Live-Coding ist Programmieren on-the-fly, also in Echtzeit.

Im vergangenen Jahrzehnt hat es sich zur etablierten künstlerischen Praxis gemausert. Im Rahmen eines Creative Europe-Projects präsentiert das Hertzlabor am ZKM zwei in realtime programmierte Performances.

Die italienische Künstlerin und Wissenschaftlerin Gaia Leandra agiert mit „Microscópica“ an der Schnittstelle von Biohacking und Live-Coding und übersetzt die visuellen Parameter mikroskopierter Organismen in Sound. Malitzin Cortes und Ivan Abreu aus Mexiko docken mit ihren Programmierskills an den Klangdom des ZKM-Kubus an. Hier trifft Live-Coding auf 3D-Sound und prozedurale Bildwelten. -fd