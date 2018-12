10.12.2018–13.02.2019

KARLSRUHE

Badische Landesbibliothek

Lucida vallis: Das Kloster Lichtenthal als Zentrum kultureller Überlieferung, bis 16.2.2019, Mo-Fr 9-19/Sa 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 15, Tel. 175 22 22, www.blb-karlsruhe.de



Badisches Landesmuseum

Mykene – Die sagenhafte Welt des Agamemnon, bis 2.6.2019, Studioausstellung: Island Hoping, bis 30.12., Ich, Karl Wilhelm! Die Legende meiner Stadt (Filmerlebnis), Di-Do 10-17/Fr-So/Fei 10-18 Uhr, Schloss Karlsruhe, www.landesmuseum.de



Erinnerungsstätte Ständehaus

Politische Pionierinnen – Die ersten Frauen im badischen Landtag 1919, 8.1.-30.3.2019, Di-Fr 10-18.30/Sa 10-14 Uhr, Ständehausstr. 2



Kunstakademie

Jahresausstellung, bis 21.12., Mo-Sa 9-22/So 14-18 Uhr, Lichthof, Reinhold-Frank-Str. 81, www.kunstakademie-karlsruhe.de



Museum beim Markt

Südwestdeutscher Keramikpreis, bis 6.1.2019, So/So 10-18 Uhr, Karl-Friedrich-Str. 6, www.landesmuseum.de



Pfinzgaumuseum Durlach

Durlach flimmert. Kino, Film, Vergnügen 1945-1980, bis 17.3.2019, Mi 10-18/Sa 14-18, So 11-18 Uhr, Karlsburg, Pfinztalstr. 9, www.karlsruhe.de/pfinzgaumuseum



Prinz-Max-Palais

Stadtmuseum: Karlsruhe und Elsass-Lothringen seit 1871, bis 28.4.2019, Tami Notsani + Laurent Mareschal: Zusamène, bis 28.4.2019, Museum für Literatur: Die Welt kommt zu mir – Angela Ulrich, bis Ende 2018, Di/Fr 10-18/Do 10-19 Uhr, Sa 14-18, So 11-18 Uhr, Karlstr. 10, www.karlsruhe.de/stadtmuseum



Rathaus Grötzingen

Brigitte Nowatzke-Kraft, bis 28.3.2019, Rathausplatz 2, 1. OG, Seminarraum 1



Regierungspräsidium

26. Karlsruher Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst/Kunsthandwerk, bis 16.12., tägl. 11-18 Uhr, Karl-Friedrich-Str. 17, www.rp-karlsruhe.de, www.weihnachtsmesse-karlsruhe.de



Staatliche Kunsthalle

Sehen Denken Träumen – Französische Zeichnungen, bis 13.1.2019, Bilder Bücher Bohnenranken – Sagenhaften Geschichten auf der Spur, bis 10.3.2019, Alles ist Ausschnitt! Matthias Mansen: Potsdamer Straße, 26.1.-31.3.2019, Di-So 10-18/Do bis 21 Uhr, Hans-Thoma-Str. 2, www.kunsthalle-karlsruhe.de



Staatliches Museum für Naturkunde

Flusspferde am Oberrhein, bis 27.1.2019, Eiszeitkunst, bis 27.1.2019. Di-Fr 9.30-17, Sa/So + Fei 10-18 Uhr, Erbprinzenstr. 13, www.smnk.de



Stadtarchiv

Facetten der K’her Mädchenschulbildung ab dem 19. Jh. - Fotoausstellung, bis 28.2.2019. Mo-Mi 8.30-15.30/Do 8.30-18 Uhr, Markgrafenstr. 29, www.karlsruhe.de/stadtarchiv



Städtische Galerie

Dust and Trace: Heinz Pelz, bis 3.3.2019, Blickkontakt – Gesichter einer Sammlung, bis 20.1.2019, Mit Karl Weysser unterwegs, bis Frühjahr 2019, Umgehängt, bis Frühjahr 2019, Malerei 1850-1950, bis Frühjahr 2019, Mi-Fr 10-18+Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 27, www.staedtische-galerie.de



