01.08.2024–30.09.2024

KARLSRUHE

Alter Schlachthof

Ateliereinblick, jeden 2. Do im Monat, 18-21 Uhr, Atelier 2 Nord; Katja Sievers – „Kiss The Past Goodbye“, Fotografie, Sa, 17.8., 10 Uhr, Fleischmarkthalle, www.katjasievers.de



Atelierhaus Neue Schule

40. Jubliäumsfest. Ausstellung, Party, Musik, Sa, 7.9., Neue Anlage Str. 10., Bulach



Badischer Kunstverein

Katrin Mayer. #c0da comptoir #fanny carolsruh & Netta Weiser. Radio-Choreography, beide bis 1.9.; Tris Vonna-Michell. Boxed Matter & Valie Export. Woman in the Year 2000, beide Vernissage: 19.9., 19 Uhr, bis 1.12



Badische Landesbibliothek

Alte Bücher – neue Inspirationen. Künstlerische Blicke auf die Reichenauer Handschriften, bis 12.10.



Badisches Landesmuseum

Nur Beten und Arbeiten? Aspekte klösterlichen Lebens; Studioausstellung: Spolia. Vom Gedächtnis der Dinge. Myriam Schahabian, bis 27.4.



BBK

Offene Formate. Sieben Ausstellungen, Vernissagen: 2.8.+16.8.+30.8., 19 Uhr, bis 8.9.; Gabriele Goerke & Sandro Vadim. Malerei, Vernissage: 15.9., 11 Uhr, Finissage: 6.10., 14-18 Uhr



CCFA

Shaotong He. Chaos II. Multimedia. bis 14.9.



Durlach & Grötzingen

Offene Ateliers. Eröffnung: 6.9., 19 Uhr, Niddaplatz, Grötzingen, bis 8.9., Sa 11-20 Uhr, So 11-18 Uhr, www.offene-ateliers.org



Galerie Burster

It Won’t Be Dark, It Will Shine. Christian August & Hirufumi Fujiwara, bis 24.8.



Galerie Demmer

Thomas Gatzemeier. Malerei/Zeichnung, bis 30.9.



Galerie Kunstperipherie/n

Was, wenn ich nicht wäre, wer ich bin? Kunstwerkstatt Sozpädal, bis 14.9.



IBZ

Lana Arour. Malerei, bis 1.8.; Angelika Steininger. Malerei, Vernissage: 13.9., 19 Uhr, bis 20.11.



Junge Kunsthalle

Pilzpaläste und Tütentürme. Bauen für morgen, bis 3.11.



Kohi

Orange. Real People. Stencils/Street-Art, bis 31.8.; Werner Koch. 120 Jahre: Was bleibt. Malerei, Vernissage: 8.9., 17 Uhr, bis 10.10.; Ausstellung offen während VAs u.n.V. (kunst@kohi.de)



Knielinger Museum

Regionale Geschichte & Erlebnisausstellung. Altes Handwerk, So 14-17 Uhr, Städtisches Hofgut Maxau



Kunst an der Plakatwand

Franziska Schemel & Stefan Kunze, bis 23.9., Flughafenstr./Weißdornweg (Haltestelle Heidehof); Indoorausstellung: bis 11.8., So 14-18 Uhr u.n.V., Michael-Pacher-Weg/Welschneureuter Str., Neureut



Kunstraum Neureut

Farbklangschichten. Kae Oktorina. Medienkunst, 6.10.-3.11.



Meyer Riegger

Zara Idelson, 21.9.-26.10.



Naturkundemuseum

Glanzlichter. Naturfotografie, bis 8.9.; Erhalten, was uns erhält. Biologische Vielfalt, bis 22.9.



Neue Kunst Gallery

Lucia Riccelli. Malerei, bis 3.8.; Ein Tag Thitz. So, 4.8., 12-18 Uhr



Paw Gallery

Serpentinite. Vicente Hirmas, Caroline Delieutraz, Susi Gelb, bis 16.8.



