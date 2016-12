Er diggerte seinerzeit die ersten (Megahit-)Samples für Fanta 4, überführte zwischendurch den noch weitgehend instrumentalen Acid Jazz mit dem Trüby Trio in die elektronische Musik und ist zudem einer der besten deutschen DJs.

Der Music-Lover aus Freiburg, der dort dank seiner Bookings im Waldsee auch als Veranstalter eine wichtige Rolle spielt, tut nun in der Monk Bar aber das, was er am allerbesten kann: Rainer Trüby hat ein goldenes Händchen beim Mix aus House, Techno, Jazz, Latin und Elektronika. Aber was er genau auflegt, ist zumeist völlig egal – er verflüssigt alles in den glückseligen Groove. -rw