Tieftontherapie: Signal

Mit dem jungen Rotterdamer Jonathan Kievit aka Signal präsentiert die Tieftontherapie ein Ausnahmetalent, das mit seinen erst 19 Lenzen schon auf VÖs bei renommierten Drum’n’Bass-Labels wie Critical Music, Invisible Rec., Renegade Hardware oder Lifestyle verweisen kann.

An der Seite von Massl, Soulfood, D.Sign und Chillah Dee steht diesmal als weiterer Support Aames, der bundesweit dark und deep als DJ unterwegs ist und in Heilbronn seit sieben Jahren die „Riders On The Storm“-Sessions im Club Mobilat veranstaltet. -rw