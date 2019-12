P8-Clubbing

Mit Future Club Sound in eine bessere Zukunft auf der Tanzfläche und hinter den Decks.

Die Clubnacht „Blex“ gestalten Ada Luvv aus der Fettschmelze, Chaos Angel vom 76666-Kollektiv, Super Venus von die Anstoß, Jwlry (als Lintu auch mit Liveshows unterwegs) aus dem Halo-Tattoostudio und Double U CC von der Nürnberger Reihe „Trouble In Paradise“; sie sorgen auch in musikalischer Hinsicht für Diversität. Visuals kommen von Get Bent (Fr, 20.12., 23 Uhr).

Die nächsten Partys in der Nordstadt schmeißen das Kandiszucker Kollektiv (Sa, 21.12., 21 Uhr) und das P8 selbst mit seiner Wintersause (Mi, 25.12., 20 Uhr). Das letzte Konzert des Jahres geben die Karlsruher Heavy-Pop-Punks von Grizzly (Fr, 27.12., 21 Uhr). -fd