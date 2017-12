10.12.2017 - 13.02.2018

KARLSRUHE

Badischer Kunstverein

Mitgliederausstellung/Jahresgaben, bis 7.1.2018, Di-Fr 11-19 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Waldstr. 3, Tel. 282 26, www.badischer-kunstverein.de



Badische Landesbibliothek

Rheinheimisch – Ausgewählte Erinnerungsorte am Oberrhein, bis 3.2.2018, Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 15, Tel. 175 22 22, www.blb-karlsruhe.de



Badisches Landesmuseum

Zweck fremd?! – Den Dingen auf der Spur, bis 5.8.2018, Die Etrusker – Weltkultur im antiken Italien, 16.12.-17.6.2018, Ich, Karl Wilhelm! Die Legende meiner Stadt (Filmerlebnis), Di-Do 10-17 Uhr, Fr-So/Fei 10-18 Uhr, Schloss Karlsruhe, Tel. 926-65 14, www.landesmuseum.de



Generallandesarchiv

Grafeneck 1940, bis 2.3.2018, Di-Do 8.30-17.30 Uhr, Fr 8.30-19 Uhr, Nördl. Hildapromenade 3, www.landesarchiv-bw.de/glak



Karl-Friedrich-Gedächtniskirche

Michael Schneider: Gemälde zum Thema Passion, bis Ende 2017, Mo-Do 9-18 Uhr, So 10 Uhr (Gottesdienst), Hardtstr. 56, Mühlburg, www.karl-friedrich-gemeinde.de



Museum beim Markt

#Waldschwarzschön – Black Forest remixed!, bis 7.1.2018, Di-Do 11-17 Uhr, Fr-So/Fei 10-18 Uhr, Karl-Friedrich-Str. 6, Tel. 926 65 78, www.landesmuseum.de



Naturschutzzentrum Rappenwört

Die Rückkehr der Wanderfische, bis 11.3.2018, Di-Fr 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Hermann-Schneider-Allee 47, www.naturschutz.landbw.de



Pfinzgaumuseum Durlach

Das Stadtarchiv Karlsruhe präsentiert: Durlacher Glanzstücke, bis 13.5.2018, Achtung Zugdurchfahrt! Spielzeugeisenbahnen, bis 17.12., Mein erster Schultag, bis 17.12., Mi 10-18 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Karlsburg, Pfinztalstr. 9, www.karlsruhe.de/pfinzgaumuseum



Prinz-Max-Palais – Museum für Literatur

15 Jahre Mechthild-Mayer-Stiftung, bis 18.3.2018, Di/Fr 10-18 Uhr, Do 10-19 Uhr, Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr, Karlstr. 10, Tel. 133 40 87, web3.karlsruhe.de/Kultur/MLO



Regierungspräsidium

K’her Weihnachtsmesse für angewandte Kunst und Kunsthandwerk, Eröffnung: 13.12., 17 Uhr, bis 17.12., Di-So 11-18 Uhr, Karl-Friedrich-Str. 17



Staatliche Akademie der Bildenden Künste

Jahresausstellung, bis 22.12., Mo-Sa 9-22 Uhr, Lichthof, Reinhold-Frank-Str. 81, www.kunstakademie-karlsruhe.de



Staatliche Kunsthalle

Erich Heckel: Zeichnungen und Druckgrafiken, bis 11.2.2018, Cézanne. Metamorphosen, bis 11.2.2018, Cézannes Handtuch – eine Entdeckungsreise in der jungen Kunsthalle, bis 11.2.2018, Di-So 10-18 Uhr, Do bis 21 Uhr, Hans-Thoma-Str. 2, Tel. 926-33 59, www.kunsthalle-karlsruhe.de



Staatliche Museum für Naturkunde

Amerika nach dem Eis – Mensch und Megafauna in der Neuen Welt, bis 28.1.2018, Kegelrobben auf Helgoland, bis 8.4.2018, Di-Fr 9.30-17 Uhr, Sa/So + Fei 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 13, Tel. 175 21 11, www.smnk.de

Stadtarchiv

Impressionen der Bundesgartenschau in K’he im Jahr 1967, bis 1.2.2018, Mo-Mi 8.30-15.30 Uhr, Do 8.30-18 Uhr, Tel. 133 42 25, Markgrafenstr. 29, www.karlsruhe.de/stadtarchiv



Städtische Galerie

Mut zur Freiheit. Informel aus der Sammlung Anna und Dieter Grässlin im Dialog, 16.12.-11.3.2018, Umgehängt, ab 24.1., Benno Blome: Stilles Land, 8.2.-3.6.2018, Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 27, www.staedtische-galerie.de



