01.04.2024–30.04.2024

Altes Rathäusle Rüppur

Joachim Tatje. Arbeiten aus drei Jahrzehnten. Zeichnung/Malerei/Druckgrafik, Vernissage: 19.4., 19 Uhr, bis 21.4., Sa+So 11-18 Uhr, Lange Str. 69



Alter Schlachthof

Ateliereinblick, jeden 2. Do im Monat, 18-21 Uhr, Atelier 2 Nord



Badischer Kunstverein

Lily Greenham. Sound Poetry. Retrospektive zum 100. Geb., bis 26.5.



Badisches Landesmuseum

Gobal Family. Ana Rios, bis 21.4.



Badische Landesbibliothek

Niedlich, nützlich, unheilvoll. Der Mensch und die Tiere, bis 20.4.; Alte Bücher – neue Inspirationen. Künstlerische Blicke auf die Reichenauer Handschriften, Vernissage: 13.5., 18 Uhr, bis 14.9.



BBK

Paper Play. Druckgrafik, bis 14.4.; Ähnlich, darum anders. Kerstin Heller & Peco Kawashima, bis 14.4.; Art und Ehe. Candace Carter & Tutilo Karcher. Das Frühwerk. Druckgrafik/Malerei, Vernissage: 28.4., 11 Uhr, Finissage: 19.5., 14-18 Uhr



EnBW

Heinz Mack. Jardin Artificiel, bis 21.4.



Galerie Alfred Knecht

Axel Brandt. Malerei, bis 6.4.



Galerie Burster

Maria Schumacher. Rushing Through The Day, 11.4.-1.6.



Galerie Demmer

Max Ackermann. Abstraktion in Grafik 1955-75, bis 30.4.



Galerie Kunstfachwerk N6

Peco Kawashima. Tagtraum, Video/Objekt, bis 21.4.



Galerie Kunstperipherie/n

Lebende Tote. Das Elend indischer Witwen, bis 22.6.



Galerie Rottloff

Herbert Zangs. Objekt/Skulptur, bis 31.5.



Gedok

April April. Fachgruppe Angewandte Kunst. Gruppenschau, Vernissage: 5.4., 20 Uhr, Finissage: 28.4., 11 Uhr (Lesung)



Junge Kunsthalle

Pilzpaläste und Tütentürme. Bauen für morgen, 27.4.-3.11.



Kohi

Anna Stitz. Kontraste im Fluss. Malerei/Aquarell, Vernissage: 21.4., 17 Uhr, bis 9.5., Ausstellung offen je während VAs u.n.V. (kunst@kohi.de)



Knielinger Museum

Regionale Geschichte & Erlebnisausstellung. Altes Handwerk, So 14-17 Uhr, Städtisches Hofgut Maxau



Kunstakademie

Semester- und Ausstellungseröffnung, 16.4., 18 Uhr, 17.-20.4., 10-20 Uhr, Lichthof



Kunstraum Neureut

Beatemarie Busch. Malerei/Zeichnung/Siebdruck, Vernissage: 14.4., 14 Uhr, bis 12.5.



Meyer Riegger

Jan Zöller. Whereever You Go, There You Are, bis 4.5.



Orgelfabrik

Textile Touches Of Escape and Migration. Textilkunst, Vernissage: 10.4., 19.30 Uhr; 14.4., 11-18 Uhr, 20.4., 15-19 Uhr, 21.4., 11-16 Uhr + 19 Uhr Performance



Paw Gallery

Johanna Wagner. Blaukraut und Tiere, Vernissage: 5.4., 19 Uhr, bis 17.5.



Pfinzgaumuseum

Durlach x 100. 100 Schenkungen in 100 Jahren, bis 15.9.



Pop-up-Ausstellung

Hätt ich dich heut erwartet hätt ich Kuchen da. Malerei aus Wien & Leipzig zu Besuch in KA. Anna Bein, Fedele Friede, Nele Pianka, Luise Schaller, Vernissage: 26.4., 19-24 Uhr mit kleiner Bar, 27.4., 12-19 Uhr (15 Uhr Kaffeeklatsch); 28.4., 10-13 Uhr, Scheffelstr. 53



Prinz-Max-Palais

Das andere Geschlecht. Simone de Beauvoir, bis 7.4.



Regierungspräsidium

Perspektiven im Kunsthandwerk, bis 1.5.



Retro Games

40 Jahre Tetris. Das Spiel, das aus der Kälte kam, bis 14.12.



Restaurant Fünf

La Mer, Plein Air. Raimund Vögtle, Malerei, ab 15.3.



Segafredo

Shmuel Shapiro. Malerei/Grafik (Galerie Demmer), bis 30.4.



Staatliche Kunsthalle @ ZKM

Highlights der Sammlung, ZKM-Lichthof 1+2



Staatliches Museum für Naturkunde

Deutschlands Bodenschätze, bis 14.4.



Städtische Galerie

Leni Hoffmann. Installation/Malerei/Objekt, bis 25.8.; Katarina Baumann. Kunstpreis der Werner-Stober Stiftung 2023, bis 23.6.