ZKM-Medienmuseum

Dieter Jung. Between and Beyond, Eröffnung: 8.2.2019, 19 Uhr, bis 2.6.2019, Digital Imaginaries. Africas in Production, bis 31.3.2019, Kunst in Bewegung. 100 Meisterwerke mit und durch Medien. Ein operationaler Kanon, bis 20.1.2019, Durch den schalldichten Vorhang. Das Experimentalstudio des Polnischen Rundfunks, bis 6.1.2019, Feedback #3: Marshall McLuhan und die Künste, bis 6.1.2019, Open Codes II. Die Welt als Datenfeld, bis 6.1.2019, zkm gameplay. the next level, (Dauerausstellung), Mi-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 11-18 Uhr, Lorenzstr. 19, www.zkm.de



Artlet Studio

Grafisches Kabinett, bis 22.12., Dominik Schmitt – Insideout (Malerei), Eröffnung: 19.1.2019, 15 Uhr, bis 9.3.2019, Do/Fr 14-19 Uhr, Sa 11-14 Uhr u.n.V., Boeckhstr. 4, Tel. 0151/15 67 52 32, www.artlet-studio.com



Badischer Kunstverein

Mitgliederausstellung/Jahresgaben, Eröffnung/Finissage 200 Jahre Bad. Kunstverein: 16.12., 17 Uhr, bis 13.1.2019, Di-Fr 11-19/Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Waldstr. 3., www.badischer-kunstverein.de



BBK

Weihnachtsausstellung der Mitglieder + Gäste aus Nancy, bis 16.12., From inner and outer space: Adrian Peters, Svenja Ritter, Eröffnung: 18.1.2019, 19 Uhr, bis 10.2.2019, Mi-Fr 17-19, Sa/So 14-18 Uhr, Tel. 937 47 46, Am Künstlerhaus 47, www.bbk-karlsruhe.de



Bürgerzentrum Innenstadt

Renate Schweizer: Transformationen – vom Abfall zum Designerkleid, bis 30.3.2019, Di-Sa 10-16 Uhr u.n.V., Adlerstr. 33, www.bz-innenstadt.de, www.renate-schweizer.net



Centre Culturel Franco-Allemand

Sophie Innmann: The real Retour de Paris, bis 16.1.2019, Mo-Do 10-12.30/14-18, Fr 10-12.30 Uhr, Postgalerie, 3. OG, www.ccfa-ka.de



Donato Hair Creations

waldreich – Klaus Eppele (Fotografie), bis 31.12., Di-Fr 8.30-18/Sa 8.30-14 Uhr, Waldstr. 93, www.bildidee.net



Eiswiesen Dialoge

people. animals. landscape and more – Dolli Schorp (Fotoarbeiten aus Südafrika), bis Ende 2018, Mo/Di 10-19 Uhr u.n.V., Jürgen Mayer + Martin Kemminer, Auf den Eiswiesen 10, Tel. 0172/809 82 21, www.kemminer-architektur.de



EnBW

Ateliereinblicke: Zwischen Himmel und Erde - Marie Lienhard, bis 1.3.2019, Mo-Fr 10-18 Uhr, Durlacher Allee 93, www.enbw.com



Fünf

Menschenbilder - Ulrike Morlock-Fien/Frank Daske (S/W-Fotografie), Kanalweg 52, Tel. 0721/ 97 66 47 12, www.fuenf.de



Gallery Artpark

Gerhard Knodel: Konstruktive Bilder in einer chaotischen Zeit, Eröffnung: 24.1., 18 Uhr, bis 16.2.2019, Do/Fr 15-18, Sa 12-16 Uhr, Kriegsstr. 86, www.artpark.eu



Galerie Burster

Gary Schlingheider – blush, 19.1.-4.5.2019, Mi-Fr 14-18/Sa 12-15 Uhr, Baumeisterstr. 4, www.galerieburster.de



Galerie Clemens Thimme

Bénédicte Peyrat – rater mieux, bis 21.12., Georg Baselitz – Arbeiten auf Papier, 19.1.-8.3.2019, Mi-Fr 14-18 Uhr, Lorenzstr. 2, Tel. 0160/94 61 87 76, www.galerie-thimme.de



Galerie Demmer

Harald Metzkes zum 90. Geburtstag, bis 24.1.2019, Mo-Sa 11-18 Uhr, Herrenstr. 50. www.axeldemmer.de