ZKM-Medienmuseum

Feministische Avantgarde der 1970er Jahre, bis 8.4.2018, Open Codes. Leben in digitalen Welten, bis 5.8.2018, Resonanzen. 40 Jahre Kunststiftung Baden-Württemberg, bis 18.12., Radical Software. Die Raindance Foundation, bis 28.1.2018, Hybrid Layers, bis 7.1.2018, The Art of Immersion, bis 28.1.2018, Datumsoria, bis 28.1.2018, The Morning Line (Vorplatz), Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 19, Tel. 81 00-0, www.zkm.de



Architekturschaufenster

Germersheim – städtebauliche Entwicklung, bis 22.12., Mo-Do 9-12 + 14-16 Uhr, Fr 9-12 Uhr, Waldstr. 8, www.architekturschaufenster.de



Artlet Studio

Skulpturen im Dialog II, Finissage: 23.12., 12 Uhr, Erwin Josef Speckmann, Vernissage: 13.1.2018, 17 Uhr, bis 17.2.2018, Do/Fr 14-18.30 Uhr, Sa 11-14 Uhr, 23.12.-6.1.2018 geschl., Boeckhstr. 4, Tel. 0151/15 67 52 32, www.artlet-studio.com



Atelier Bronislava von Podewils

Die Pinguine in einer Frau, 15./16., 21./22. und 26.-28.12., 17-20 Uhr, Viktoriastr. 12 b, www.bronislava.de



Atelier Kunst 18

Ich möchte gerne vom Oktober sprechen – Olga Bunyk, Tatjana Weit, Valentina Melnik, Elena Belikova, bis 4.1.2018, Lorenzstr. 18



BBK

Wladimir Moschiaschwili/David Mcheidse – Von Gestern bis Morgen, bis 22.12., Lars Lehmann/Reinhard Dassler, 21.1.-11.2., Mi-Fr 17-19, Sa/So 14-18 Uhr, Tel. 937 47 46, Am Künstlerhaus 47, www.bbk-karlsruhe.de



Begegnungsstätte Grötzingen

20. Grötzinger Fotoausstellung, 28.12.-7.1.2018, Mo-Fr 14-18 Uhr, So/Fei 10.30-17 Uhr, Niddastr. 9



Eiswiesen Dialoge

people. animals. landscape and more – Dolli Schorp (Fotoarbeiten aus Südafrika), bis Mitte 2018, Mo/Di 10-19 Uhr u.n.V., Jürgen Mayer + Martin Kemminer, Auf den Eiswiesen 10, Tel. 0172/809 82 21, www.kemminer-architektur.de



EnBW

Ateliereinblicke – Julia Schmalzl, bis 2.3.2018, Mo-Fr 10-18 Uhr, Durlacher Allee 93, www.enbw.de



Fünf

Michael Senft: Astwerke, Kanalweg 52, Tel. 0721/ 97 66 47 12, www.fuenf.de



Galerie Clemens Thimme

Sebastian Wiemer, bis 24.11., Philip Guston: Lithographien, bis 5.1.2018, Daniel Richter, 13.1.-9.2.2018, Mi-Fr 14-18 Uhr u.n.V., Lorenzstr. 2, Tel. 0160/94 61 87 76, www.galerie-thimme.de



Galerie Contemp-rent

Fahar: The New Generation, bis 31.1., Di-Sa 16-19 Uhr, Marienstr. 12, Tel. 470 380 66, www.contemp-rent.com



Galerie Heupgen

Hans Dieter Zingraff, bis 9.1.2018, Di-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u. n. Vereinb., Kaiserpassage 11, Tel. 97 10 35 85, www.galerieheupgen.de



Galerie Knecht & Burster

Vorschau – Rückschau, bis 23.12., Achim Däschner und Voré, Eröffnung: 13.1.2018, 15 Uhr, bis 17.2.2018, Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4, Tel. 937 49 10, www.galerie-knecht-und-burster.de



Galerie Kunstperipherien

Kinder, bis 4.2.2018, Mo-Do 9-16.30 Uhr, Fr 9-15 Uhr, Scheffelstr. 37, Tel. 0174/641 88 37, www.galerie-kunstperipherien.de



Galerie Rottloff

Madeleine Dietz: Entfestung, bis 15.12., Hans Peter Reuter, 13.1.-28.2.2018, Mi-Fr 14.30-19 Uhr u.n.V., Sophienstr. 105, Tel. 84 32 25, www.galerie-rottloff.de



Galerie Schrade

Arbeiten auf Papier - Stefan Strumbel, Raymond Waydelich, Uwe Lindau u. a., 12.-23.12., Helmut Stöhrer, 13.1.-10.3.2018, Di-Fr 13-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Zirkel 34-38, Tel. 151 87 74, www.galerie-schrade.de



