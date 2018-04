Neun Jahre Iuno

Auch schon wieder neun Jahre her, dass die ehemalige Szene-Location Gloria am Werderplatz – deren ehemalige Macherin Csilla Mako inzwischen mit großem Erfolg das Gold in der Oststadt betreibt – vom Iuno abgelöst wurde.

Das Iuno in der Südstadt ist dagegen eine quirlige Bar mit Raucherlounge, in der immer samstags wechselnde DJs und Musikkenner zwischen Rock’n’Roll von DJ ooooohh bis Funk oder House auflegen. Zum Jubiläum am Mo, 30.4. wird ein festliches Kostüm ausgepackt und über den ganzen Laden gestülpt, denn das Partythema ist „Alice im Wunderland“, was sich sowohl an der Deko wie auch auf der Bargetränkekarte widerspiegelt. Am Start sind diverse Iuno-DJs. Die weiteren Termine im Überblick: Sa, 21.4. DJ 2xC (Funk/Soul/Hip-Hop), 28.4. DJ T-Man (House/African Vibes), 5.5. DJ Damir (World Music/Jazz/Hip-Hop) und 12.5. DJ Peter Gohge (Disco/House). -rw