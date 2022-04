01.04.2022–30.04.2022

KARLSRUHE

Alter Schlachthof

Christine Schön & Mario Frieske. Malerei/Plastik/Fotografie, bis 10.4.; Ateliereinblick, jeden 2. Do im Monat, 18-21 Uhr, Atelierhaus, Alter Schlachthof 13 a



Badischer Kunstverein

Ulrike Grossarth. Gibt es ein grau glühend?..., Embrace Platform. Kollektives Mixed Media, bis 18.4.; The Living And The Dead Ensemble, 6.5.-3.7., Di-Fr 11-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Waldstr. 3



BBK

Künstlerhaus 188 Halle. Druckgrafik, bis 3.4.; Elmar Interschick & Beatemarie Busch. Plastik/Malerei/Graphik, Eröffnung: 8.4., 19 Uhr, bis 1.5.; Stille Wasser. Sammlung BBK, 9.-22.5., Do+Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-18 Uhr, Am Künstlerhaus 47



EnBW

Bio-Medien. Installationen im Foyer, bis 31.7., Mo-Sa 10-18 Uhr, Durlacher Allee 93



Galerie Burster

Gary Schlingheider. Malerei, bis 14.5., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4



Galerie Demmer

Vier Bauhauskünstler. Bartoschek, Kinder, Hennig, Borchert, bis 15.5., Mo-Fr 11-18.30 Uhr, Sa 11-15 Uhr, Herrenstr. 50



Galerie Knecht & Burster

Melanie Richter. Malerei, bis 14.5., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4



Galerie Kunstperipherien

Yusuf Sevinçli. Fotografie, bis 23.4., Do 18-20 Uhr, Sa 14-18 Uhr u.n.V.; So gesehen. Wanderausstellung des Kunstwettbewerbs für psychiatrieerfahrenen KünstlerInnen, 2.-29.5., Mo-Do 9-16.30 Uhr, Fr 9-15 Uhr u.n.V., Scheffelstr. 37, 1. OG



Galerie Oh

Mussners, Kolip, Woll, Fancheng, Werner. Holzskulptur/Malerei/Fotografie, bis 28.5.; Doris Vogel & Changxiao Wang. Portraits Of A King, 23.4.-28.5., Do/Fr/Sa 13-18 Uhr, Waldstr. 46



Gedok

35 Jahre Karlsruhe – Halle. Gruppenausstellung. Glas/Schmuck/Keramik/Textil/Papier, Eröffnung: 1.4., 20 Uhr, bis 1.5., Mi-Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-16 Uhr, Markgrafenstr. 14



Kohi

Urban Sketching Memospiel. Sven Scherz-Schade. Zeichnungen, Eröffnung: 3.4., 17 Uhr; Svenja Hinzmann. Temporarily Unavailable. Installation/Video/Bild, Eröffnung: 30.4., 18.30 Uhr, je während VAs u.n.V. (kunst@kohi.de), Werderstr. 47



Kunstraum Neureut

Viktor Naimark. Das Damals im Heute, bis 10.4., Sa+So 14-17 Uhr u.n.V., Kirchfeldstr. 122



Orgelfabrik

Friendly Caution. Malerei/Zeichnung/Installation. Studierende der Kunstakademie, bis 3.4.; Mara & Lin Olschowka. Ich, als Schwester. Malerei/Performance, Eröffnung: 13.4., 18 Uhr, bis 24.4., Mi-Sa 15-18 Uhr, So 11-18 Uhr; Jochen Wilms. Grafik, Orgelfabrik-Salon, Eröffnung: 28.4., 18 Uhr, bis 1.5., Fr-So 15-20 Uhr, Amthausstr. 17



Prinz-Max-Palais

Karlsruhe im Fokus: 1970-90er Ansichten, bis 31.7., Di/Fr 10-18 Uhr, Do 10-19 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Stadtmuseum, Karlstr. 10



Projektraum Rochade

Wolfgang Rempfer. Kanarienvögel fliegen höher. Zeichnung, Eröffnung: 22.4., 17 Uhr, bis 26.4., Sa-Di 16-18 Uhr u.n.V., Putlitzstr. 14



