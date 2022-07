01.08.2022–30.09.2022

KARLSRUHE

Alter Schlachthof

Toujours Kultur: Raumdrei Summertime. Gruppenausstellung. Malerei/Zeichnung/Bildhauerei, Eröffnung: 4.8., 18 Uhr, bis 7.8.; Wandern mit dem Kopf. KünstlerInnen aus dem Tempel. Installation/Lichtkunst/Fotografie/Malerei, Eröffnung: 11.8., 19 Uhr, bis 14.8.; Circus3000. Kollektives Kunstspektakel, Eröffnung: 1.9., 19 Uhr, bis 4.9., Fr 14-22 Uhr, Sa+So 12-20 Uhr, Fleischmarkthalle; Tag des offenen Denkmals. Offene Ateliers, 11.9., 14-18 Uhr; Ateliereinblick, jeden 2. Do im Monat, 18-21 Uhr, Atelierhaus, Alter Schlachthof 13 a



Art Weekend

Über 12 Institutionen und Galerien, veran. vom Galerienverband Karlsruhe, 23.9., 12-21 Uhr, 24.9., 12-18 Uhr, www.galerientage-karlsruhe.de



Badischer Kunstverein

The Living And The Dead Ensemble. Lanjelis, bis 11.9.; Charlotte Johannesson. Textil/Plotterdruck/Malerei, bis 11.9.; Paula Claire. Sound/Performance/Textobjekt, Eröffnung: 29.9., 19 Uhr, bis 4.12., Di-Fr 11-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Waldstr. 3



Badisches Landesmuseum

Göttinnen des Jugendstils, bis 11.9.; Parastou Forouhar. Zeichnung, bis 19.3.23; Museumshelden. VolontärInnen-Ausstellung, bis 4.6.23, Di-So/Fei 10-18 Uhr, Schloss Karlsruhe



BBK

Offene Formate: Schowek. Basia Ciacek, Hoyeon Byeon, Imma, Eröffnung: 4.8., 18 Uhr, bis 14.8., Wolfgang Rempfer. Skulptur/Objekt, Eröffnung: 17.8., 18 Uhr, bis 28.8., Yvonne Roth. Bildhauerei, Eröffnung: 1.9., bis 11.9.; Dieter Schwerda & Wilfried Steinbach. Malerei/Plastik, Eröffnung: 18.9., 11 Uhr, bis 9.10., Do+Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-18 Uhr, Am Künstlerhaus 47



Galerie Burster

Christian Bär. Malerei, bis 13.8.; Mwangi Hutter. Malerei/Installation/Sound, 23.9.-29.10., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4



Galerie Demmer

Emil Wachter. Zum zehnten Todestag, Malerei/Zeichnung aus vier Jahrzehnten, bis September, Mo-Fr 11-18.30 Uhr, Sa 11-15 Uhr, Herrenstr. 50



Galerie Knecht & Burster

Lutz Wolf. Malerei, bis 13.8., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4



Galerie Kunstperipherien

Peter Wirz. Art-Brut, bis 29.9., Mo-Do 9-16.30 Uhr, Fr 9-15 Uhr u.n.V., Scheffelstr. 37, 1. OG



Gedok

Eugenia Jäger & Natalia Zaloznaya. Acryl/Tusche/Papier/Digitalprint, Eröffnung: 9.9., 20 Uhr, bis 9.10., Mi-Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-16 Uhr, Markgrafenstr. 14



Hochschule für Gestaltung

Munitionsfabrik. Zum 30-jährigen Bestehen der HfG in den alten Hallen der Waffenfabrik, bis 11.9., Lorenzstr. 15



Kamuna

Karlsruher Museumsnacht. 13 Museen, Bibliotheken und Archive, 6.8., 18-24 Uhr, www.kamuna.de



Knielinger Museum

Unterwegs auf den Spuren von Gutenberg; Die Knielinger und Tullas Rheinbegradigung vor 200 J., bis Ende Sept., So 14-17 Uhr, Städt. Hofgut Maxau, Maxau am Rhein 24