Galerie Kirrmann

fünfundzwanzig : Retrospektive Thomas Schmitt (Zeichnung/Gemälde), bis 18.1.2019, Mo-Fr 10-12.30 + 14.30-18.30, Sa 10-14 Uhr, Herrenstr. 40, www.kirrmann.com



Galerie Klinger & Me

Full Circle – Fahar Al-Salih, bis 5.1.2019, Mathis Bauer (Malerei), 19.1.-2.3.2019, Mi-Fr 14-18/Sa 12-15 Uhr, Marienstr. 12, www.galerieklingerandme.com



Galerie Knecht & Burster

11 aus 43 - Gruppenausstellung, bis 22.12, Ulrich J. Wolff – tin and paint, 19.1.-2.3.2019, Mi-Fr 14-18/Sa 12-15 Uhr u.n.V., Baumeisterstr. 4, www.galerie-knecht-und-burster.de



Galerie Rottloff

Blütentreiben: Agnes Märkel, Eröffnung: 19.1.2019, 15 Uhr, bis 22.2.2019, Mi-Fr 14.30-19 Uhr, Sophienstr. 105, www.galerie-rottloff.de



Galerie Schrade

Cornelia Schleime (Arbeiten auf Papier), bis 26.1.2019, Werner Pokorny (Skulpturen), 25.1.-16.3.2019, Di-Fr 13-18/Sa 11-14 Uhr, Zirkel 34 - 40, www.galerie-schrade.de



Galerie Spektrum

Georg Dobler (Schmuck), Victor Kraus (Malerei), bis 22.12., Mari Ishikawa (Fotografie/Schmuck), Eröffnung: 19.1.2019, 15 Uhr, bis 2.3.2019, Do-Sa 13-18 Uhr u.n.V., Gebhardstr. 19, www.galerie-spektrum.de



Gedok

projekt3drei: be touched (Fotografie), bis 23.12., Tazacorte-Schutzräume: Ingrid Bürger, Sylvia Kiefer, Eröffnung: 11.1., 19 Uhr, Finissage: 3.2.2019, 14 Uhr, Zusammen (setzen, stellen, legen) bringen: Babsi Daum, Ute Eisinger, Eröffnung: 8.2.2019, 19 Uhr, Finissage: 10.3.2019, 14 Uhr, Mi-Fr 17-19, Sa/So 14-16 Uhr, Markgrafenstr. 14, www.gedok-karlsruhe.de



Karl-Nagel-Stube

Karl Nagel und sein Bulach (825 Jahre Bulach), bis 30.12., Mi/So 13-18 Uhr, Litzenhardtstr. 119a, Bulach



Kohi

Moritz Konrad (Collagen), Eröffnung: 11.1.2019, 19 Uhr, Gernod Weis, Eröffnung: 10.2.2019, 16 Uhr, geöffnet während Veranstaltungen u.n.V. (kunst@kohi.de), Werderstr. 47, www.kohi.de



Kunstraum Neureut

Ulrike Donié, Eröffnung: 10.1.2019, 19 Uhr, bis 31.1.2019, Heike Negenborn, Eröffnung: 7.2.2019, 19 Uhr, bis 3.3.2019, Do 17-19, Sa/So 14-17 Uhr, Kirchfeldstr. 122, www.kunstraum-neureut.de



Kurasan Physiotherapiepraxis

Sandra Y. Jacques: Cyanotypien – eine analog digitale Wanderung, bis 5.4.2019, Mo-Fr 8-18 Uhr, Kriegsstr. 140



Majolika Galerie

Work in Progress – Hirofumi Fujiwara, Christine Hitzblech, Hannelore Langhans u.a., Di-So/Fei 10-13/14-17 Uhr, Ahaweg 6-8, www.majolika-karlsruhe.com



Meyer Riegger

Daniel Roth, bis 2.2.2019, Di-Fr 11-18/Sa 11-14 Uhr, Klauprechtstr. 22, www.meyer-riegger.de



Naturschutzzentrum Rappenwört

Dachs – der bekannte Unbekannte, bis 10.3.2019, Di-Fr 12-17, So/Fei 11-17 Uhr, Hermann-Schneider-Allee 47, www.naturschutzzentren-bw.de