Regierungspräsidium

Europä. Gestaltungspreis Holzbildhauerei, bis 1.5., Mo-So 11-18 Uhr, Karl-Friedrich-Str. 17



Restaurant Fünf

Andreas Ramin. Spuren der Macht, Ausstellung im Restaurant, bis Mai, Di-Sa ab 18 Uhr, Kanalweg 52



Staatliches Museum für Naturkunde

Neobiota. Neue und alte Arten am Oberrhein, bis 11.9., Di-Fr 9.30-17 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 13



Städtische Galerie

Sigmar Polke. Dualismen, 5.3.-12.6.; Laura Gaiser. Frucht Fleisch, 20.5.-11.9., Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 27



Zettzwo Produzentengalerie

Vertikal – aufgerichtet. Gruppenausstellung, bis 2.4., Paradies. Gruppenausstellung, Eröffnung: 8.4., 19 Uhr, bis 7.5., Sa 10-14 Uhr, Zunftstr. 2



ZKM

The Beauty Of Early Life. Spuren frühen Lebens, bis 10.7.; Barabási Lab. Muster- und Netzwerk-Visualisierung, bis 3.4.; Eco Games. Sonderausstellung im ZKM-Gameplay, bis 3.4.; Bio-Medien. Organisch-künstlische Lebensformen, bis 28.8.; Spatial Affairs. Virtuelle Multi-User-Ausstellung, online, bis 30.8.; Jazmina Figueroa. Call Signs, online, bis 30.9., Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 19



REGION

BACKNANG

Galerie der Stadt

Ersehnte Nähe. Singarum J. Moodley & Neo I. Matloga. Collage/Fotografie, bis 30.4., Di-Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-19 Uhr, Petrus-Jakobi-Weg 1



Graphik-Kabinett

Hintergründig – Aus allen Wolken. Graphik, bis 3.7., Di-Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-19 Uhr, Riecker-Raum, Petrus-Jakobi-Weg 5



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Johanna Helbling-Felix. Malerei, 10.4.-22.5., Skulpturenausstellung im Bäderviertel, Ostern bis Oktober, Di-Fr 15-17 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Alte Dampfbad, Marktplatz 13



Museum Frieder Burda

Margaret und Christine Wertheim. Wert & Wandel der Korallen, bis 26.6., Di-So+Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8 b



Staatliche Kunsthalle

Cosmo Ottinger. Malerei/Film/Installation, bis 15.5., Di-So+Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8 a



BAD RAPPENAU

Bikini Art Museum

Dauerausstellung, Mo-So 10-20 Uhr, Buchäckerring 42



BASEL

Fondation Beyeler

Georgia O’Keeffe. Retrospektive, bis 22.5., Sammlungspräsentation: Figur und Abstraktion, bis 14.8., Mo-So 10-18 Uhr, Mi 10-20 Uhr, Baselstr. 101, CH-4125 Riehen/Basel (Schweiz)



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Die Weissenhofer. Playback, bis 19.6.; Christiane Kleinhempel. Schriftkunst, bis 19.6., Di/Mi/Fr 14-18 Uhr, Do 14-20 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Hauptstr. 60-64



BRÜHL

Villa Meixner

Warmzeit. Künstlerinnen der Gedok Heidelberg, bis 18.4., Sa 14.30-17.30 Uhr, So+Fei 14-17.30 Uhr u.n.V., Schwetzinger Str. 24



BRETTEN

Museum im Schweizer Hof

Walheide Wittmer. Klassische Moderne, bis 31.8., Mi 15-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Engelsberg 9



BRUCHSAL

Damianstor

Thomas Reifferscheid. Steinbildhauerei, bis 17.4., Sa 14-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Schönbornstr. 11 & Schlossmuseum



EBERDINGEN-NUSSDORF

Kunstwerk – Sammlung Klein

Andreas und Konrad Mühe. Fotografie/Video/Installation, bis 1.5., Mi-Fr+So 11-17 Uhr, Siemensstr. 40



