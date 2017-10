Im dienstältesten Club Süddeutschlands geht’s schon namensgemäß drunter und drüber!

Erst recht während „Let’s Date“ (Fr, 10.11.+15.12., 22 Uhr), der Original-Singleparty mit Nummernaufklebern. Motto: Alles kann, nichts muss – ob heißer Flirt, das Perfect Match fürs Leben treffen oder einfach nur mal den Marktwert austesten. Moderator ist Mike Judge, der zwischen seinem Musikmix der vergangenen 40 Jahre regelmäßig die Liebespost verliest.

Auch zu „Techno am Vorfeiertag“ (Mo, 30.10., 22 Uhr) steht der Kult-DJ an den Decks, bevor das Topsy Turvy tags drauf in den Halloween-Modus switcht. Und bei Jay Farmers Benefizkonzert „Punchlines4sunshine“ (Do, 9.11., 19 Uhr) reimen der Bruchsaler „Dorf Rapper“, Mars Of Illyricum und Backwoods Bunch für Kinderkrebseinrichtungen im Raum Karlsruhe und Heidelberg. -pat