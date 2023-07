01.08.2023–30.09.2023

KARLSRUHE

Alter Schlachthof

Christine Schön & Peter Nowack. Malerei/Konzept, Atelierausstellung, Vernissage mit KünstlerInnengespräch: 27.8., 11-21 Uhr, 29.8., 18-21 Uhr; Ateliereinblick, jeden 2. Do im Monat, 18-21 Uhr, Atelierhaus, Atelier 2 Nord, Alter Schlachthof 13 a



Aktivio Sport

Roland Huss. Malerei/Skulptur, bis 31.1., Mo+Mi 7-21 Uhr, Di/Do/Fr 7-20 Uhr, Sa 10-15 Uhr, So 9-13 Uhr, Am Rüppurrer Schloß 5



Architekturschaufenster

Schlag auf bau ein. Wie wollen wir wohnen? Performance/Installation, Vernissage: 5.8., 18 Uhr; Finissage: 25.8., 19 Uhr; Fluid Fields. Glaskunst in Meisenthal, Vernissage: 5.9., 19 Uhr, bis 31.10., Di 10-14 Uhr, Mi-Fr 10-13 + 14-18 Uhr, Waldstr. 8



Badischer Kunstverein

Margaret Raspés. Retrospektive; They Take It Seriously, I Think It’s Interesting. Gruppenausstellung von Kunstaka-Studis, beide bis 17.9., Di-Fr 11-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Waldstr. 3



Badisches Landesmuseum

Rheingold. Rohstoff aus dem Fluss, bis 10.9.; Gobal Family. Ana Rios, bis 21.4., Di-Do 10-17 Uhr, Fr-So+Fei 10-18 Uhr, Schloss Karlsruhe



Badische Landesbibliothek

Tourismuswerbung im Wandel, bis 16.9.; Max Reger und sein Interpret Karl Straube. Künstlerfreundschaft, Vernissage: 26.9., 19 Uhr, bis 13.1., Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 15



BBK

Offene Formate: Helene Brielmaier. Papier, Vernissage: 3.8., 18 Uhr, bis 10.9.; Lutz Schäfer & Thomas Heyl. Papier. Skulptur/Scherenschnitt/Malerei, Vernissage: 3.8., 18 Uhr, bis 13.8.; Benjamin Köder. Malerei, Vernissage: 17.8., 18 Uhr, bis 27.8.; Maria Pfrommer. Installation, Vernissage: 31.8., 18 Uhr, bis 10.9.; Do+Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-18 Uhr, Am Künstlerhaus 47



Botanischer Garten

Nina Laaf. Skulptur, bis Oktober, Mo-So, ab 6 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit, Hans-Thoma-Str. 6



DCS Contemporary Gallery

Anca Sonia. Malerei, Vernissage: 16.9., 18 Uhr, bis Ende Sept., Mi+Fr 13-17 Uhr u.n.V., Karlstr. 43



Durlach-Art

3. Ausgabe mit 80 KünstlerInnen an 40 Orten, Fr, 8.9., 16-22 Uhr, Sa, 9.9., 11-20 Uhr, www.durlach-art.de



Galerientag Karlsruhe

Sa, 23.9., 15-20 Uhr, beteiligt: Galerie Alfred Knecht, Galerie Burster, Galerie Clemens Thimme, Galerie Oh (c/o Marvin Meyer Art, Waldstr. 69), Galerie Rottloff, Galerie Spektrum, Gallery Artpark, Gray & Gray, Meyer Riegger, Neue Kunst Gallery, Paw Gallery, Yvonne Hohner Contemporary, Zlotos Fine Art



Galerie Clemens Thimme

Jungin Hwang. Malerei/Zeichnung, bis 13.8., Mi-Fr 14-18 Uhr n.V., Lorenzstr. 2



Galerie Demmer

Harald Metzkes. Malerei, 1.8.-30.9., Mo-Fr 11-18.30 Uhr, Sa 11-15 Uhr, Herrenstr. 50



