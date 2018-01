Am 20.1. steigt das Gotec auf den Winter-World-Zug, der die dm Arena mit Headlinern wie Moguai, Pendulum oder Format:B füllen will.

Warm Up und Afterparty am Sa ab 23 Uhr bzw. So, 21.1. ab 6 Uhr früh u.a. mit Kerstin Eden. Am Sa, 10.2. präsentiert Township Rebellion dann Techhouser Niko Schwind und Maksim Dark.