Gedok

Projekt3drei 2017: Fotokunst zum Mitmachen, bis 23.12., Why Knot? – Sabine Schäfer, Eröffnung: 12.1.2018, 19 Uhr, bis 11.2.2018, Mi-So 17-19 Uhr, Markgrafenstr. 14, Tel. 37 41 37, www.gedok-karlsruhe.de



Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft

10-20-10: Studierende der Kunstakademie, bis Ende Jan 2018, Moltkestr., www.hs-karlsruhe.de



ibz

Irina Fuchs: Augenblicke der Begegnungen, Eröffnung: 19.1.2018, bis 23.2.2018, Kaiserallee 12 d, www.ibz-karlsruhe.de



Karl-Nagel-Stube Bulach

Georg Tyrahn zum 100. Todestag, Eröffnung: 16.12., 16 Uhr, bis 14.2.2018, Mi/Sa/So 13-18 Uhr, Litzenhardtstr. 119 a



Kohi

Marius Diaconu: Unterwegs – Malerei, seit 8.12., Julia Schramm: Vögel und Menschen, Eröffnung: 31.1.2018, 19 Uhr, geöffnet während Veranstaltungen u.n.V. (kunst@kohi.de), Werderstr. 47, www.kohi.de



Kunstraum Neureut

Thomas Behling: Rückspiegeleiland, Eröffnung: 18.1.2018, 19 Uhr, bis 4.2.2018 (15 Uhr mit Künstlergespräch), Di 17-19 Uhr, Sa/So 14-17 Uhr, Kirchfeldstr. 122, www.kunstraum-neureut.de



Kunstverein Letschebach

Lisa Ballmann – perception, bis 22.12., n.V. unter kontakt@lisaballmann.de, Blumentorstr. 12 HH, Durlach



Majolika Galerie

Work in Progress – Hirofumi Fujiwara, Christine Hitzblech, Hannelore Langhans u.a., Eva Fritz-Lindner: Retrospektive, bis 31.12., Di-So/Fei 10-13 + 14-17 Uhr, Ahaweg 6-8, Tel. 912 37 70, www.majolika-karlsruhe.com



Meyer Riegger

And Then They Were None – Gruppenausstellung 20 Jahre Meyer Riegger, bis 22.12., Ariel Schlesinger. Objects that are not me, Eröffnung: 13.1.2018, 15 Uhr, bis 3.3.2018, Di-Fr 11-18 Uhr, Klauprechtstr. 22, Tel. 82 12 92, www.meyer-riegger.de



Neue Kunst Gallery

Street & Sign – Thomas Baumgärtel, bis 27.1.2018, Van Ray, 9.2.-10.3.2018, Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr u.n.V., Zirkel 32, Tel. 130 57 21, Mobil 0151/15 61 37 13, www.neuekunst.de



Orgelfabrik

Der Turm – Geheimnisse des Turmbergs (Klasse Prof. van Eeden/Kunstakademie), bis 22.12., Z wie Zartheit, Eröffnung: 24.1.2018, 20 Uhr, bis 11.2.2018, Mi-Sa 15-19.30 Uhr, So 11-18 Uhr, Amthausstr. 17, www.orgelfabrik-verein.de



Poly Produzentengalerie

Milky Way, bis 7.1.2018, Lucus – Aksiniya Peicheva & Martin Yordanov, Eröffnung: 12.1.2018, 19 Uhr, bis 4.2.2018, Mo-Fr 16-20 Uhr u. n. Vereinb., Viktoriastr. 9, www.poly-galerie.org



Produzentengalerie 20. Juni

Martin Krieglstein, Angela Krieglstein, Michael Thomas, Victoria Tobostai, Do-Sa 13-22 Uhr, So 10-17 Uhr, Douglasstr. 9, Tel. 82 10 12 44, www.martin-krieglstein.de



Projektraum Im Hinterzimmer

Zu Gast: der Salzburger Offspace Periscope, Eröffnung: 12.1.2018, 19 Uhr, bis 14.1.2018, Sa 15-21 Uhr, So 12-18 Uhr, Waldhornstr. im Hinterhof zwischen Nr. 27 und 29, im-hinterzimmer.blogspot.com



Showroom Schmitt

Dieter Paul, Adrian Peters, Belarmino Barros, Irek Tybel und Matthias Schleifer, Eröffnung: 13.1.2018, 15 Uhr, bis 17.1. n.Vereinb., Luisenstr. 44, Tel.: 0157/32 50 47 19



Tom Boller Ladengalerie

Horst Hinder – Fotocollagen aus Berlin, bis 5.1.2018, Barbara Wallitza, Eröffnung: 7.1.2018, bis 28.1.2018, Di/Do/Fr 11-19 Uhr, Mi/Sa 11-16 Uhr, Werderstr. 30, www.tomboller.de/ladengalerie