Galerie Alfred Knecht

Sommerausstellung, Schwerpunkt Elke Wree. Malerei, bis 9.9., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4



Galerie Kunstperipherie/n

Theresa Klumpp. Malerei, bis 28.10., Do 18-20 Uhr, Sa 14-18 Uhr, Scheffelstr. 37



Galerie Oh

Manuel Kolip & Marvin Meyer. Malerei/Skulptur, Vernissage: 23.9., 18 Uhr, bis 28.10., c/o Marvin Meyer Art, Waldstr. 69



Gedok

Unerträglich gleichzeitig. Ausstellung des deutsch-ukrainischen Kunstcamps, bis 3.9.; What’s Next? Gruppenausstellung. Malerei/Grafik/Collage/Skulptur, Vernissage: 8.9., 20 Uhr, bis 1.10., Mi-Fr 17-19 Uhr, Sa+So 14-16 Uhr, Markgrafenstr. 14



Hochschule für Gestaltung

Schnupperstudium, 1.-5.8., Lorenzstr. 15



IBZ

Drama In Between. Ritesh Umate, Ketki Sarpotdar, Raju Patel, Anuradha Misal Nimbalkar, bis 30.9., ÖZ n. Abspr. u. Tel. 0721/89 33 37 10, Kaiserallee 12 d



Kamuna

24. Karlsruher Museumsnacht. 17 Institutionen, Sa, 5.8., 18-24 Uhr, www.kamuna.de



Knielinger Museum

Regionale Geschichte & Erlebnis-Ausstellung. Altes Handwerk, So 14-17 Uhr, Städtisches Hofgut Maxau, Maxau am Rhein 24



Kohi

Volkstata. Tipi Tipi Xtipso Apocalypso. Zeichnung/Objekt/Theater/Lesung, Vernissage: 21.9., 20 Uhr, offen während VAs u.n.V. (kunst@kohi.de), Werderstr. 47



Kunstraum Neureut

Fragmente einer Gesellschaft. Fahar Al Salih. Malerei, Vernissage: 8.10., 14 Uhr, bis 5.11., Sa+So 14-17 Uhr u.n.V., Kirchfeldstr. 122



Orgelfabrik

Stee Faraday. Urban Sketches, Fr. 8.9., 16-19 Uhr, Sa, 9.9., 11-19 Uhr, Amthausstr. 17-19



Paw Gallery

Nino Maaskola. Mount Benzin. Skulptur/Objekt, Vernissage: 16.9., 19 Uhr, bis 19.10., Mo 14-18 Uhr, Do 11-14 Uhr u.n.V., Schützenstr. 37



Pfinzgaumuseum

Aufgetischt! 300 Jahre Durlacher Fayencen, bis 14.1., Mi 10-18 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Pfinztalstr. 9



Pförtnerhäuschen

Julien Mathis & Jean-Michel Dejasmin, bis 9.8.; Cynthia Montier & Ondine Dietz, Vernissage: 9.9., 19 Uhr, bis 11.10., tgl. 24 Std., Alter Schlachthof 15



Projektraum Rochade

Voré & Hannah Gahlert. Wo das gelbe seine Rauchwolken bläst. Installation, Vernissage: 15.9., 18 Uhr, bis 24.9., Fr/Sa/So 16-18 Uhr u.n.V., Putlitzerstr. 14



Regierungspräsidium

50 Jahre BBK Landesverband Bildender KünstlerInnen BaWü. 240 Positionen, bis 14.9., Mo-So 11-18 Uhr, Rondellplatz, Karl-Friedrich-Str. 17



Retro Games

Game Over 83. Der Videospielcrash und seine Folgen, bis 23.12., Sa 15-22 Uhr, Schauenburgstr. 5



Schauraum B9

Der Psychonaut landet. Stefan Seffrin. Fotografie, Vernissage: 29.9., 18 Uhr, Finissage: 1.10., 11 Uhr, Beiertheimer Allee 9



Segafredo

Rainer Küchenmeister. Frühwerk (Galerie Demmer), bis 30.9., Ecke Bürger-/Erbprinzenstr.



