Topsy Turvy

Nachdem das im Flower-Power-Stil der späten 60er von Architekten und Künstlern gestaltete Topsy mit seinem Oster-„Eiertanz“ in den Frühling gestartet ist, steht dem Karlsruher Location-Kleinod schon der nächste Klassiker ins Haus.

Bei Sommerschorle und Partysound von Topsy-Urgestein DJ Mike Judge wird am Mo, 30.4., in den Mai getanzt, bevor das U-Boot zur Himmelfahrts-Party (Mi, 9.5.) abhebt. An Deck: der ursprünglich aus der Hip-Hop-Ecke kommende DJ Crazy-Lay. Die Bullaugentür öffnet jeweils um 22 Uhr. -pat