Wasser- und Brunnenmuseum

Brunnen-Bilder aus der Stiftung Benno Huth, bis Ende Feb. 2018, Mi 15-17 Uhr u.n.V., Wasserwerk Durlacher Wald, Tel. 599 32 02, www.stadtwerke-karlsruhe.de



Zettzwo Produzentengalerie

Hüftgold, bis 6.1.2018, Erbsensuppe, Eröffnung: 12.1.2018, bis 3.2.2018, Fr 18-20 Uhr, Sa 10-14 Uhr, Zunftstr. 2, Durlach, www.zettzwo-galerie.de



REGION

BACKNANG

Galerie der Stadt

Sebastian Hempel, bis 4.2.2018, Di-Fr 17-19 Uhr, Sa/So 14-19 Uhr, Petrus-Jacobi-Weg 1, Tel. 07191/89 44 77, www.galerie-der-stadt-backnang.de



Graphik-Kabinett

Reformare. Druckgraphik der Lutherzeit, bis 21.1.2018, Di-Fr 17-19 Uhr, Sa/So 14-19 Uhr, Petrus-Jacobi-Weg 5, Tel. 07191/89 44 77, www.graphik-kabinett-backnang.de



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Frank Lippold, bis 28.1.2018, Di-Fr 15-18 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Altes Dampfbad, Marktplatz 13, Tel. 07221/262 61, www.gfjk.de



Galerie Supper

Tino Geiss: Spur, bis 4.3.2018, Mi-Fr 12-18 Uhr, Sa/So 12-16 Uhr, Kreuzstr. 3, www.galerie-supper.de



LA 8

Hans Thoma. Wanderer zwischen den Welten, bis 4.3.2018, Di-So/Fei 11-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8, www.la8.de



Museum Frieder Burda

America! America! How real is real?, bis 17.5.2018, Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8b, Tel. 07221/39 89 80, www.museum-frieder-burda.de



Staatliche Kunsthalle

Emeka Ogboh: If Found Please Return to Lagos, bis 14.1.2018, Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8a, Tel. 07221/30 07 64 44, www.kunsthalle-baden-baden.de



Stadtmuseum

Ausgepackt! 125 Jahre Stadtmuseum, bis 4.2.2018, Di-So 11-18 Uhr, Lichtentaler Allee 10, Tel. 07221/93 22 72, www.baden-baden.de



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Stand der Dinge – Künstlerbund Ba-Wü, bis 7.1.2018, Out of office – Büro-Kunst oder das Büro im Museum, Eröffnung: 19.1.2018, 19 Uhr, bis 8.4.2018, ProThesen – Sabine Braun, bis 4.2.2018, Flüge ins Paradies – Johannes Hewel, bis 18.3.2018, Di/Mi/Fr 14-18 Uhr, Do 14-20 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Hauptstr. 60-64, Tel. 07142/744 83, galerie.bietigheim-bissingen.de

BÖBLINGEN

Städtische Galerie

Bildgewalt, bis 2.4.2018, Mi-Fr 15-18 Uhr, Sa 13-18 Uhr, So 11-17 Uhr, Pfarrgasse 2, Tel. 07031/669-17 05, www.boeblingen.de



BÖNNIGHEIM

Sammlung Zander

Be Happy! We Do Not Forget You, bis 28.1.2018, Do-So 11-17 Uhr, Hauptstr. 15, Tel. 07143/42 26, www.sammlung-zander.de



BRUCHSAL

Kunstverein Das Damianstor

Norbert Klaus, bis 17.12., Sa 14-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Schönbornstr. 11, www.damianstor.de



Rathaus

30 Jahre vhs-Kunstkurs von Agosto Patisti, bis 26.1.2018, Mo/Mi/Fr 8-12 Uhr, Do 8-12 und 14-17 Uhr, Kaiserstr. 66, www.bruchsal.de



Stadtbibliothek

Fotoausstellung: Moments of Southeast Asia, bis 27.1.2018, Di/Do/Fr 13-18 Uhr, Mi/Sa 9.30-13 Uhr, Am Alten Schloss 4, www.bruchsal.de



COLMAR (F)

Musée Unterlinden

Romains des villes, Romains des champs?, bis 22.1.2018, Mo/Mi/Fr-So 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr, Place Unterlinden, Tel. 0033-389 20 15 50, www.musee-unterlinden.com



DAHN

Kunstverein Dahn

The Writing on the Wall – Zeichen an der Wand, Eröffnung: 21.1.2018, 11.30 Uhr, bis 18.2.2018, Mi/Do/So 15-18 Uhr, Marktstr. 7, www.kunstverein-dahn.de