Staatliche Kunsthalle

zu Gast im ZKM: Highlights der Sammlung, ab 29.4., ZKM-Lichthof 1+2



Staatliches Museum für Naturkunde

Von Sinnen. Formen der Wahrnehmung, 14.1.24; Deutschlands Bodenschätze, bis 11.4., Di-Fr 9.30-17 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 13



Städtische Galerie

Ulla von Brandenburg. Installation; Tenti Hiramatsu. Kunstpreis Werner-Stober-Stiftung; beide bis 22.10., Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 27



Therme Vierordtbad

150. Jubiläum: Tom Boller. Karlsruher Ansichten. Zeichnung/Malerei, 11.9. bis März, Ettlinger Str. 4



Zettzwo-Produzentengalerie

Negativ. Gruppenausstellung, bis 5.8.; Acht. Jubiläumsausstellung, Vernissage mit Kunstbrunch: 10.9., 11 Uhr, bis 7.10., Sa 10-14 Uhr, Zunftstr. 2



ZKM

William Forsythe. Installation/Tanz, bis 6.8.; The Intelligent Museum, bis 6.8.; The Resemblance To The Speech Will Be Erased. Vasiliy Sumin. Installation, bis 13.8.; Driving The Human. Prototypen für ökosoziale Erneuerung. Sharing Knowledge On Common Ground, 12.8.-24.9.; Ulrike Rosenbach. Lebenswerk, Video/Performance, bis 7.1.; Renaissance 3.0. Kunst & Wissenschaft, bis 7.1.; Mack im ZKM, 16.9.-7.4., Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa+So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 19



Zukunftsraum

11. Nachhaltigkeitstage: Letters for Future II. Renate Schweizer & Guests. Intern. Papierkunst, Vernissage: 21.9., 18.30 Uhr, Finissage: 8.10., 14-17 Uhr, Di-Do 14-18 Uhr, Rintheimer Str. 46

REGION



BACKNANG

Galerie der Stadt

Caroline von Grone. Malerei, bis 13.8., Di-Fr 16-19 Uhr, Sa 11-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Petrus-Jakobi-Weg 1



Graphik-Kabinett

À la Mode. Dresscodes. Grafik, bis 5.11., Di-Fr 16-19 Uhr, Sa 11-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Riecker-Raum, Petrus-Jakobi-Weg 5



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Mitgliederausstellung. Thema Mode, bis 17.9.; Scultura. Bildhauerei, Außenausstellung, bis 3.10.; Lea Gocht & Nina Laaf. Skulptur, 1.10.-19.11., Di-Fr 15-17 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Altes Dampfbad, Marktplatz 13



Galerie Supper

Reinhard Voss & Andreas Wachter, 16.9.-11.11., Mi-Fr 12-18 Uhr, Sa 12-16 Uhr u.n.V., Kreuzstr. 3



Kurgarten

Kunst findet Stadt: Nevin Aladağ – „Public Resonator“, Soundskulptur/Installation, bis 3.9., Kurgarten, Kaiserallee 1



LA8

Criminal Women. Geschichte der weiblichen Kriminalität, bis 29.2., Di-So 11-17 Uhr, Lichtentaler Allee 8



Museum Frieder Burda

Der König ist tot, lang lebe die Königin, bis 8.10., Di-So+Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8 b



Staatliche Kunsthalle

Auditions For An Unwritten Opera, Synch05. Recording 1989, beide bis 8.10., Di-So+Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8 a



BAD BERGZABERN

Artgalerie am Schloss

Birgit Feil & Joachim Lehrer. Skulptur/Malerei, Vernissage: 3.9., 11 Uhr, bis 24.9., Fr 16-18 Uhr, So 15-18 Uhr, Schlossgasse 3



BAD RAPPENAU

Bikini Art Museum

Dauerausstellung, Mo-So 10-20 Uhr, Buchäckerring 42



BASEL

Fondation Beyeler

Basquiat. The Modena Paintings, bis 27.8.; The Mind’s Eye. Naturbilder, bis 27.8.; Doris Salcedo. Werkschau, bis 17.9., Mo-So 10-18 Uhr, Mi 10-20 Uhr, Baselstr. 101, CH-4125 Riehen/Basel (Schweiz)