Pfinzgaumuseum

Durlach x 100. 100 Schenkungen in 100 Jahren, bis 15.9.



Projektraum Rochade

No Men. No Minandum. Primin Lang & O. D. Handschuh, Vernissage: 27.9., 18 Uhr, bis 6.10., Fr/Sa/So 16-18 Uhr u.n.V



Regierungspräsidium

Fotobuchpreis 2023/24, bis 30.8.



Retro Games

40 Jahre Tetris. Das Spiel, das aus der Kälte kam, bis 14.12.



Segafredo

Sommerausstellung. Künstler der Galerie, 1.8.-30.9.



Staatliche Kunsthalle @ ZKM

Studioausstellungen: Tief geschnitten, hoch gedruckt. Druckgrafik & Impressionismus in Deutschland, beide bis 27.10; Highlights der Sammlung, ZKM-Lichthof 1+2



Stadtbibliothek

Peter Gaymann. Demensch. Cartoon, Vernissage: 24.9., 11 Uhr, bis 28.9.



Städtische Galerie

Leni Hoffmann. Installation/Malerei/Objekt, bis 25.8.; Hydromedia. Seeing With Water, bis 8.9.; Gute Aussichten Fokus: Mexiko – Deutschland, bis 3.11.; Elliott Erwitt. Fotografie, Vernissage: 20.9., 19 Uhr, bis 26.1.



Zettzwo-Produzentengalerie

Zu Zweit. Stefanie Pietz & Annette Herkel, bis 3.8.; Neun. Jubiläumsausstellung, Vernissage: 13.9., 19 Uhr, bis 5.10.



ZKM

Margret Eicher. Textilkunst, 3.8.-10.11.; Tides Of Memories. Helin Ulas & Karolina Sobel, 3.8.-15.9., Museumsbalkon; Fellow Travellers. Chapter 1, Vernissage: 20.9., 19 Uhr, bis 8.6.; Man liest wieder rot. Kunstpublikation in der kuratorischen Praxis, bis 25.8.; Masterclass #10. Stipendienausstellung, bis 8.9.; Aber ist es sicher? Digiloglounge No. 3, bis 8.9.; Black Flags. William Forsythe, Santiago Sierra, Edith Dekyndt, bis 6.10.; Antennae. Frequenzen aus dem Archiv., bis 24.11.; (A)I Tell You, You Tell Me, bis 24.11.

REGION



BACKNANG

Galerie der Stadt

Alice Musiol. Installation/Objekt/Grafik, bis 18.8.; Dirk Schlichting. Installation/Lichtkunst/Objekt, Vernissage: 6.9., 20 Uhr, bis 10.11.



Graphik-Kabinett

Tafelmusik: Hier spielt die Musik. Druckgrafik, bis 3.11.



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Hans Peter Ploner & Julian Riedel. Malerei, 4.8.-15.9.; Isa Dahl. Malerei, 29.9.-17.11.; Scultura 24. Außenskulpturenausstellung, bis 6.10.



Kurgarten

Kunst findet Stadt. Erwin Wurm, bis 1.9.



Museum Frieder Burda

I Feel The Earth Whisper. 20 Jahre Museum Frieder Burda, bis 3.11.



Staatliche Kunsthalle

Grada Kilomba. Opera To A Black Venus, bis 20.10.; Viron Erol Vert. Garden Of Ornaments, bis 8.3.



BASEL

Fondation Beyeler

I Can’t Tell If This Longing Is My Own. Sommerausstellung, bis 11.8.; Matisse, 22.9.-26.1.