Kohi

Raphael Cruz. Von Installation bis Video & Malerei, Ausstellung offen je während VAs u.n.V. (kunst@kohi.de), Werderstr. 47



Kunstraum Neureut

Julia Sossinka. Installation, 18.9.-16.10., Sa+So 14-17 Uhr u.n.V., Kirchfeldstr. 122



Neue Kunst Gallery

KEF! Neue Arbeiten. Malerei/Zeichnung/Installation, bis 4.9., Do+Fr 14-18, Sa 11-15 Uhr u.n.V., Zirkel 32



Prinz-Max-Palais

Vorhang auf! Trude Schelling-Karrer. Von der Bühne zur Innenarchitektur, bis 28.8.; Karlsruhe im Fokus. Adelheid Heine-Stillmark, Walter Schnebele, Dietmar Hamel. Fotografie, bis 28.8, Di+Fr 10-18 Uhr, Do 10-19 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Stadtmuseum, Karlstr. 10



Segafredo

Raimund Vögtle. La mer (Galerie Demmer), bis 31.8., Ecke Bürger-/Erbprinzenstr.



Staatliches Museum für Naturkunde

Neobiota. Neue und alte Arten am Oberrhein, bis 11.9.; Glanzlichter. Int. Naturfotowettbewerb, bis 18.9., Di-Fr 9.30-17 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 13



Städtische Galerie

Laura Gaiser. Frucht Fleisch, bis 11.9.; Karlsruher KünstlerInnenmesse, bis 25.9.; Ulrich Okujeni & Johanna Wagner. Malerei/Zeichnung/Performance/Film, bis 25.9.; Elsa & Johanna. Fotografie, verl. bis 25.9.; Florina Leinß & Karolina Sobel. Malerei/Installation/Fotografie, 14.9.-23.10., Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 27



Zettzwo Produzentengalerie

Splash. Gruppenausstellung, bis 6.8.; Sieben. Jubiläumsaustellung, Eröffnung: 9.9., 19 Uhr, bis 8.10., Sa 10-14 Uhr, Zunftstr. 2



ZKM

Kollektiv Quadrature mit Christian Losert. Audioinstallation, bis 28.8.; Bio-Medien. Organisch-künstliche Lebensformen, bis 28.8.; Spatial Affairs. Virtuelle Multi-User-Ausstellung, www.zkm.de, bis 30.8.; Jazmina Figueroa. Call Signs, www.zkm.de, bis 30.9.; John Sanborn. Videokunst, 9.7.-30.10.; Lazy Clouds. Soun-Gui Kim, Eröffnung: 10.9., bis 5.2.23, Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 19



REGION

BACKNANG

Graphik-Kabinett

Hintergründig – Vor lauter Bäumen. Graphik, bis 23.10., Di-Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-19 Uhr, Riecker-Raum, Petrus-Jakobi-Weg 5



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Stefanie Manhillen. Installation/Mixed Media, bis 10.9.; Skulpturenausstellung im Bäderviertel, bis 3.10.; Junge Positionen. Önen/Albrecht/Martinez/Pöll/Durgeloh. Malerei/Grafik/Skulptur, 25.9.-13.11., Di-Fr 15-17 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Altes Dampfbad, Marktplatz 13



Kurgarten

Kunst findet Stadt: Marinella Senatore. Open-Air-Installation, bis 4.9., Kurgarten, Kaiserallee 1



Museum Frieder Burda

Maler des heiligen Herzens. André Bauchant, Camille Bombois, Séraphine Louis, Henri Rousseau, Louis Vivin, bis 20.11., Di-So+Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8 b



Staatliche Kunsthalle

Nature And State, bis 16.10., Di-So+Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8a



BAD RAPPENAU

Bikini Art Museum

Amy Winehouse. Kleidung & Leben, bis 31.3.23; Dauerausstellung, Mo-So 10-20 Uhr, Buchäckerring 42