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Bibliomania. Buch & Kunst, bis 22.10.; Sammlung: Wer hat Lust auf Rot, Gelb und Blau?, bis 7.1., Di/Mi/Fr 14-18 Uhr, Do 14-20 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Hauptstr. 60-64



BRUCHSAL

Damianstor

Hein Spellmann. Foto-Objekte, 24.9.-22.10., Sa 14-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Schönbornstr. 11



BÜHL

Friedrichsbau

Martina Geist. Holzschnitt/Textil, bis 13.8., Mo-Fr 8-12 Uhr, Mi-Fr 16-19 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr, Friedrichstr. 1



ETTLINGEN

Kunstverein Wilhelmshöhe

Nina Laaf. Bildhauerei, bis 13.8.; Ralf J. Diemb. Fotografie, Vernissage: 8.9., 19 Uhr, bis 15.10., Mi-So 15-18 Uhr, Schöllbronner Str. 86



Museum im Schloss

Schau mich an! Porträt – Image – Selfie, bis 31.8.; Parallele Leben. Karl und Helene Albiker & Karl und Thilde Hofer, bis 29.12.24, Mi-So 13-18 Uhr, Schlossplatz 3



FRANKENTHAL

Kunsthaus

Annette Ziegler & Dieter Kühn. Malerei/Computermalerei/Fotografie, bis 20.8., Mina-Karcher-Platz 42 a



FRIEDRICHSHAFEN

Kunstverein

Madeleine Boschan & Adrian Altintas. Bildhauerei, bis 27.8.; Mitgliederausstellung, Vernissage: 22.9., 19 Uhr, bis 29.10., Mi-Fr 15-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Buchhornplatz 6



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen open air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr, www.kunstweg-am-reichenbach.de



Rathaus

Volker H. Kirst & Werner Bentz. Malerei/Fotografie, bis 11.8., Mo 7.30-16 Uhr, Di+Mi 7.30-12 Uhr, Do 7.30-18 Uhr, Fr 7.30-13 Uhr, Igelbachstr. 11



GERMERSHEIM

Kunstverein

Bodo Korsig, Gerhard Langenfeld, Markus Strieder. Malerei/Skulptur/Objekt, 9.9.-8.10., Sa 15-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Zeughausstr. 10



HEIDELBERG

Gedok

Inside – Outside. Gruppenausstellung, bis 26.8., Mi+Fr 16-19 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Römerstr. 22



Kunstverein

Agnes Scherer. Installation/Mixed Media, bis 6.8.; Gästebücher des Sammlers Franz Moufang, bis 6.8.; Eloïse Bonneviot & Anne de Boer. Multimedia-Installation, Vernissage: 1.9., 18 Uhr, bis 5.11., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Hauptstr. 97



Kurpfälzisches Museum

Andrzej Urbański. Retrospektive. Collage/Malerei/Zeichnung, bis 20.8.; Heidelberg in den 50er Jahren. Fritz Hartschuh. Fotografie, 24.9.-28.1., Di-So 10-18 Uhr, Hauptstr. 97



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Gregor Schneider. Ernst Franz Vogelmann-Preis für Skulptur, bis 29.10., Di-So+Fei 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28



KANDEL

Das Gute Leben

Niemand will den Hund begraben! Marie Gouil, Christoph Nuber, Katja Colling, Daniel Bonaudo-Ewinger, Jens Weyers. Malerei/Druckgrafik/Fotografie, bis 30.9., offen bei VA u.n.V., Bismarckstr. 2



KORNWESTHEIM

Museum im Kleihues-Bau

Wundersame Welten. Von René Magritte bis Daniel Richter, bis 24.9.; Landkreis im Lockdown. Yakup Zeyrek. Fotografie, bis 15.10., Fr-So 11-18 Uhr, Stuttgarter Str. 93