DONAUESCHINGEN

Museum Art.Plus

Leidenschaft. Passion – Im Fokus: Pierre Soulages, bis 21.1.2018, Alfonso Hüppi (im 2-Raum), bis 10.3.2018, Mi-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, 1. Do/Monat 13-20 Uhr, Museumsweg 1, Tel. 0771/896 68 90, www.museum-art-plus.com



DURBACH

Galerie KulturZeit

Ursula Reichart: „Farbe“ – Malerei, bis 19.1.2018, tägl. 9-19 Uhr, MediClin Staufenburg Klinik, Burgunderstr. 24, www.prokulturzeit.de



Museum für Aktuelle Kunst/Sammlung Hurrle

Auf unbekanntem Terrain. Landschaft in der Kunst nach 1945, bis 4.2.2018, Profile in der Kunst am Oberrhein: Helga Marten/Eva Schaeuble, bis 4.3.2018, Der Nachtkrapp – Kunstprojekt, bis 4.3.2018, Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, 5.-16.2.2018 geschl., Almstr. 49, Tel. 0781/93 20 14 02, www.museum-hurrle.de



EBERDINGEN-NUSSDORF

Kunstwerk – Sammlung Klein

10 Jahre Kunstwerk: beide | both. Sean Scully und Liliane Tomasko, bis 22.12., Mi-Fr + So 11-17 Uhr, Siemensstr. 40, Tel. 07042/376 95 66, www.sammlung-klein.de



ETTLINGEN

Museum im Schloss

Vom Floh gebissen – Studioausstellung historischer Flohfallen, bis 7.1.2018, Max Peter Näher – Eine Menge Leben, 25.1.-1.4.2018, Sammlungsausstellung: Karl Hofer & Karl Albiker, Mi-So 13-18 Uhr, Schlossplatz 3, Tel. 07243/10 12 73, www.museum-ettlingen.de



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen Open Air, Führungen jeden 1. So im Monat, 10.15 Uhr, www.kunstweg-am-reichenbach.de



HEIDELBERG

Gedok Galerie

Winterausstellung, bis 7.1.2018, Mi-Fr 17-20 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Römerstr. 22, www.gedok-heidelberg.de



Körperwelten Museum

Anatomie des Glücks, Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Altes Hallenbad, Poststr. 36/5, www.koerperwelten.com



Kunstverein

Wolfgang Plöger – Jean-Pascal Flavien – Elif Erkan, bis 28.1., Di/Mi/Fr 12-19 Uhr, Do 15-22 Uhr, Sa/So 11-19 Uhr, Hauptstr. 97, www.hdkv.de



Sammlung Prinzhorn

Das Team als Kurator – Neues und Unbekanntes aus der Sammlung, Eröffnung: 13.12., 19 Uhr, bis 15.4.2018, Di, Do-So 11-17 Uhr, Mi 11-20 Uhr, Voßstr. 2, Tel. 06221/56 44 92, www.prinzhorn.ukl-hd.de



Textilsammlung Max Berk

Wandlungen, bis 18.2.2018, Mi, Sa/So 13-18 Uhr u.n.V., Brahmsstr. 8, HD-Ziegelhausen, Tel. 06221/80 03 17, www.museum-heidelberg.de



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Richard Deacon – About Time, bis 25.2.2018, Di-So und Fei 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28, Tel. 07131/56 44 20, www.museen-heilbronn.de



Museum im Deutschhof

Jens Trimpin. Skulpturen aus vier Jahrzehnten, bis 28.1.2018, Wolf-Rüdiger Hirschbiel/Siegfried Simpfendörfer, bis 14.1.2018, Di 10-19 Uhr, Mi-So und Fei 10-17 Uhr, Deutschhofstr. 6, Tel. 07131/56 22 95, www.museen-heilbronn.de



IMPFLINGEN

Weingut Junker

Der inszenierte Zufall – Axel Birgin (Highspeedfotografie), bis 16.1.2018, Fr/Sa 10-18 Uhr, So 10-13 Uhr u.n.V., Sonnenberghof, Tel. 06341/841 44, www.weingut-junker.de, www.liquid-inspirations.de



JOCKGRIM

Zehnthaus

Meike Porz & Angela Kiersch, 10.2.-10.3.2018, Fr 20-22 Uhr, Sa 15-17 Uhr, So 11-17 Uhr, Ludwigstr. 26-28, www.zehnthaus.de



KAISERSLAUTERN

Museum Pfalzgalerie

Frank Badur – Less is more, bis 21.1.2018, Ohne Schlüssel und Schloss? Chancen und Risiken von Big Data, bis 18.2.2018, Di 11-20 Uhr, Mi-So + Fei 10-17 Uhr, Museumsplatz 1, Tel. 0631/364 72 01, www.mpk.de



