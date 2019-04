Topsy Turvy

Von Gründonnerstag bis Ostersonntag, 18. bis 21.4., läuft der Eiertanz der dieses Jahr 50. Jubiläum feiernden Karlsruher Club-Legende.

Kurzzeitig unterbrochen wird die Eskalation im liebevoll dekorierten Topsy-Easter-Wonderland am auf Barbetrieb beschränkten Karfreitag; die Decks liegen in den Händen zweier erwiesener Feierexperten, Resident-DJ Mike Judge (Do) und DJ Nachtrocker (Sa). Dann bittet Discoqueen DJane Simoné mit dem Tanz in den Mai (Di, 30.4.) bei stilsicherem Dance-Sound zu einem der Party-U-Boot-Traditionsdates. Die Bullaugentür öffnet jeweils um 22 Uhr. -pat