Neben der „art Party“ und Kompakt-Artist Tobias Thomas (4.3.) hat die Monk Bar noch einiges mehr im Köcher.

Am Fr, 17.2. legen Gin-Ki-Moon und s.u.r „soulful-deep-Electronica“ auf, am Mi, 22.2., spielt das Duo SonI Dos von Violinistin und Sängerin Hel und Gitarrist Noelio Contreras live „Latin –Folk-Poetry-Music“ und am Fr, 24.2. lässt es dann unser neuer Grafiker Toby Rink mit Freunden elektronisch krachen.

Tags drauf, am Sa, 25.2. folgt dann ein etwas anderer Maskenball mit den DJs Eva Gardner und Shahrokh. Die französische Deephouse-Legende hat schon in allen coolen Pariser Clubs aufgelegt, sie ist aber auch als konzeptuelle Veranstalterin eine feste Größe in Frankreich und kooperiert eng mit Künstlern wie Gilles Peterson, Osunlade oder Kruder / Dorfmeister. Anfang der 2000er zeichnete sie auch für megaerfolgreiche Compilationserie „Aphrodisiac". -rw