Oktoberfest Goes Topsy Vol. II

Das U-Boot wird nach der Partypremiere 2016 wieder zum blau-weißen Festzelt, wenn in Süddeutschlands dienstältestem Club zum zweiten Mal Oktoberfest gefeiert wird.

Stilecht in Dirndl und Lederhosen bei zünftigen Beats, Brezeln und Festbier bis in den frühen Morgen! Und wie beim Original gilt auch hier: Die begehrten Plätze sind begrenzt. Wer sicher gehen will, reserviert per E-Mail an info@topsy-bar.de oder über www.facebook.com/topsyturvykarlsruhe.

Aber auch sonst kann man im Topsy mit dem neu strukturierten Programm jede Mange Gaudi haben: Die Freitage wechseln seit Sommer zwischen „Ü25 Deluxe Clubbing Night“ (jeden ersten und dritten im Monat), „Topsy Fever“ (jeden zweiten) und „Let’s Date!“ (jeden vierten), samstags heißt es „Saturday Night Beats – One Night in Topsy“ und am „Taschendisco“-Donnerstag gibt’s entweder „Topsy Rockbar“, „Topsy spricht Deutsch“ oder „Latin’s Night“. -pat