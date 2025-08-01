August & September 2025
01.08.2025–30.09.2025
KARLSRUHE
Alter Schlachthof
Ateliereinblick, jeden 2. Do im Monat, 18-21 Uhr, Atelier 2 Nord
Badischer Kunstverein
Ștefan Bertalan – Ich habe 130 Tage mit einer Sonnenblume gelebt; Plants Intelligence, bis 23.11.
Badische Landesbibliothek
Wissen in Bildern. Sammelalben, bis 27.9.
Badisches Landesmuseum
Uli Deck, Fotografie, bis 28.9.; Kann das weg? Von Abfällen und Einfällen; Unrecht & Profit – Das Bad. Landesmuseum im Nationalsozialismus, bis 28.9., 28.9. Museumsauktion
BBK
Offene Formate: 8.8.-14.9.; Raumblicke, Vernissage: 28.9., 11 Uhr, bis 19.10.
Galerie Axel Demmer
Harald Metzkes – Der große Maler der DDR, bis 31.10.
Junge Kunsthalle
Mein Raum. Mehr als vier Wände, bis 21.9.
Kohi
Mike Überall – Mixed Media, Vernissage: 14.9., 18 Uhr, mit Konzert
Paw Gallery
Bela Feldberg, Kolja Kärtner-Sainz, Matt Muir, Tatjana Vall, Vernissage: 20.9., 14 Uhr (Galerientag KA), bis 24.10.
Regierungspräsidium
Paarweise – Sieben Künstlerpaare, bis 28.9.
Pfinzgaumuseum
Brummi, Monza & Milano. Mopeds der Durlacher Firma Gritzner, bis 18.1.2026
Schauraum B9
Mike Überall – Mixed Media, Vernissage: 12.9., 18 Uhr (s.a. Kohi)
Segafredo
Große Sommerausstellung Südwestdeutscher Maler, mit u.a. Herbert Kitzel, Max Ackermann, Rainer Küchenmeister, K.P. Reuter, Heinz Schanz (Galerie Demmer), bis 1.11.
Staatliche Kunsthalle @ ZKM
Motherhood. Annegret Soltau, Vintageprints/Fotovernähungen/Filme, bis 14.9.; Mind The Gap, Fotoprojekt von Niklas Goldbach, Berlin, bis 15.10.
Stadtmuseum im Prinz-Max-Palais
Filmstars in der Fächerstadt. „Bambi“-Verleihungen in Karlsruhe, bis 28.9.; Szenen einer Stadt. Der Karlsruher Fotograf Horst Schlesiger, bis 26.10.
Städtische Galerie
Update! Die Sammlung neu sichten – Szenenwechsel 3; Lea Gocht – Anhedonia II, Werner-Stober-Förderpreis, bis 31.8.; Gute Aussichten. Fotografie, bis 10.8.; Özlem Günyol & Mustafa Kunt. Ratatataa & Pe Wolf. o.T., Fotografie, Vernissage: 26.9., 19 Uhr, Ratatataa bis 12.4.26, Wolf bis 2.11.
Zettzwo Produzentengalerie
Zehn, Jubiläumsausstellung, Vernissage: 19.9., 19 Uhr
ZKM
Johan Grimonprez. All Memory Is Theft – Retrospektive, bis 8.2.26; Choose Your Filter. Browser-Art, bis 24.8.; Fellow Travellers, bis 21.5.26; The Story That Never Ends. Die Medienkunst-Sammlung des ZKM, bis 20.9.26, Lichthof 1+2; 200 Jahre KIT in 100 Objekten, bis 19.10., Masterclass, bis 7.9.; Assembling Grounds. Praktiken der Koexistenz, bis 31.5.26; Phyto-Travellers, Eva-Maria Lopez, bis 26.10.
REGION
BACKNANG
Galerie der Stadt
Yeşim Akdeniz. New Home, bis 17.8.
BADEN-BADEN
Museum LA8
Schöne Welt von morgen – Der Gestalter Louis Lucien Lepoix, bis 10.8.
Museum Frieder Burda
Poesie des Lichts, Richard Pousette-Dart (USA, 1916-’92), bis 14.9.
Staatliche Kunsthalle
Mehtap Baydu & Egemen Demirci, Einzelausstellungen, bis 14.9.
BIETIGHEIM-BISSINGEN
Städtische Galerie
Paul Reichle – Vom Bauhaus nach Bietigheim; Doris Graf. XPlaces To Be, partizipative Kunstprojekte, bis 28.9.; Linolschnitt heute XIII, Grafikpreis der Stadt, bis 26.10.
BRUCHSAL
Kunstverein Das Damianstor
Skulpturenmeile zum 50. Jubiläum; Joseph Stephan Wurmer, Holzbildhauer, 28.9.-26.10.
BÜHL
Friedrichsbau
Im Traum vom Träumen geträumt. Gesine Peterson & Wolfgang Rempfer, Malerei & Skulptur, bis 17.8.
ETTLINGEN
Kunstverein Wilhelmshöhe
Gülbin Ünlü, Bilder/Installation, Vernissage: 19.9., bis 2.11.
Museum im Schloss
Mittelaltermitmachausstellung, bis 29.12.
Galerie Werkstadt Ettlingen
Bettina Faas & Ewald Fieg, Malerei, Vernissage: 6.9., 15 Uhr, bis 30.9.
GERMERSHEIM
Kunstverein
Fluid, Gruppenausstellung, Vernissage: 13.9., 17 Uhr, bis 5.10.
GERNSBACH
Kunstweg am Reichenbach
Skulpturen open air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr
HEIDELBERG
Kurpfälzisches Museum
Ron Otter – Retrospektive, Grafik/Malerei, bis 7.9., Otter-17, Linolschnitt
HEILBRONN
Kunsthalle Vogelmann
Elfriede Lohse-Wächtler, Werkschau, bis 2.11.
JOCKGRIM
Zehnthaus
Frisch Gestrichen, Gruppenausstellung, Vernissage: 3.8., 11 Uhr, bis 24.8.
LUDWIGSHAFEN
Wilhelm-Hack-Museum
Our Voices. Auf den Spuren Bildender Künstlerinnen. 75 Jahre Deutscher Künstlerbund, bis 14.9.; Vom Klang der Bilder, bis 4.9.; Anna Andreeva, bis 26.10.
MANNHEIM
Kunsthalle
Tavares Strachan. Supernovas, bis 24.8.
OFFENBURG
Städtische Galerie
Stefan Bircheneder. Nur für Personal, Werkschau, bis 19.10.
PFORZHEIM
Schmuckmuseum
Alexander Blank, Schmuck, bis 5.10.
RASTATT
Stadtmuseum
Lebensströme (an) Rhein und Murg. Kulturhistorische Ausstellung, bis 14.9.
Städtische Galerie Fruchthalle
Dzikadiva, imaginäre lesbische Bar in Polen, Karolina Sobel, Studenten der HfG Karlsruhe reinterpretieren Werke der städtischen Sammlung, bis 2.11.
SINDELFINGEN
Schauwerk Sindelfingen
Offene Horizonte, Themenausstellung mit Werken von u.a. Sigmar Polke, Rupprecht Geiger, Antonio Calderara, Thomas Ruff, bis 21.6.26