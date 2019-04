Zehn Jahre Iuno

Die quirlige Bar am Werderplatz in der Karlsruher Südstadt hat die erste Dekade fast erreicht, dank einem treuen Publikum, das gemischter nicht sein könnte!

Mit Liebe zum Detail, sowohl in Raumgestaltung als auch in wechselnden hauskreierten Limos und Drinks, gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Auch DJs sind samstags am Start und bringen Stimmung in die Bude. Das Geheimnis der Bar ist sicherlich das Herz des Teams, aber auch die Bodenständigkeit und Nahbarkeit, die vorherrscht. Die Zehn-Jahres-Party steigt am Sa, 30.4.

Die weiteren regulären DJ-Dates: 20.4. DJ Max (Synth/Electro), 27.4. DJ Martin Elble (Disco/House), 4.5. DJ Vanny Vanthom (Electro/House), Sa, 11.5. DJ Stean (Hip-Hop/Beats), 18.5. DJs Katze und Vogel (Electro/House), 25.5. DJs Pommes und Sinan (Disco/House), 1.6. DJ Wilko Gulden (House/Funk/80s/Classics) und 8.6. DJ Peter Gohge (Disco/House). -rw