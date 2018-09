Topsy-Oktoberfest 2018

Das U-Boot wird wieder zum weiß-blauen Festzelt, wenn Süddeutschlands dienstältester Club zum dritten Mal „Oktoberfest“ feiert.

Hausmottogetreu „wild, authentisch, legendär“ in Dirndl und Lederhose beim zünftigem Sound der DJs Crazy-Lay, Judge und Nachtrocker sowie DJane Simoné, Brezen und Weißbier bis in den frühen Morgen. Und wie beim Original gilt: Die begehrten Plätze sind begrenzt; wer sicher gehen will, reserviert per E-Mail an info@topsy-bar.de oder über www.facebook.com/topsyturvykarlsruhe. -pat