BASEL

Fondation Beyeler

Figur und Abstraktion, bis 14.8.; Piet Mondrian. Zum 150. Geburtstag, bis 9.10., Mo-So 10-18 Uhr, Mi 10-20 Uhr, Baselstr. 101, CH-4125 Riehen/Basel (Schweiz)



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Linolschnitt heute XII. Grafikpreis, bis 9.10.; Gestern, heute, morgen. Sarah F. Levin. Mulitmedia, bis 6.11., Di/Mi/Fr 14-18 Uhr, Do 14-20 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Hauptstr. 60-64



BÖBLINGEN

Deutsches Fleischermuseum

Judith Samen. Fotografie, bis 23.10., Mi-Fr 15-18 Uhr, Sa 13-18 Uhr, So+Fei 11-17 Uhr, Marktplatz 27



BRETTEN

Museum im Schweizer Hof

Walheide Wittmer. Klassische Moderne, bis 31.8., Mi 15-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Engelsberg 9



BRUCHSAL

Damianstor

Lukas Marstaller & Oliver-Selim Boualam. Giovanni Francesco Marchini-PreisträgerInnenausstellung, bis 21.8.; Sabine K. Braun. Papier-Objekte, 25.9.-23.10., Sa 14-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Schönbornstr. 11 & Schlossmuseum



BÜHL

Friedrichsbau

Nina Joanna Bergold. Installation/Objekt, bis 14.8., Mo-Fr 8-12 Uhr, Mo 14-16 Uhr, Do 14-18 Uhr, Friedrichstr. 2



EDENKOBEN

Galerie Neumühle

Konstantin Grabowski. Abstrakte Malerei, bis 11.9., Mi-Fr 10-12 + 15-18 Uhr, So 15-17 Uhr, u.n.V., Klosterstr. 173



ETTLINGEN

Galerie Werkstadt

Wolfgang Kopf. Ettlinger Tierschau. Malerei/Digitaltechnik, bis 2.9., Mo 10-13 Uhr, Do+Fr 10-13+16-19 Uhr, Sa 16-18 Uhr, Untere Zwingergasse 3



Kunstverein Wilhelmshöhe

Trüffelsuche. Projekt des Künstlerbundes BW. 20 Positionen, bis 7.8.; Jack. Hommage an Bildhauerin Silke Fehsenfeld von Silke Stock. Zeichnung, Eröffnung: 16.9., 19 Uhr, bis 23.10., Mi-Sa 15-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Schöllbronner Str. 86



Museum im Schloss

Soundwalk. Gruppenausstellung, Mi-So 11-18 Uhr, Schlossplatz 3



FRIEDRICHSHAFEN

Kunstverein

Jan Zöller. Malerei/Installation, bis 21.8.; Janina Frye. Skulptur, Eröffnung: 16.9., 19 Uhr, bis 13.11, Mi-Fr 15-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Buchhornplatz 6



GERMERSHEIM

Kunstverein

Reinhold Braun, Friedrich Dickgiesser, Leander Kresse. Malerei, 3.9.-2.10., Sa 15-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Zeughausstr. 10



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen open air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr, www.kunstweg-am-reichenbach.de



Rathaus

Arturo Laime. Die Beständigkeit der Hoffnung, bis 17.8., Igelbachstr. 11



HEIDELBERG

Gedok

Ausstellung der Neuen Mitglieder: Christina O’Brien-Ruland, Birgit Kunz, Margitta Sans, Claudia Stamatelatos, bis 5.8.; Sommerausstellung, Eröffnung: 13.8., 19 Uhr, bis 16.9., Mi+Fr 16-19 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Römerstr. 22



Kanzlei Tiefenbacher

Stanford Fata. Steinbildhauerei, Ausstellung zum Willibald-Kramm-Preis, bis 30.9., Im Breitspiel 9



