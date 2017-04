Topsy Turvy

Mit der „Topsyschen Taschen-disco“ hat Volker Hasch Karlsruhes kompakteste Tanzbar eröffnet.

Seit März gibt’s jeden Donnerstag ab 22 Uhr bei Musik „von Wünsch dir was bis R’n’B“ Hosentaschendisco-Feeling in der zwanglosen Atmosphäre der kleinen Bar, auf die sich’s auch am tanzfreien Karfreitag, 14.4. beschränkt. Ansonsten werden über die Ostertage im Topsy „Hasenträume“ wahr: Von Gründonnerstag bis Ostersonntag, 13. bis 16.4. dürfen die Gäste im Club auf Eiersuche gehen!

Im Inneren warten Überraschungen vom Eintrittsgutschein bis zum Gratisdrink. Am So, 30.4. wird dann mit aller „Macht der Nacht“ in den Mai getanzt. Neu im VVK: das Tourstartkonzert von Alyzee (Do, 1.6., 20 Uhr), zweite Siegerin beim „Deutschen Rock & Pop Preis“ 2016, die ihr Debütalbum „My Life“ (VÖ: 1.5.) mit seinem modernen Mix aus abend- und morgenländischen Klängen vorstellt. -pat