ESCH

Möllerei Esch-Belval

Hacking Identity – Dancing Diversity. Gruppenausstellung, Produktion des ZKM, bis 15.5., 6, Place de l’Académie, L-4362 Esch/Alzette (Luxemburg)



ETTLINGEN

Galerie Werkstadt

Christel Fichtmüller. Ruß-Kunstwerke, Mo 10-13 Uhr, Do+Fr 10-13 Uhr + 16-19 Uhr, Sa 13-16 Uhr, Untere Zwingergasse 3



Kunstverein Wilhelmshöhe

After Crossing The River. Ex-Studierende der Klassen Marcel Odenbach, Eröffnung: 6.5., 19 Uhr, bis 19.6., Mi-Sa 15-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Schöllbronner Str. 86



Museum im Schloss

Soundwalk. Neue Sammlungsaustellung, Mi-So 11-18 Uhr, Schlossplatz 3



GERMERSHEIM

Kunstverein

Gruppe Kunstraum Ennepetal. Expedition ins Wesentliche, bis 3.4.; Aufhocker. Susanne Ackermann, Harald Kröner, Enrik Hüpeden, Heinz Pelz, 7.5.-12.6., Sa 15-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Zeughausstr. 10



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen Open Air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr, www.kunstweg-am-reichenbach.de



HEIDELBERG

Gedok

Katja Hess & Christel Fahrig-Holm. Ölmalerei, bis 2.4., Philine Maurus. Malerei, Eröffnung: 9.4., 19 Uhr, bis 14.5., Mi+Fr 16-19 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Römerstr. 22



Körperwelten-Museum

Dauerausstellung, Mo-So+Fei 10-18 Uhr, Altes Hallenbad, Poststr. 36/5



Kunstverein

Chaning Ecosystems. Biennale für aktuelle Fotografie, bis 22.5., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Hauptstr. 97



Textilsammlung Max Berk

·Material Evidence. Quilt Art, bis 28.8., Di-So 10-18 Uhr, Hauptstr. 97



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Fragile! Alles aus Glas, bis 15.5., Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Di-Fr 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28



Kunstverein

Katrin Plavcak. What Happened In The Digital Hood? & Digital Blood. Elektroperette. Malerei/Video/Performance, Eröffnung und Uraufführung: 7.4., 19.30 Uhr, bis 12.6., Di-So 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28



KORNWESTHEIM

Museum im Kleihues-Bau

Stefan Rohrer. Speed Lines. Objekte, bis 24.4., Fr-So 11-18 Uhr, Stuttgarter Str. 93



KÜNZELSAU

Museum Würth

Ugo Dossi. Zeichen. Installation, bis 3.7., tägl. 11-18 Uhr, Reinhold-Würth-Str. 15



LANDAU

Städtische Galerie Kunstverein Villa Streccius

Peter Mathis, Hermann Reimer, Lars Zech. Fotografie/Malerei/Skulptur, bis 1.5., Di+Mi 17-20 Uhr, Do-So 14-17 Uhr, Südring 20



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Bodies In (e)Motion. Biennale für aktuelle Fotografie, bis 22.5., Di-Fr 12-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Bismarckstr. 44-48



Wilhelm-Hack-Museum

Shaping Data. Biennale für aktuelle Fotografie, bis 22.5.; Körperbilder. Radikale Neupositionierung im 20. Jhd., bis 26.2.23, Di/Mi/Fr 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Bismarckstr. 44-48



MANNHEIM

Kunsthalle

Mindbombs. Künstlerische Perspektive auf modernen Terrorismus, bis 24.4.; Hanna Nagel. Zeichnung/Malerei, 8.4.-3.7., Di-So 10-18 Uhr, Friedrichsplatz 4



Reiss-Engelhorn-Museum

Narratives Of Resistance. Biennale für aktuelle Fotografie, bis 22.5., Di-So 10-18 Uhr, Museum Weltkulturen D5



Zeitraumexit

Movements And Moments. Comic-Ausstellung, bis 3.4., Do-So 16-20 Uhr, Hafenstr. 68



OFFENBURG

Städtische Galerie

Matthias Garff. Skulptur, bis 8.5., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2/Kulturforum



