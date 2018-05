Topsy Turvy

Mit „Never Tell Your Boyfriend“ startet das Topsy zu Himmelfahrt und Fronleichnam eine neue eindeutig-zweideutig betitelte Partyreihe.

An den Plattentellern stehen DJ Crazy-Lay (Mi, 9.5.) und Deutschlands First Lady Of Music DJane Simoné (Mi, 30.5.) Und vor dem Pfingstwochenende wird „Typisch 90er“ (Fr, 18.5.) das epische Jahrzehnt zwischen Trash und Kult gefeiert.

Dann verlässt das Topsy die Mixed-Music-Pfade: Szene-DJ Mike Judge steuert das U-Boot bei „House & Techno Classics“ (Fr, 1.6.) mit Rave-Hymnen in die Discogefilde von Omen, Dorian Gray, Tresor und Lemon. -pat