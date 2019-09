Urlaub fürs Gehirn

Die K.I.Z.- und Hip-Hop-Partyreihe der Stadtmitte am vierten Freitag im Monat hat bei dieser Ausgabe einen besonderen Special-Guest-DJ.

Polique zählt zu Deutschlands erfolgreichsten Hip-Hop- und R’n’B-DJs: Über 150 Sets pro Jahr weltweit, sechs Nummer-Eins-Hits in den Deutschen Urban Charts und mehr als 15 Top-Ten-Platzierungen in den Hip-Hop-iTunes- und Shazam-Charts sprechen für sich. An seiner Seite: Nachwuchstalent A-Park. -pat