KÜNZELSAU

Museum Würth

HAP Grieshaber und der Holzschnitt, bis 3.6.2018, tägl. 11-18 Uhr, Reinhold-Würth-Str. 15, www.kunst.wuerth.com



LANDAU

Der Brillenmacher

Ulli Bomans – Collagen, bis 1.5.2018, Di-Fr 10-18.30 Uhr, Sa 10-16 Uhr, Marktstr. 40, Tel. 06341/854 40, www.der-brillenmacher-landau.de, www.ullibomans.com



Städtische Galerie Villa Streccius

Jenseits der Schwere – Aktuelle Arbeiten des Informel, bis 21.1.2018, Räume der Anderen I, Eröffnung: 2.2.2018, 20 Uhr, bis 11.3.2018, Di/Mi 17-20 Uhr, Do-So 14-17 Uhr, Südring 20, Tel. 06341/89 84 72, www.villa-streccius.de, www.kunstverein-landau.de



Galerie Hiestand

Marie Madeleine Noiseux – Terre neuve, bis 31.1.2018, Di-Fr 10-16 Uhr, Sa 10-15 Uhr u.n.V., Marktstr. 114, Tel. 06341/968 90 73, www.galerie-hiestand.de



LUDWIGSBURG

Residenzschloss

Faszination LEGO, bis 18.2.2018, tägl. 10-17 Uhr, Schlossstr. 30, www.schloss-ludwigsburg.de



LUDWIGSHAFEN

Wilhelm-Hack-Museum

Erzählte Welt. Geschichte in der Kunst, bis 3.6.2018, Künstlerbücher und -schallplatten der 1960er bis 1980er Jahre, bis 21.1.2018, Stimme des Lichts. Delaunay, Apollinaire und der Orphismus, bis 2.4.2018, Di/Mi/Fr 11-18 Uhr, Do 11-20 Uhr, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Berliner Str. 23, Tel. 0621/504-29 03, www.wilhelmhack.museum



MANNHEIM

Kunsthalle

Eröffnungswochenende: Tage der offenen Tür, 15.12. 18-24 Uhr, 16.12. 10-22 Uhr, 17.12. 10-19 Uhr, www.kuma.art



Kunst-Projekte

Mekan – Rebekka Brunke, Jens Hafner, Konstantin Kozo, bis 15.12., ÖZ n. Vereinb., Tel. 0171/183 64 62, Lange Rötterstr. 68, www.kunstprojekte.eu



Port 25 – Raum für Gegenwartskunst

100 < 1000: Hundert unter Tausend, bis 4.2.2018, Wunderkammer (AT), bis 4.2.2018, Di-So 12-18 Uhr, Hafenstr. 25-27, www.port25-mannheim.de



Reiss-Engelhorn-Museen

Museum Weltkulturen D5: Schätze der Archäologie Vietnams, bis 7.1.2018, Museum Zeughaus C5: Reformation! Der Südwesten und Europa, bis 2.4.2018, Von Pulverdampf und Schlachtidyll, 11.2.-2.12.2018, Di-So 11-18 Uhr, Tel. 0621/293 31 50, www.rem-mannheim.de



Technoseum

Entscheiden, bis 6.5.2018, tägl. 9-17 Uhr, Museumsstr. 1, Tel. 0621/429 89, www.technoseum.de



Zephyr – Raum für Fotografie

Rimaldas Viksraitis: Am Rand der bekannten Welt, 4.2.-29.4.2018, Di-So 11-18 Uhr, C4.9, Tel.: 0621/293 21 20, www.zephyr-mannheim.de



MAULBRONN

Kunstsammlung Heinrich

Berliner Junge Wilde (Mitte 1960 bis 1980er Jahre), So 13.30-17 Uhr, Schafhof 2, Tel. 07043/95 79 10, www.kunstsammlung-heinrich.de



Kloster

Freiheit – Wahrheit – Evangelium. Reformation in Württemberg, bis 19.1.2018, tägl. 9-17.30 Uhr, Klosterhof 5, Tel. 07043/92 66-10, www.kloster-maulbronn.de



NEUENBÜRG

Schloss

Augsburger Puppenkiste, bis 6.1.2018, Mi-Sa 13-18 Uhr, So/Fei 10-18 Uhr, Tel. 07082/79 28 61, www.schloss-neuenbuerg.de, www.kloster-maulbronn.de



NEUSTADT

Villa Böhm

We are connected – Manfred E. Plathe, Eröffnung: 6.1.2018, 19 Uhr, bis 28.1., Maximilianstr. 25, www.kunstverein-nw.de, www.manfredplathe.de



OFFENBURG

Städtische Galerie

Peter Vogel: Retrospektive, Finissage/Performance: 4.2.2018, 15 Uhr, Di-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2, Kulturforum, Tel. 0781/82 20 40, www.galerie-offenburg.de