Körperwelten-Museum

Dauerausstellung, Mo-So+Fei 10-18 Uhr, Altes Hallenbad, Poststr. 36/5



Kunstverein

Philipp Timischl. Multimedia, bis 28.8.; Alice Creischer. Mixed Media, bis 11.9.; Céline Condorelli. Installation, bis 31.12.24, Di-So 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Hauptstr. 97



Textilsammlung Max Berk

Material Evidence. Quilt Art, bis 28.8., Di-So 10-18 Uhr, Hauptstr. 97



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Anselm Reyle. Teenage Wasteland, bis 23.10., Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Di-Fr 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28



KORNWESTHEIM

Museum im Kleihues-Bau

Thorsten Brinkmann. Fotografie/Malerei/Objekt, bis 11.9., Fr-So 11-18 Uhr, Stuttgarter Str. 93



KÜNZELSAU

Museum Würth

Edita Kadirić. Cocoon. Malerei, bis 13.11., tägl. 11-18 Uhr, Reinhold-Würth-Str. 15



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

Arnold Mario Dall’O, Walter Moroder, Aaron Demetz. Malerei/Plastik aus Südtirol, Eröffnung: 19.8., 19 Uhr, bis 2.10., Di+Mi 17-20 Uhr, Do-So 14-17 Uhr, Südring 20



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Marlies Pöschl. Film/Installation, bis 14.8.; Tomás Espinosa. Workshop und Licht-Performance, 24.9.; Now You Have To Respect Me. Ira Konyukhova, Multimedia, 10.9.-30.10., Di-Fr 12-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Bismarckstr. 44-48



Rudolf-Scharpf-Galerie

Top 0022. MeisterschülerInnen-Ausstellung der Karlsruher Kunstakademie, bis 14.8., Fr-So+Fei 11-18 Uhr, Hemshofstr. 54



Wilhelm-Hack-Museum

Michael Beutler. Installation, bis 25.9.; Körperbilder. Radikale Neupositionierung im 20. Jh., bis 26.2.23, Di/Mi/Fr 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Bismarckstr. 44-48



MANNHEIM

Kunsthalle

Nabil. Performance/Installation, bis 28.8.; Urban Nature. Kollektiv Rimini Protokoll, Multimedia/Installation, bis 16.10.; Liebermann, Slevogt & Corinth. Graphik, bis 20.11. Di-So 10-18 Uhr, Friedrichsplatz 4



OFFENBURG

Städtische Galerie

Tomi Ungerer. Zeichnung/Illustration, bis 23.10., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2/Kulturforum



OBERDERDINGEN

Galerie Aschingerhaus

Sabine Schäfer & Rosemarie Vollmer. Installation/Glas/Klang-Objekt/Bild, bis 14.8., Fr-So 14-17 Uhr, Aschingerstr. 3



PFORZHEIM

Galerie Brötzinger Art

Sandra Jost. Bild/Fotografie, Eröffnung: 2.9., bis 25.9.; Anina Gröger. Malerei/Keramik, Eröffnung: 30.9., bis 23.10., Do 14-17 Uhr, Fr+Sa 18.30-22 Uhr, So 11-18 Uhr, Brunnenstr. 14



Pforzheim Galerie

Dean Glandon. Malerei, bis 4.9., Mi-Sa 14-17 Uhr, So 10-17 Uhr, Bleichstr. 81



Gasometer Pforzheim

360-Grad-Panorama: Great Barrier Reef, tägl. 10-18 Uhr, Hohwiesenweg 6



Schmuckmuseum

Schöngeschrieben. Sprache, Schrift & Schmuck, bis 6.11.; Was ist Schmuck? Ethnografischer Nachlass neu präsentiert, Dauerausstellung, Di-So+Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42



RASTATT

Kunstverein

Karl Manfred Rennertz. Skulptur/Malerei, bis 30.8.; Werner Degreif & Elisabeth Wagner. Installative Zeichnung/Bildhauerei, Eröffnung: 17.9., 16 Uhr, bis 16.10, In der Pagodenburg, Kapellenstr. 34



