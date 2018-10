Topsy-Halloween-Party 2018

Diesen Halloween-Termin sollte man sich im Clubbing-Kalender blutrot anstreichen.

Am Mi, 31.10. verwandelt sich das Topsy Turvy ab 22 Uhr in ein schaurig-schönes House Of Horror, an dessen Decks Crazy-Lay bis zum Morgengrauen sein Unwesen treibt. Ganz topsysch wird bei „Typisch 90er“ (Fr, 2.11.) mit Partysound von DJ Mike Judge das epische Jahrzehnt gefeiert und am Do, 15.11. haben dann die Studenten ihre „Große Nacht“. -pat