Wieoftnoch

Marietta Mavrokordatou. Scenario. Fotografie, Vernissage: 4.4., 20 Uhr, bis 10.5., Sommerstr. 3 a



Zettzwo-Produzentengalerie

Vögel, Kreise und alles andere. Gruppenschau, bis 12.4.; Farbenrausch. Gruppenschau, Vernissage: 12.4., 19 Uhr, bis 4.5.



ZKM

Mack im ZKM, bis 14.4.; Aber ist es sicher? Digiloglounge No. 3, bis 2.6.; (A)I Tell You, You Tell Me, 4.5.-24.11.

REGION



BACKNANG

Galerie der Stadt

Arthur Metz. Malerei, bis 26.5.



Graphik-Kabinett

Tafelmusik: Aufgetischt. Druckgrafik, bis 14.7.



BADEN-BADEN

Altes Dampfbad

Ich mach’s für mich. Gemeinschaftsausstellung, Vernissage: 20.4., 15 Uhr, bis 26.4.



Freunde junger Kunst

Peter Piek. Malerei/Installation/Musik, bis 1.4.; Peter Riek. Zeichnung/Installation, 14.4.-26.5.; Scultura 24. Außenskulpturenausstellung, bis 6.10.



Galerie Supper

Art Show. Geiss, Lau, Wehrle, Thiele, Warzecha, MacKeldey, Goetze, Wachter, 13.4.-22.7.



Museum Frieder Burda

Impossible. Gruppenschau, bis 26.5.



Staatliche Kunsthalle

No Cure None Other Than Words In Talking. Gruppenschau, bis 9.6.; Viron Erol Vert. Garden Of Ornaments. Installation im Foyer + Café, bis 8.3.26



BAD BERGZABERN

Artgalerie am Schloss

Tierisch – tierisch. Carmen Stahlschmidt, Elke Steiner, Marika Fünffinger, Andreas Hella, Mathias Göhr, bis 14.4., Fr 16-18 Uhr



BASEL

Fondation Beyeler

Jeff Wall. Fotografie, bis 21.4.; Sommerausstellung. 19.5.-11.8.



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Wolf-Rüdiger Hirschbiel. Malerei, Studio, bis 21.4.; Reiche Ernte. Früchte in der Kunst des 20.+21. Jh., bis 16.6.



BÖBLINGEN

Städtische Galerie

Schall und Rau(s)ch: Dunstkreis der Dosierung. Gruppenausstellung, Finissage: 14.4., 11-17 Uhr (Party & Performance)



BRUCHSAL

Damianstor

Johanna Schäfer. Giovanni Francesco Marchini-Preis 2022, Preisverleihung & Vernissage: 14.4., bis 12.5.



BRETTEN

Kunstverein

Mit Natur. Elke Weickelt & Norbert Nolte. Malerei, Vernissage: 7.4., 15 Uhr, Finissage: 11.5., 12 Uhr



BÜHL

Stadtmuseum

Barbara Walser. Malerei, bis 7.4.



EDENKOBEN

Galerie Neumühle

100 Jahre Heinz Friedrich. Malerei/Bildhauerei, bis 16.6.



ETTLINGEN

Kunstverein Wilhelmshöhe

Söntke Campen. Malerei/Skulptur, bis 28.4.



Museum im Schloss

Zwischen Himmel und Erde. Spannung des Wirklichen, bis 7.4.; Parallele Leben. Karl u. Helene Albiker & Karl u. Thilde Hofer; Leben auf der Burg. Mittelaltermitmachausstellung, beide bis 29.12.



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen open air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr



HEIDELBERG

Galerie Marianne Heller

Poetische Systeme. Emmanuel Boos & Günter Nosch. Malerei/Keramik/Grafik, Finissage: 28.4., 11-18 Uhr



Gedok

Beate Meffert-Schmengler. Bildhauerin, bis 20.4.



Kunstverein

Raphaela Vogel. Found Subject, bis 12.5.



Kurpfälzisches Museum

Kunst und Fälschung, bis 30.6.



Textilsammlung Max Berk

Fokus Filz & Filz gestaltet Raum, bis 28.7.



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Mary Ellen Mark. The Lives Of Women, bis 28.7.



JOCKGRIM

Zehnthaus

Dieter Kühn feat. Mike Überall & Thomas Salzmann, bis 7.4.; Daniel Bonaudo Ewinger & Guest. Malerei, Vernissage: 21.4., bis 12.5.



KÜNZELSAU

Sammlung Würth

Anthony Caro & Eduardo Chillida. Bildhauer & Räume, bis 27.10.; Friedensreich Hundertwasser zum 95. Geb., bis 1.9.; HAP Grieshaber. Holzschnitt, bis Sommer



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

Forever Blowing Bubbles. Beate Höing. Malerei/Keramik/Installation, bis 28.4.; Triple A. Michael Kos, Richard Kaplenig, Gerlinde Thuma. Skulptur/Malerei/Objektkunst, Vernissage. 10.5., 19 Uhr, bis 30.6.



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Deltabeben. Eva Gentner, Christoph Amm, Adrian Nagel. Zeichnung/Objekt/Klanginstallation/Video/Text, 13.4.-15.6.