KÜNZELSAU

Sammlung Würth

Fähigkeiten! Kunst von besonderen Menschen, bis 17.9., tägl. 11-18 Uhr, Musem Würth, Reinhold-Würth-Str. 15; David Hockney im Dialog mit der Sammlung, bis 3.9., tägl. 10-18 Uhr, Museum Würth 2, Am Forumsplatz 1; Joachim Georg Creuzfelder. Malerei, bis 22.10., Mi-So+Fei 11-17 Uhr, Hirschwirtscheuer, Scharfengasse 12



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

Grenzbefreit. Sans Frontière. Gruppenausstellung, Vernissage: 18.8., 19 Uhr, bis 1.10., Di+Mi 17-20 Uhr, Do-So 14-17 Uhr, Südring 20



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Konstantin Voit. Projektresidenz, bis 2.9.; Fail Easy. Raum der Begegnung, ab 22.4.; Di-Sa 11-20 Uhr, Zoom-Quartier, Rhein-Galerie, Im Zollhof 4



Wilhelm-Hack-Museum

Barbara Hindahl. Zeichnung, bis 24.9.; Das bewegte Quadrat. Züricher Schule der Konkreten, bis 29.10.; Re-Inventing Piet. Mondrian und die Folgen, 9.9.-21.1.; Zeiten des Aufbruchs. Kunst vor u. zwischen den Weltkriegen, bis 4.2., Di/Mi/Fr 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Berliner Str. 23



MANNHEIM

Kunsthalle

Das Insekt. Zeichnung, bis 20.8.; 1,5 Grad. Leben, Kosmos, Technik, bis 8.10.; Christoph Faulhaber. Crypto Gallery, bis 15.10.; Itamar Gov. Video, bis 26.11., Di-So 10-18 Uhr, Friedrichsplatz 4



Reiss-Engelhorn-Museen

La vie des blocs. Jean-Michel Landon. Fotografie, 24.9.-4.2.; Ugo Dossi. Zeichen und Wunder, bis 30.6.24, Di-So+Fei 11-18 Uhr, Museum Weltkulturen D5



OFFENBURG

Galerie im Artforum

Mitgliederausstellung. Bewegung, 25.9.-23.10., Fr 17-20 Uhr, Sa+So 14-17 Uhr, Okenstr. 57



Kunstverein

Stephanie Pech. Malerei, 30.9.-17.11., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2



Städtische Galerie

Marion Eichmann. Zeichnung/Objekt, bis 8.10., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa+So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2/Kulturforum



OBERDERDINGEN

Galerie Aschingerhaus

Christopher Balzer. Malerei/Zeichnung, bis 6.8., Fr-So 14-17 Uhr, Aschingerstr. 3



PFORZHEIM

Galerie Brötzinger Art

Anja Klafki. Druckgrafik/Installation, Vernissage: 8.9., 20 Uhr, bis 1.10., Do 15-18 Uhr, Fr+Sa 18.30-22 Uhr, So 11-18 Uhr, Brunnenstr. 14



Schmuckmuseum

Von der Reise- und Sammellust. Eva & Peter Herion, bis 10.9.; 130 Jahre Wellendorff-Manufaktur, bis 1.10., Di-So+Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42



RASTATT

Galerie Kunstraum

Meggi Rochell & Jordan Reyne. Skulptur/Malerei, Vernissage: 4.8., 18 Uhr, Finissage: 27.8., 12 Uhr, Fr 16-20 Uhr, Sa+So 10-14 Uhr, Kaiserstr. 25 a



Kunstverein

Katharina Doll & Karin Bauer. Mixed Media/Kalligrafie, ab 22.7., Sa/So/Fei 14-18 Uhr u.n.V., In der Pagodenburg, Kapellenstr. 34



Städtische Galerie Fruchthalle

Hope In Darkness. 35 Künstlerinnen aus Afghanistan stellen aus, bis 4.8.; Point Of View. Sammlung neu im Blick: Hannah Cooke, Simone Demandt, Johannes Mundinger. Malerei/Konzept/Fotografie, bis 1.4., Do-Sa 12-17 Uhr, So+Fei 11-17 Uhr, Kaiserstr. 48