Kunstverein

Johannes Mundinger – Junge Malerei aus Berlin, bis 28.1.2018, Di-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2, Kulturforum, Tel. 0781/44 05 61, www.kunstverein-offenburg.de



Museum im Ritterhaus

Wunder. Facetten des Unfassbaren, bis 25.2.2018, Ein Fenster zur Welt: Die kolonialzeitliche Sammlung (neue Dauerausstellung), Di-So 10-17 Uhr, Ritterstr. 10, Tel. 0781/82 25 77, www.museum-offenburg.de



PFORZHEIM

Galerie Brötzinger Art

Art to go, Sa/So, 16./17.12., 14-18 Uhr, Inge Rau – Zeitspuren, Eröffnung: 12.1.2018, 20 Uhr, bis 11.2.2018, Do 14-17 Uhr, Fr/Sa 18.30-22 Uhr, So 11-18 Uhr, Brunnenstr. 14, Tel. 07231/46 51 42, www.galerie-broetzinger-art.de



Gasometer Pforzheim

Rom im Jahr 312 – Yadegar Asisi (Panorama), bis Frühjahr 2018, tägl. 10-18 Uhr, Hohwiesenweg 6, Tel. 07231/776 09 97, www.gasometer-pforzheim.de, www.asisi.de



Kunstraum Belrem

Kreisformen – Michaela Thäsler, bis 23.12., Belremstr. 8, www.goldstadt250.de



Kunstverein im Reuchlinhaus

Camill Leberer: Selbst und Teile, bis 14.1.2018, Grafik 2017, bis 14.1.2018, Piracy of Presence, Eröffnung: 2.2.2018, bis 8.4.2018, Di-So/Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42, Tel. 07231/215 25, www.kunstvereinpforzheim.de



Pforzheim Galerie

Metall – Es ist nicht alles Gold, was glänzt, bis 28.1.2018, Mi/Sa 14-17 Uhr, So 10-17 Uhr, Bleichstr. 81, www.kultur.pforzheim.de



Schmuckmuseum

Pretty on Pink – graue Eminenzen des Schmucks, bis 25.2.2018, Di-So und Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42, www.schmuckmuseum.de



Stadtmuseum

50 Jahre Mottenkäfig, bis 25.2.2018, Mi/Do 14-17 Uhr, So 10-17 Uhr, Westl. Karl-Friedrich-Str. 243, Tel. 07231/39 25 59, www.kultur.pforzheim.de



Westl. Karl-Friedrich-Str. 1

Glitter Deluxe – Design Pop-up Store, bis 5.1.2018, Mi-Sa 10-19 Uhr



PIRMASENS

Forum Alte Post

Janosch: Abenteuerwelten, bis 14.1.2018, Blickwinkel – Malerei und Zeichnung, 4.2.-18.3.2018, Di-So 10-17 Uhr, Poststr. 2, Tel. 06331/239 27 16, www.forumaltepost.de



RASTATT

Städtische Galerie Fruchthalle

Zwischen Erde und Himmel – Nino Malfatti, bis 28.1.2018, Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Kaiserstr. 48, Tel. 07222/972 84 10, www.galerie-fruchthalle-rastatt.de



Stadtmuseum

Friedrich Kaiser. Zeitzeuge eines unruhigen Jahrhunderts, bis 2.4.2018, Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Herrenstr. 11, Tel. 07222/972 84 00, www.stadtmuseum-rastatt.de



Wehrgeschichtliches Museum

Die kahlen, kalten Berge – der Erste Weltkrieg im Alpenraum, bis 15.4.2018, Di-So + Fei 10-17.30 Uhr, Herrenstr. 18, Tel. 07222/342 44, www.wgm-rastatt.de



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Karl Schmidt-Rottluff. Das Rauschen der Farben, bis 8.4.2018, Fremde Blicke: Marcus Schwier, Eröffnung: 26.1.2018, 19 Uhr, bis 8.4.2018, Di-So 11-18 Uhr, Do 11-19 Uhr, Tel. 0751/828 10, Burgstr. 9, www.kunstmuseum-ravensburg.de



REUTLINGEN

Kunstverein

Kunst Reutlingen 2017, bis 28.1.2018, Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Eberhardstr. 14, www.reutlingen.de



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

Licht und Bewegung, bis 28.1.2018, Di-So 10-18 Uhr, Großherzog-Leopold-Platz 1, Tel. 07642/920 16 20, www.kunsthallemessmer.de



ROCKENHAUSEN

Kahnweilerhaus

„plaudern aus dem nähkästchen“ – Natascha Brändli, bis 17.12., Do-So 15-17 Uhr, Marktplatz 7, www.nataschabrändli.de



