Stufentreffen für alle 2016

Bald heißt’s wieder „Driving Home For Christmas“.

Und es ist im dritten Jahr schon schöne Tradition geworden, dass am Weihnachtsvorabend Nachhausekommer, Daheimgebliebene, alte Klassenkameraden und alle übrigen Feierwütigen beim Stadtmitte-„Stufentreffen“ des Durlacher Markgrafen-Gymnasiums zusammenfinden.

Im Club lassen DJ Ketch und Da-mast Indie und Chart-Tracks rotieren; im Saal wummert treibender Tech House und Techno: Den Anfang macht Benito Blancos (Mi casa su casa) Strictly-Vinyl-Classic-Set, Brother & Sister aka Aris Pandelis und Julia Anastasia ziehen danach das Tempo in gewohnter „Sum Of Us“-Manier etwas an.

Zwei Nova: Pneumatix’ bereits um 20 Uhr startendes Mixed-Music-Warm-up und der von Le Filou (Orange Room) mit funky Deep House beschallte Smoker’s Floor. -pat