Städtische Galerie Fruchthalle

Schmunzeln. Von heiter bis absurd, 8.7.-18.9.; Rüdiger Seidt. Skulptur, Kabinettausstellung, ab 8.7., Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Kaiserstr. 48



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Musterung. Pop & Politik in Textilkunst, bis 30.10., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Burgstr. 9



REUTLINGEN

Kunstmuseum

Strawalde. Hunger nach Bildern. Jerg-Ratgeb-Preis, bis 21.8.; Vom Verrinnen. Zeitkonzepte, bis 28.8.; Die Liebe ist ein Hemd aus Feuer. Liebespaare bei HAP Grieshaber, bis 25.9.; Çiğdem Aky. Malerei. Stipendiatin der HAP-Grieshaber-Stiftung, bis 23.10.; Ins Licht. Highlights der Gemäldesammlung, bis 29.1.23, Eberhardstr. 14, Di-Sa 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, So+Fei 11-18 Uhr



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

Patrick Hughes & Zhuang Hong-Yi. Malerei/Relief/Objekt, bis 23.10., Di-So 10-17 Uhr, Großherzog-Leopold-Platz 1



SCHWEIGEN-RECHTENBACH

Skulpturengarten

Frisch aufgestellt. Neue Skulpturen & Objekten, Gemeindepark; Kunstparcours durch den Ort, beide bis 31.10., www.schulhaus-schweigen.com



SCHWETZINGEN

Schlossgarten

Chapungu. Shona-Steinskulpturen von zeitg. KünstlerInnen aus Simbabew, bis 10.10., Schlossgarten: 9-20 Uhr, Ehrenhof, Schlossgarten & Orangerie



SINDELFINGEN

Galerie Stadt Sindelfingen

Super Vivaz. Warnung vor dem Hund, Schaufenster Junge Kunst, bis 28.8.; Ilse Beate Jäkel. Zeichnung/Aquarell, Kabinett Jäkel, bis 28.8.; What I like! Partizipativ-kuratierte Sammlungsausstellung, 23.9.-10.4.23; Lisa Moll. Musik/Performance/Malerei, 23.9.-10.4.23, Marktplatz 1, Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa/So/Fei 10-17 Uhr



Schauwerk Sindelfingen

Ben Willikens. Zeichnung/Fotografie, bis 12.2.23, Mi-So 11-18 Uhr, Eschenbrünnlestr. 15



SINZHEIM

Kunstraum Dr. Laurenz Averkorn

Johannes Schießl. Abstrakte Malerei, Fr+Sa 14-17 Uhr u.n.V., Im Feil 35, Sinzheim-Winden



STAUFEN

Keramikmuseum

Elisa Stützle-Siegsmund. Keramik, bis 21.8.; Susan Heise. Keramik, 26.8.-9.10.; Die wilden 70er. Freiheit in Form & Farbe. Keramik, bis 27.11., Mi-Sa 14-17, So 12-17 Uhr, Wettelbrunner Str. 3



TÜBINGEN

Kunsthalle

Christian Jankowski. Aktion-/Konzeptkunst, bis 30.10., Di/Mi/Fr-So 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Philosophenweg 76



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Cover Art. Schallplatten-Designs/Installation, bis 16.10., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Weingärtner Vorstadt 12



WALDENBUCH

Museum Ritter

Peter Weber. Falt-Objekte, bis 18.9.; Aus Spiel wird Kunst. Installation, bis 18.9., Di-So+Fei 11-18 Uhr, Alfred-Ritter-Str. 27



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Plastik. Die Welt neu denken, bis 4.9.; Precious Plastic. Dave Hakkens, bis 4.9.; Barragán Gallery. Architektur/Archiv, ab 14.5.; Sabine Marcelis. Sammlungsinstallation nach Farbe, bis 14.5.23, tägl. 10-18 Uhr, Charles-Eames-Str. 2



WEIL DER STADT

Kunstforum

Willem Julius Müller. Malerei, 18.9.-9.10., Fr 16-19 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr, Wendelinskapelle, Herrenberger Str. 17