Neue Kunst Gallery

Thitz – Neue Werke, bis 22.12., Faded Faces: Patrizia Casagranda, Eröffnung: 18.1.2019, 19.30 Uhr, bis 16.3.2019, Do/Fr 13-19, Sa 12-15 Uhr u.n.V., Zirkel 32, Tel. 130 57 21, Tel. 0151/15 61 37 13, www.neuekunst.de



Orgelfabrik

Kooperation Fuge: Antje Bessau, Mike Überall, Hanna Woll, Antje Wygoda & Gäste, Eröffnung: 16.1.2019, 19 Uhr, bis 27.1.2019, Do-Sa 15-19.30/So 11-18 Uhr, 237: Boglarka Balassa, Vivian Eckstein, Martin Pöll, Eröffnung: 6.2.2019, 19 Uhr, Finissage: 17.2.2019, 12 Uhr, Mi-Sa 15-19.30, So 12-16.30 Uhr, Amthausstr. 17, www.orgelfabrik-verein.de



Poly Produzentengalerie

Poly Fi-X-Ion - Mitgliederausstellung, Eröffnung: 13.12., 19 Uhr, bis 13.1.2019, Elvira Novello + Aaron Zeitz, Eröffnung: 18.1.2019, 19 Uhr, bis 10.2.2019, Mo-Fr 16-20 Uhr, Viktoriastr. 9, www.poly-galerie.org



Produzentengalerie 20. Juni

Martin Krieglstein, Angela Krieglstein, Michael Thomas, Victoria Tobostai, Do-Sa 13-22/So 10-17 Uhr, Douglasstr. 9, Tel. 82 10 12 44, www.martin-krieglstein.de



Tollhaus

18 Sommer - 100 Jahre Frauenwahlrecht: Kunststudentinnen/Frauen ohne Wohnung, bis 31.12., Alter Schlachthof 35, www.tollhaus.de



Tom Boller Ladengalerie

Glück am Stück im Leer-Gut-Licht - MaXel (Marie-Luise Vanoli & Axel Birgin), Di/Do/Fr 11-19, Mi/Sa 11-16 Uhr, Werderstr. 30, www.tomboller.de/ladengalerie



Wasser- und Brunnenmuseum

pelagial - Sandro Vadim + Markus Kiefer, bis 27.2.2019, Mi 15-17 Uhr u.n.V., Wasserwerk Durlacher Wald, Tel. 599 32 02, www.stadtwerke-karlsruhe.de



Werkstatt Jo Hartmann

Verletzlichkeit und Reife – Beate Nedovic (Frauen-Portätfotografie), bis 31.1.2019, Mo-Fr 7.30-12.30/ 13.30-18 Uhr, Tel. 59 30 30, Daxlanderstr. 68



Zettzwo Produzentengalerie

Hamstern Goldhamster Gold?, Eröffnung: 14.12.. 19 Uhr, bis 5.1.2019, Die fettigen Karotten, Eröffnung: 11.1.2019, 19 Uhr, bis 2.2.2019, Ecken und Kanten, Eröffnung: 8.2.2019, 19 Uhr, bis 3.3.2019, Sa 10-14 Uhr, Zunftstr. 2, Durlach, www.zettzwo-galerie.de



REGION

BACKNANG

Galerie der Stadt

Werke der Städtischen Kunstsammlung, bis 10.2.2019, Di-Fr 17-19, Sa/So 14-19 Uhr, Petrus-Jacobi-Weg 1, Tel. 07191/89 44 77, www.galerie-der-stadt-backnang.de



Graphik-Kabinett

Riecker-Raum: Merry Mary! Mariendarstellungen der Sammlung, bis 3.2.2019, Di-Fr 17-19, Sa/So 14-19 Uhr, Petrus-Jacobi-Weg 5, www.graphik-kabinett-backnang.de



BAD BERGZABERN

Haus des Gastes

Lichtblicke - Christel Herzhauser (Aquarell), bis 31.1.2019, Rötzweg 7, www.christel-herzhauser.de



Soularts

Einlassen: Ein Wort – 28 Perspektiven, bis 15.12., Fr 15-18 Uhr, Sa 15-19 Uhr, So 10-13 Uhr, Institut für Raumpsychologie, Weinstr. 32a, Tel. 06343/304 96 48, www.soularts.net



