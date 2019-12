Stufentreffen für alle 2019

Das ursprünglich zum zehnten Abi-Jubiläum des Durlacher Markgrafen-Gymnasium-Jahrgangs 2004 gefeierte Party ist inzwischen das größte zentrale Stufentreffen für KA und Umgebung.

Während Pneumatix (Mixed Music) im großen Saal die Bässe wummern lassen, läuft auf dem vorderen Club-Floor Elektronisches von House bis Techno, u.a. von den in Berlin mit „Sum Of Us“ erfolgreichen Heimkehrern Brother & Sister aka Aris Pandelis und Julia Anastasia. Auf Floor III legen die Gewinner des DJ-Newcomer-Contests auf. Ein Teil des Eintritts geht an Sea-Watch. -pat