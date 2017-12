Topsy-Nikolaus-Party 2017

Hoch her geht’s bei der traditionellen „Nikolaus-Party“ in Süddeutschlands dienstältestem Club.

Dieses Jahr mit Motto: „Santa Claus And The Candygang“ halten Überraschungen für brave wie böse Buben und Mädels bereit! Wer eine extravagant designte Location für die eigene Weihnachtsfeier oder andere Anlässe sucht, kann das 1969 von Bildhauer und Innenarchitekt David „Dave“ Lauer im stylischen U-Boot-Look gestaltete Topsy auch komplett für sich haben.

In der Landauer Villa Streccius läuft noch bis 26.11. eine sehr sehenswerte Retrospektive dieses vor rund zwei Jahren gestorbenen Künstlers, der in Karlsruhe lange an der Kunstakademie gelehrt hat. -pat