.) voller Soul, Balearic, Disco, House und falls es eskaliert ein bisschen Techno aus der Plattentasche zieht. Zum „X-Mas Come Together“ (Fr, 23.12.) schwelgt die Monk Bar dann bei Soul, Funk, Disco und House mit Mama aka Sylvia und Amar in den seligen Normal- und Care-Zeiten zwischen 1987 und ’95.

An Heilig Abend gibt’s „Swing Royal“ mit Le Candy (23-4 Uhr) und nach dem Feuerwerk lassen es Boris Berber, Toby O. Rink und Herr Reimer aus der Schweiz zum „New Year’s Eve“ abermals knallen, auch Shahrokh Dini wünscht ein gutes Neues! 2017 eröffnet das Karlsruher Duo Le Filou & Marlon (Sa, 14.1.). -pat