RUST

Europa-Park (Mercedes-Benz Hall)

Otto im Europa-Park, bis 7.1.2018, 11-19 Uhr, www.europapark.de



SASBACH

Toni-Merz-Museum

Karin Kieltsch: Augenweiden, bis 17.12., So/Fei 14-17 Uhr, Schulstr. 25, Obersasbach, www.karinkieltsch.de



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Verborgene Schätze aus Wien, bis 8.4.2018, tägl. 10-18 Uhr, Lange Str. 35, Tel. 0791/94 67 20, www.kunst.wuerth.com



SCHWETZINGEN

Schloss

Lars Zech – Holzskulpturen, 14.-17.12., Do/Fr 17-21 Uhr, Sa/So 12-21 Uhr, Schlosskapelle, www.schloss-schwetzingen.de



SINDELFINGEN

Galerie der Stadt

Farbe und Formen: Horst Antes, Willi Baumeister, Wassily Kandinsky u. a., bis 25.3.2018, Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa/So/Fei 10-17 Uhr, Marktplatz 1, Tel. 07031/94-325, www.sindelfingen.de



Schauwerk

Pinc kommt! Retrospektive Rupprecht Geiger, bis 16.9.2018, rosalie. Lichtwirbel, bis 7.1.2018, Jason Martin. Werke 1997-2017, bis 28.1.2018, Di/Do 15-16.30 Uhr (bei öffentl. Führungen), Sa/So 11-17 Uhr, Eschenbrünnlestr. 15/1, Tel. 07031/932 49 00, www.schauwerk-sindelfingen.de



SPEYER

Historisches Museum der Pfalz

Richard Löwenherz. König – Ritter – Gefangener, bis 15.4.2018, Familien-Ausstellung: Robin Hood, bis 3.6.2018, Di-So 10-18 Uhr, Domplatz 4, www.loewenherz-ausstellung.de



STRASBOURG (F)

Le Vaisseau

neuer Ausstellungsbereich: LOG’HIC² – Mathe macht Spaß, Di-So 10-18 Uhr, 1 bis rue Philippe Dollinger, www.levaisseau.com



Musée de l’Oeuvre Notre-Dame

Ein kleines Berlin – Museen für eine Hauptstadt (Architekturtage), bis 7.1.2018, Di-So 10-18 Uhr, place du Château 3, www.europa-archi.eu



STUTTGART

Galerie Klaus Braun

Ganz konkret, bis 16.12., Mi-Fr 14-19 Uhr, Sa 11-15 Uhr, Charlottenstr. 14, Tel. 0711/640 59 89, www.galerie-klaus-braun.de



Lindenmuseum

Hawai’i – Königliche Inseln im Pazifik, bis 13.5.2018, Di-Sa 10-17 Uhr, So/Fei 10-18 Uhr, Hegelplatz 1, Tel. 0711/20 22-3, www.lindenmuseum.de



SULZFELD

Galerie im Bürgerhaus

Pandämonium – Oliver Estavillo, 21.1.-11.2.2018, Di/Do 16-18 Uhr, So 14-18 Uhr, Hauptstr. 95, www.kulturkreis-sulzfeld.de



TÜBINGEN

Kunsthalle

Korpys/Löffler, bis 18.2.2018, Di 11-19 Uhr, Mi-So 11-18 Uhr, Philosophenweg 76, Tel. 07071/969 10, www.kunsthalle-tuebingen.de



VÖLKLINGEN

Völklinger Hütte

Inka: Gold – Macht – Gott, bis 8.4.2018, tägl. 10-19 Uhr, Rathausstr. 75-79, Tel. 06898/910 01 00, www.voelklinger-huette.org

WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Christoph Niemann – Modern Times, bis 7.1.2018, Di-So 11-18 Uhr, Do bis 20 Uhr, Weingärtner Vorstadt 12, Tel. 07151/50 01-16 86, www.galerie-stihl-waiblingen.de



WALDENBUCH

Museum/Sammlung Marli Hoppe-Ritter

Von Alu bis Zement & Jacob Dahlgren, bis 8.4.2018, Di-So 11-18 Uhr, Alfred-Ritter-Str. 27, Tel. 07157/53 51 10, www.museum-ritter.de



WALLDORF

SAP AG

Waß soll ich hier? – Outsider Art als Medium der Inklusion, bis 9.2.2018, Mo-Fr 10-20 Uhr, Schulungszentrum, Headquarters Building 5, Dietmar-Hopp-Allee 20, www.sap.de/kunst



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

An Eames Celebration, bis 25.2.2018, Play Parade. Eine Eames-Ausstellung für Kinder, bis 11.2.2018, tägl. 10-18 Uhr, Tel. 07621/702 32 00, Charles-Eames-Str. 2, www.design-museum.de