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Reiner Pfisterer. Fotografie, bis 22.9., Studio; Timm Ulrichs. Nichts als Theater. Objekt/Fotografie/Collage/Aktion, bis 6.10.; Bruno Diemer zum 100. Geb., Vernissage: 2.10., 20 Uhr, Studio



BILLIGHEIM-INGENHEIM

Traumgarten

Otfried Culmann. Architektur/Installation/Malerei/Mosaik, Garten & Galerie, So 13-18 Uhr u.n.V., bis 31.8., Raiffeisenstr. 3



BÜHL

Friedrichsbau

Michelin Kober & Martin Pöll. Zeichnung/Bildhauerei, bis 11.8.; Hannah Schemel. Wandbespielung, 25.10.-24.11.

BRUCHSAL

Damianstor & Schloss

Karl Manfred Rennertz. Skulptur, 29.9.-27.10.

EBERDINGEN-NUSSDORF

Sammlung Klein

Hängung #28. In der Tiefe. Hell. Max Neumann, Angela M. Flaig, Anna Leonhardt, Andreas Grunert, Ambra Durante, bis 24.11.

EDENKOBEN

Galerie Neumühle

Große Namen – Große Bilder. HAP Grieshaber, Hundertwasser, Udo Lindenberg, u.v.m., bis 22.9.

ETTLINGEN

Kunstverein Wilhelmshöhe

Martina Geist & Anja Luithle. Schnittchen reichen, 31.8.-13.10.



Museum im Schloss

Parallele Leben. Karl u. Helene Albiker & Karl u. Thilde Hofer; Leben auf der Burg. Mittelaltermitmachausstellung, bis 29.12.



FRIEDRICHSHAFEN

Kunstverein

Xiaopeng Zhou. Swamping, bis 1.9.; Super Vivaz. From Shore To Shore, 27.9.-17.11.



GAGGENAU

Rathaus

Das Murgtal. Schauplatz der Bad. Revolution 1849, ab 22.7.



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen open air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr



HEIDELBERG

Galerie Marianne Heller

Kunst aus Prag I. Keramik, bis 28.7.; Kunst aus Prag II. Glaskunst, 1.9.-20.10.



Gedok

Print. Druckgrafik, bis 31.8.



Kunstverein

Sex Reenchanted. Gruppenschau, bis 22.9.



Kurpfälzisches Museum

Elke Weickelt. Retrospektive, bis 8.9.; Die Erfindung des Fremden, 19.10.-12.1.



Textilsammlung Max Berk

Abstraktion. Zeitgenössische Artquilts, 15.9.-5.1.



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Surrealismus. Gruppenausstellung, 31.8.-5.1.



Kunstverein

Solweig de Barry. Malerei, bis 8.9.; Austin Eddy. Malerei/Zeichnung, Vernissage: 20.9., 19 Uhr, bis 24.11.



JOCKGRIM

Zehnthaus

Mitgliederausstellung, 6.-22.9., Vernissage zum Hinterstädtlfest, 6.-8.9.



KORNWESTHEIM

Museum im Kleihues-Bau

Die fabelhaften Abenteuer von Lurchi & Mecki, bis 8.9.; Fritz Bornstück. Malerei/Keramikskulptur, bis 29.9.; Staatspreis: Gestaltung Kunst Handwerk 2024, Vernissage: 27.9., 19 Uhr, bis 17.11.



KÜNZELSAU

Sammlung Würth

Anthony Caro & Eduardo Chillida. Bildhauer & Räume, bis 27.10.; Friedensreich Hundertwasser zum 95. Geb., bis 1.9.; HAP Grieshaber. Holzschnitt, bis Januar 2025; Terrific. Faszination Sammlung, bis Frühjahr 2025



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

Nackt. Meike Porz, Henning Eichinger, Horst Gander, Rainer Lather. Aktdarstellungen, Vernissage: 16.8., 19 Uhr, bis 29.9., Kunstverein Villa Streccius



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Wir zeigen’s euch! 15 Jahre Jugendkunstschule Unartig, bis 24.8.



