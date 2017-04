Zoom - Tunnel Edition

Der „Electronic Music Event“ steht vor seinem zweiten Jahr und die Kitchen Tunes haben bei „Zoom“ gleich an mehreren Knöpfen gedreht.

Die in den schlauchigen Durchgang zwischen ZKM und HfG ziehende „Tunnel Edition“ schafft eine noch spannendere Tanzatmosphäre in der ohnehin schon ausgefallenen Location. Ebenfalls neu ist die Partnerschaft mit der vom Gotec bekannten „Hype“-Reihe, für die Le Filou hinter dem DJ-Pult steht.

Außerdem begrüßen die drei Hosts DJ Kitchen, Markus Kleemann und Max Hügel die Loft-Club-Residenten Bodo und Micha vom Mannheimer Tech-House-Duo Lautleise.

Die nächste „Zoom“ gibt’s erst am 14.10.; über den Sommer wissen die mit Electro-Open-Air-Partys bekanntlich nicht ganz unerfahrenen Kitchen Tunes aber noch mit ihrem in Kürze gedateten und lokalisierten „Fantasie Festival“ zu überraschen…

INKA verlost 3 x 2 Plätze auf der Gästeliste. Teilnahme per E-Mail bis Fr, 5.5. an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Ab in den Tunnel!“. -pat