PFORZHEIM

Galerie Brötzinger Art

Werner Henkel. Collage/Installation, bis 3.4.; Aschenputtels Lust. Verok Gnos, Jutta Hieret, Iris Kamlah, Gloria Keller, 29.4.-22.5., Do 14-17 Uhr, Fr+Sa 18.30-22 Uhr, So 11-18 Uhr, Brunnenstr. 14



Gasometer Pforzheim

360-Grad-Panorama: Great Barrier Reef, tägl. 10-18 Uhr, Hohwiesenweg 6



Pforzheim Galerie

Hilke Turré. Bildhauerei, ab 20.3., Mi+Sa 14-17, So 10-17 Uhr, Bleichstr. 81



Schmuckmuseum

Ruan Weng Mong. Schmuck/Skulptur/Grafik aus 40 Jahren, bis 6.6.; Was ist Schmuck? Ethnografischer Nachlass neu präsentiert, neue Dauerausstellung, Di-So+Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42



RASTATT

Stadtmuseum

Werke der Städt. Galerie Fruchthalle: Sammlung Lütze. Grafik, Peco Kawashima. Installation, bis 1.5., Do-Sa 12-17 Uhr, So+Fei 11-17 Uhr, Herrenstr. 11



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Max Ernst. Zwischenwelten, Caroline Achaintre. Shiftings, bis 20.2.; Jaqueline de Jong. The Ultimate Kiss, 12.3.-26.6., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Burgstr. 9



REUTLINGEN

Kunstmuseum

Vom Verrinnen. Zeitkonzepte, bis 28.8.; Kunst Reutlingen 2022, 2.4.-6.6., Wandel-Hallen, Eberhardstr. 14, Di-Sa 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, So+Fei 11-18 Uhr



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

Disneys große Zeichner. Barks, Taliaferro & Gottfredson, bis 12.6., Di-So 10-17 Uhr, Großherzog-Leopold-Platz 1



SINDELFINGEN

Galerie Stadt Sindelfingen

Ritual. Brossard, Dowling, Maierhofer, bis 29.5.; Super Vivaz. Warnung vor dem Hund, Schaufenster Junge Kunst, bis 3.7.; Ilse Beate Jäkel. Zeichnung/Aquarell, Kabinett Jäkel, bis 3.7., Marktplatz 1, Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa/So/Fei 10-17 Uhr



Schauwerk Sindelfingen

Antony Gormley. Learning To Be. Bildhauerei, bis 24.4.; Ortswechsel. Fotografie aus der Modernen Galerie Saarbrücken, bis 19.6., Di+Do 15-19 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr, Eschenbrünnlestr. 15



SINZHEIM

Kunstraum Dr. Laurenz Averkorn

Rudi Weiss. Ölmalerei, Eröffnung: 29.4., 18.30 Uhr, bis 26.6., Fr+Sa 14-17 Uhr u.n.V., Im Feil 35, Sinzheim-Winden



STAUFEN

Keramikmuseum

Christine Duncombe-Thüring. Farbräume, bis 15.5.; Die wilden 70er. Freiheit in Form & Farbe. Keramik, bis 27.11., Mi-Sa 14-17, So 12-17 Uhr, Wettelbrunner Str. 3



TÜBINGEN

Kunsthalle

Herzstücke. Sammlung Kunsthalle Emden. Expressionismus bis 1990er, 4.3.-6.6., Di/Mi/Fr-So 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Philosophenweg 76



WALDENBUCH

Museum Ritter

Kein Tag ohne Linie. Werke aus der Sammlung, bis 24.4., Di-So+Fei 11-18 Uhr, Alfred-Ritter-Str. 27



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Spot On. Designerinnen in der Sammlung, bis 8.5., tägl. 10-18 Uhr, Charles-Eames-Str. 2



WEIL DER STADT

Kunstforum/Wendelinskapelle

Brigitte Tharin. Störung Stille. Malerei, 6.3.-27.3.; Rolf Bier. Only Stars Dream Of Framing, 8.5.-29.5., Fr 16-19, Sa 11-17 Uhr, Herrenberger Str. 17