Wilhelm-Hack-Museum

Poesie der Elemente, bis 21.4.; Sehnsuchtslandschaften, 21.9.-5.1., Kabinett; Wolfgang Sautermeister. Zeichnung, bis 15.9., Rudolf-Scharpf-Galerie



MANNHEIM

Galerientage

29. Galerientage, 20.-22.9.

Kunsthalle

Monika Grzymala & Katharina Hinsberg. Zeichnung/Bildhauerei, bis 25.8.; Sarah Lucas. Skulptur/Fotografie/Installation, bis 20.10.; Tino Zimmermann. Fotografie/Installation, bis 24.11.; Hito Steyerl. Multimedia-Installation, bis 1.6.; Vom Werk zum Display: Koop Kunstmuseum Stuttgart, bis 22.6.



Kunstverein

Rainer Zerback. Fotografie, bis 28.7.



Reiss-Engelhorn-Museen

Sachlich neu. August Sander, Albert Renger-Patzsch, Robert Häusser, Fotografie, 22.9.-27.4.



OFFENBURG

Georg-Dietrich-Areal

Ü-70. 46 Künstler über 70 aus dem Badischen Raum, bis 31.10.



Städtische Galerie

Claudia & Julia Müller. Oberrheinischer Kunstpreis, bis 6.10.



OBERDERDINGEN

Galerie Aschingerhaus

Benedikt Forster. Malerei, bis 4.8.



PFORZHEIM

Galerie Brötzinger Art

Zum Eros. Gruppenausstellung zur „Ornamenta Lust“, Vernissage: 30.8., 20 Uhr, bis 29.9.



Pforzheim Galerie

Frischluftkultur. Raus ins Grüne. Gruppenausstellung, bis 6.10.



Schmuckmuseum

Ausgeräumt. Ausstellungen zur „Ornamenta“: Abgestimmt & Ausgesucht; Das Geheimnis von Luxus. Juwelierskunst von Wellendorf, bis 29.9.



RASTATT

Städtische Galerie Fruchthalle

Mona Hakimi-Schüler. Malerei/Zeichnung/Plastik, bis 10.11.



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Projektionen III. Rethinking The World. Hello Rain + Zombies. Film, bis 1.9.; Die Geschichte einer Sammlung. Peter Selinka zum 100. Geburtstag, bis 20.10.



REUTLINGEN

Kunstmuseum

Simone Eisele. After Millet, bis 1.9.; Bernard Aubertin. Rouge et plus, bis 20.10.



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

Drei Starke Frauen. Niki de Saint Phalle, Sylvette David, Elvira Bach, bis 24.11.



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Künstlerporträts. Fotosammlung Platen, bis 10.11.; Die dritte Dimension im Bild, bis Herbst 2025

SCHWEIGEN-RECHTENBACH

Skulpturengarten

Zwölf Bildhauer, bis 31.10., Gemeindepark, Hauptstr. 20



SINDELFINGEN

Galerie Stadt Sindelfingen

13. Kinder-Kunst-Ausstellung, bis 12.8.; Jill Kiddon. Schaufenster Junge Kunst, bis 6.10.; Hicham Berrada. Aléas, 29.9.-16.2.



Schauwerk Sindelfingen

Neon, LED & Co. Lichtkunst, bis 10.8.25; Schaufler Lab @ Schauwerk. Christian Kosmas Mayer, Anton Ginzburg, Esmeralda Conde Ruiz, Rosa Barba, 22.9.-27.4.

STAUFEN

Keramikmuseum

Ute Naue-Müller, bis 25.8.; Cornelia Hofstetter. 30.8.-13.10.; Tonangebend. Starke Frauen & ihre Kunst 1918-45, bis 30.11.

TÜBINGEN

Kunsthalle

Kunstschätze vom Barock bis zur Gegenwart aus Niederösterreich, bis 15.9.



WALDENBUCH

Museum Ritter

Laurenz Theinert. Fehlende Dunkelheit; Hommage à la France. Sammlung Marli Hoppe-Ritter; beide bis 15.9.



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Transform. Design & die Zukunft der Energie, bis 1.9.; Science-Fiction-Design, bis 11.5.