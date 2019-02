Namensgemäß „Drunter & drüber“ geht es am Schmutzigen Donnerstag, 28.2. im Topsy Turvy zu!

Ab 21 Uhr bietet der Clubbing-Karneval allen Partynarren eine Faschingsalternative mit den passenden Beats von DJ Nachtrocker, der regelmäßig von den großen Eventbühnen ins dieses Jahr 50. Jubiläum feiernde Karlsruher U-Boot zurückkehrt.

So auch anlässlich des Valentinstags beim „Party pur“-Special „Love Is In The Air“ (Sa, 16.2., 22 Uhr), wenn auf die weiblichen Gäste ein Liebestrank am Empfang wartet… Neu im topsyschen Programm: die „80er Party“ (Fr, 1.3., 22 Uhr), bei der DJ Mike Judge seine Zeitreise ins schrille Musikjahrzehnt um eine erlesene Auswahl an 70er- und 90er-Hits ergänzt. -pat