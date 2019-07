Saga & Fantasie Festival 2019

Die Kitchen Tunes sind diesen Sommer im Electronic-Music-Festival-Fieber!

Nach dem „Jungle Festival“ und dem wiederbelebten „Hubraum Festival“ geht es im mystisch dekorierten Innenhof der Stadtmitte zusammen mit Butch Voyage beim „Saga Festival“ (Sa, 31.8., 14-22 Uhr) weiter. Local Support: Manolo Sanchez, Resident regionaler Clubs wie dem Roomers und dem Bernstein in Baden-Baden oder dem Hello Club. Während die Kitchen Tunes anschließend zur Venus switchen, wird im Saal das neue Format „Newcomer Meets Old Stager“ in Person von Jovanni Cimino aka Choco Loco und Hawk (Tech House/Techno) aus der Taufe gehoben.

Noch nicht dagewesen ist bis jetzt auch der Alltagsflucht-Event „Fantasie Festival“ (Sa, 7.9., 13-22 Uhr), den die Kitchen Tunes rund um das Zelt des Circus Maccaroni aufziehen: Der Otto-Dullenkopf-Park am Ostring verwandelt sich dabei in eine Märchenlandschaft mit verschiedenen Buden und einer Lounge Area; Stelzenläufer, Jongleure, Gaukler und Akrobaten bestimmen die Szenerie.

Den überdachten Dancefloor im zu den Seiten hin offenen Zelt beschallen Monkey Safari (House/Tech House), das aus den Brüdern Sven Fröhlich und Lars Rühlemann bestehende hallesche DJ-Duo. Zweiter Act ist der aus Karlsruhe stammende und mittlerweile weltweit zwischen Berlin, Kapstadt und New York auflegende C.M.A., bekannt als Veranstalter der „Xixi Rang Rang“-Reihe in der 2016 geschlossenen Bahnhofs-Disco Heimat. -pat