Topsy-Schmudo- & -Rosenmontags-Party 2020

Namensgemäß „Drunter & drüber“ geht es am Schmutzigen Donnerstag, 20.2. im Topsy Turvy, das gerade mit viel Saus und Braus sein 50. Jubiläumsjahr verabschiedet hat.

Ab 21 Uhr bietet der Clubbing-Karneval in der Karlsruher Nachtlebeninstitution auch unkostümierten Partynarren eine Altweiberfaschingsalternative mit den passenden Beats von DJ Giovanni Liotta. Rosenmontag gibt’s ein zwangloses Get-together mit musikalischem „Wünsch dir was“ bei freiem Eintritt.

„Love Is In The Air“ heißt es für Vergebene wie einsame Herzen bei „Be My Valentine“ (Fr, 14.2., 22 Uhr). Für Tanzbares sorgt DJ Mike Judge, den Rest besorgen die eigens gebrauten Liebestränke an den Topsy-Tresen. -pat