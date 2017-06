Der dienstälteste Club Süddeutschlands hat sein Programm einer Frischzellenkur unterzogen.

Jeden ersten und dritten Freitag im Monat heißt es im Topsy Turvy künftig „Ü25 Deluxe Clubbing Night“ mit Dance- und Techno-Classics, House, R’n’B, Soul und aktuellen Chart-Hits; am vierten Freitag richtet sich der Mottoabend explizit an Singles, die bei der Flirtparty „Let’s Date!“ (Fr, 23.6.) mit nummerierten Aufklebern und „Ja – nein – vielleicht“-Ankreuzbögen auf Männer- respektive Frauenfang gehen können. Aber auch bereits vergebene Gäste dürfen hier ihren Spaß haben!

Am zweiten Freitag entfacht dann DJ Big L mit Dance, Funk, Soul und R’n’B aus vier Jahrzehnten das „Topsy Fever“. Der neue Samstag läuft unter „Saturday Night Beats – One Night in Topsy“ bei aktuellen Dance- und Black-Charts, aufgepeppt mit einer Auswahl an Dance-Classics, und die „Taschendisco“-Donnerstage wechseln ab sofort zwischen der „Topsy Rockbar“, „Topsy spricht Deutsch“ mit Sound von Schlager bis Hip-Hop und der „Latin’s Night“, wenn das gutgemischte Publikum vom Studi bis zum Berufsjugendlichen zu Samba, Salsa, Merengue & Co die Hüften kreisen lässt. -pat