Wilhelm-Hack-Museum

Poesie der Elemente, bis 21.4.; Richter/Polke. Umwandlung. Druckgrafik, bis 14.7.



MANNHEIM

Kunsthalle

Anna Uddenberg. Skulptur, bis 21.4.; Hoover. Hager. Lassnig, Fotografie/Malerei/Video/Performance, bis 28.4.; Rana Elnemr. Video/Fotografie, Vernissage: 3.4., 19 Uhr, bis 23.6.; Monika Grzymala & Katharina Hinsberg. Zeichnung/Bildhauerei, 26.4.-25.8.



Kunstverein

Christoph Niemann. Kontrast. Gesamtkunstwerk, bis 28.4.



Reiss-Engelhorn-Museen

La vie des blocs. Jean-Michel Landon. Fotografie; Streifzüge durch die Natur. Jugendstil/Glas, bis 30.6.; Ugo Dossi. Zeichen und Wunder, alle bis 30.6



OFFENBURG

Galerie im Artforum

Martina Geist. Malerei, 14.4.-12.5.



Städtische Galerie

Frank Kunert. Fotografie/Objekt, bis 7.4.; Claudia & Julia Müller. Preisträgerinnen des Oberrheinischen Kunstpreises, ab 5.5.



OBERDERDINGEN

Galerie Aschingerhaus

Indra Schelble, bis 14.4.; Jutta Hieret & Meggi Rochell. Malerei/Collage/Skulptur, 28.4., 11 Uhr, bis 9.6.



PFORZHEIM

Alfons-Kern-Turm (A.K.T.)

Punk/Subculture/Socialism. Archives Of The Future. Photography From Slovenia, Vernissage: 26.4., bis 26.5., Fr 14-19 Uhr, Sa 14-22 Uhr, So 11-19 Uhr





Galerie Brötzinger Art

Bagstage. Vérok Gnos, Jutta Hieret, Iris Kamlah, Gloria Keller. Vernissage: 19.4., 20 Uhr, bis 19.5.



Pforzheim Galerie

Future Mobility And Other Ghosts From The Past. Sascia Reibel & Mathias Lempart, Vernissage: 17.4., 14 Uhr, bis 26.5.



Schmuckmuseum

Gabi Dziuba & Friends. Schmuck/Bildende Kunst, bis 26.5.



RASTATT

Kunstverein

Walter Schiementz. Malerei/Zeichnung, Vernissage: 20.4., 17 Uhr, bis 18.5., Pagodenburg





Städtische Galerie Fruchthalle

Point Of View. Hannah Cooke, Simone Demandt, Johannes Mundinger. Malerei/Konzept/Fotografie, bis 1.4.



Stadtmuseum

Für die Freiheit! Die Rolle der Wirtshäuser zu Beginn der Bad. Revolution 1948. Kabinettausstellung, bis 28.4.



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Alberto Giacometti. Bildhauerei, bis 23.6.



REUTLINGEN

Kunstmuseum

Konkrete Progressionen. François Morellet & Vera Molnar, Manfred Mohr & Hartmut Böhm, bis 14.4.; Holz. Skulptur/Relief/Arbeiten auf Papier, bis 23.6.



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

Enrico Ghinato & Vespa aus histor. Sammlung, Malerei, bis 23.6.



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Künstlerporträts. Sammlung Platen, bis 15.5.



SCHWEIGEN-RECHTENBACH

Skulpturengarten

Zwölf BildhauerInnen, 5.5.-31.10., Gemeindepark, Hauptstr. 20



SINDELFINGEN

Galerie Stadt Sindelfingen

Schaufenster Junge Kunst: Hell Gette. Malerei, bis 7.4.; Decoding The Black Box. Gruppenausstellung, bis 16.6.



Schauwerk Sindelfingen

Shiota. Installation/Performance, bis 1.4.; Doug Aitken. Return To The Real, bis 16.6.



STAUFEN

Keramikmuseum

Estelle Robert. Die Farben des Südens, bis 12.5.; Tomasz Niedziółka. Teeschalen, 17.5.-7.7.; Tonangebend. Starke Frauen & ihre Kunst 1918-45, bis 30.11.



TÜBINGEN

Kunsthalle

Kunstschätze vom Barock bis zur Gegenwart aus Niederösterreich, bis 15.9.



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Ja, was denn?! Volker Kriegel. Musiker, Zeichner, Autor, bis 2.6.



WALDENBUCH

Museum Ritter

Rozbeh Asmani. All Our Colours; Made Of Paper. 60 Positionen, beide bis 7.4.; Laurenz Theinert. Fehlende Dunkelheit, 5.5.-15.9.; Hommage à la France. Sammlung Marli Hoppe-Ritter, 5.5.-15.9.



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Tsuyoshi Tane. The Garden House. Architektur, bis 26.5.; Transform. Design & die Zukunft der Energie, bis 1.9.; Science Fiction Design. Vom Space Age zum Metaverse, 18.5.-11.5.



WEIL DER STADT

Kunstforum/Wendelinskapelle

Hans Mendler. Malerei/Skulptur, 21.4.-12.5.