Stufentreffen für alle 2018

Der Vorweihnachtsabend hat sich in den letzten vier Jahren als Karlsruher Nacht der Stufen- und Klassentreffen herauskristallisiert.

Eingeladen sind aber auch alle anderen, die einen guten Grund zum Feiern finden! Weggezogene und Daheimgebliebene treffen sich in der Stadtmitte, wo auf dem Club-Floor Pneumatix Mixed Music serviert, während im Saal elektronischer Sound angesagt ist.

Den Anfang macht Hype-Member Markus Haas (Tech-House), dann legen die Residents Brother & Sister (Sum Of Us) nach. Headliner ist Henk (Techno), Chef des Berliner Clubs Kosmonaut. Ein Teil des Eintritts wird wie immer an den Verein für Jugendhilfe gespendet. -pat