Gutes Auflegen ist wie die Gestaltung einer Kette.

Es geht darum, eine Perle nach der anderen aufzureihen. Mor Elian weiß das – die Frau aus Tel Aviv ist nicht nur DJane, sondern auch Schmuckdesignerin. Ihre Mode-Accessoires entstehen zumeist in der alten Wahlheimat LA; die neue heißt Berlin, dort produziert die passionierte Plattendiggerin dann schroffen House, der bei Labels wie Hypercolour und Trus’Mes Prime Numbers den Weg auf Vinyl findet.

Als DJane hat Mor Elian in Israel gelernt, vielseitig zu sein. Techno, Electro, Acid, House, Wave – kommt ihr alles unter. Wer mehr hören will, schaltet sich auf ihrer regelmäßigen Online-­Radioshow bei dublab zu, oder geht einfach in die Fettschmelze. -fd