RAVENSBURG

Kunstmuseum

(Wahl-)Familie. Die, die wir sind. Gruppenausstellung, bis 5.11., Mi-So 11-18 Uhr, Di 14-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Burgstr. 9



REUTLINGEN

Kunstmuseum

Home @ Museum. Privatsammlung wohnlich ausgestellt, bis 10.9.; Klaus Rinke. Zeichnung/Installation, 17.8.-15.10.; Hochdruck. 70 Jahre Xylon, bis 22.10.; Der View. HAP Grieshaber. Graphik, bis 19.11., Eberhardstr. 14, Di-Sa 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, So+Fei 11-18 Uhr



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

André Evard. Malerei, bis 15.10., Di-So 10-17 Uhr, Großherzog-Leopold-Platz 1



RHEINZABERN

Gemeindezentrum

Kerstin Heidrich. Malerei/Aquarell, bis 31.8., Hauptstr. 33



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Rosenrot, Grasgrün, Quittengeld. Pflanzengeheimnisse, bis 5.11., tägl. 10-18 Uhr, Lange Str. 35



SCHWEIGEN-RECHTENBACH

Skulpturengarten

30 Werke. 12 BildhauerInnen, bis 31.10., Gemeindepark, Hauptstr. 20 & Kunstparcours durch den Ort



SINDELFINGEN

Galerie Stadt Sindelfingen

Jan-Hendrik Pelz. Malerei/Installation; #KunstInSindelfingen. Gruppenausstellung; Pascal Marcel Dreier. Video. Junge Schaufenster; alle bis 10.9.; Marktplatz 1, Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa/So/Fei 10-17 Uhr



Schauwerk Sindelfingen

Untiefen. Gruppenausstellung Sammlung Schaufler, bis 20.8.; Shiota. Installation/Performance, bis 8.10.; Doug Aitken. Return To The Real, Vernissage: 24.9., 11.30 Uhr, bis 1.4., Mi-So 11-18 Uhr, Eschenbrünnlestr. 15



STAUFEN

Keramikmuseum

André Fasolin. Teeschalen zwischen Natur und Mensch, bis 20.8.; Pascale Klingelschmitt. Skulptur, 25.8.-8.10., Mi-Sa 14-17, So 12-17 Uhr, Wettelbrunner Str. 3



STUTTGART

Königsbau Passagen

The Mystery Of Banksy. Street-Art, bis 8.10., Mo-Sa, 10-20 Uhr, Königstr. 26



TUTTLINGEN

Galerie der Stadt

50 Jahre Kunstkreis Tuttlingen, bis 17.9.; Hans-Jürgen Kossack. Bildhauerei, Vernissage: 22.9., 19 Uhr, bis 5.11., Di-So+Fei 11-18 Uhr, Rathausstr. 7



TÜBINGEN

Kunsthalle

Daniel Richter. Malerei, bis 3.10., Di/Mi/Fr-So 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Philosophenweg 76



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Stipendium für Zeichnung u. Papierkunst, bis 8.10., Di-So 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Eva Mayr-Stihl Platz 1



WALDENBUCH

Museum Ritter

Camill Leberer. Bildhauerei/Licht; Colours In A Square. Gruppenausstellung, beide bis 17.9., Di-So+Fei 11-18 Uhr, Alfred-Ritter-Str. 27



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Garden Futures. Designing With Nature, bis 3.10.; Sabine Marcelis. Sammlungsinstallation nach Farbe, bis 12.5.; Barragán Gallery. Architektur/Archiv, tägl. 10-18 Uhr, Charles-Eames-Str. 2



ZELL AM HARMERSBACH

Villa Haiss

L. M. Wintersberger. Malerei, bis 31.12.; Ymer Shaqiri. Retrospektive, bis 31.12., Sa-So+Fei 14-18 Uhr, Am Park 1