BADEN-BADEN

Freunde junger Kunst

Gerhard Neumaier, bis 27.1.2019, Di-Fr 15-18, Sa/So/Fei 11-17 Uhr, Altes Dampfbad, Marktplatz 13, www.gfjk.de



Galerie Supper

Intakt im Takt – Ellen DeElaine, Tino Geiss, Rayk Goetze, Andreas Lau u.v.a., bis 20.1.2019, Mi-Fr 12-18, Sa/So 12-16 Uhr, Kreuzstr. 3, www.galerie-supper.de



LA 8

Wilhelm Busch. Bilder und Geschichten, bis 3.3.2019, Di-So/Fei 11-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8, www.la8.de



Museum Frieder Burda

Die Brücke 1905-1914, bis 24.3.2019, Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8b, www.museum-frieder-burda.de



Staatliche Kunsthalle

Nicole Eisenmann, bis 17.2.2019, 45cbm: Crib. Hanna-Maria Hammari, bis 20.1.2019, Di-So/Fei 10-18 Uhr, Lichtentaler Allee 8a, www.kunsthalle-baden-baden.de



BAD HERRENALB

Park Restaurant

Kreise: Manuela Frei, bis April 2019, Kurhaus, Kurpromenade 8, www.mpunktfrei.de



BASEL

Fondation Beyeler

Balthus, bis 1.1.2019, tägl. 10-18, Mi bis 20 Uhr, Baselstr. 101, CH-Riehen/Basel, www.fondationbeyeler.ch



BIETIGHEIM-BISSINGEN

Städtische Galerie

Revolution (Make-up) Palette: Simone Westerwinter (Werkschau), bis 6.1.2019, Luisa Richter: Variationen einer fixen Idee, bis 17.3.2019, Matthias Gnatzy: Die vier Kammern des Herzens, bis 31.3.2019, Franz Radziwill und die Gegenwart. Landschaft, Technik, Medien, Eröffnung: 1.2.2019, 19 Uhr, bis 22.4.2019, Di/Mi/Fr 14-18, Do 14-20, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Hauptstr. 60-64, galerie.bietigheim-bissingen.de



BÖBLINGEN

Städtische Galerie

Blütenträume und Landschaftsidyllen – Vom Erblühen der Natur im Werk von Fritz Steisslinger, bis 7.7.2019, Mi-Fr 15-18 Uhr, Sa 13-18 Uhr, So 11-17 Uhr, Pfarrgasse 2, staedtischegalerie.boeblingen.de



Deutsches Fleischermuseum

Pia Maria Martin: durch dick und dünn (Filmkunst), bis 31.3.2019, Marktplatz 27, Mi-Fr 15-18/Sa 13-18/So/Fei 11-17 Uhr, fleischermuseum.boeblingen.de



BRETTEN

Kunstverein

Kerstin Müllerperth (Glaskunst), bis 12.1.2019, Sa 10-13/So 15-17 Uhr, Beyle-Hof, Sporgasse 8, www.kvbretten.de



BRUCHSAL

Schloss

Gefaltete Schönheit – Die Kunst des Serviettenbrechens, bis 3.2.2019, #participate – Mach Dich zum Kunstwerk, bis 28.4.2019, Di-So 10-17 Uhr, Schloss, www.schloss-bruchsal.de



BÜHL

BITS GmbH

Beate Rohwetter: Universalideen Unser Universum, bis 31.1.2019, Mo-Do 8.30-12.30 Uhr, Am Froschbächle 21, www.rohwetter.com



DONAUESCHINGEN

Museum Art.Plus

colorful. farbenfroh – Im Fokus: Dorothy Fratt, bis 20.1.2019, 2-Raum: Stefan Strumbel – aktuelle Arbeiten, bis 24.3.2019, Mi-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, 1. Do/Monat 13-20 Uhr, Museumsweg 1, www.museum-art-plus.com



DURBACH

Museum/Sammlung Hurrle

Mythos Leipziger Schule (1960 bis heute), bis 24.3.2019, Profile in der Kunst am Oberrhein: Hans Pelz/Roland Spieth, 6.12.-24.3., Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Almstr. 49, www.museum-hurrle.de



EBERDINGEN-NUSSDORF

Kunstwerk – Sammlung Klein

Hängung #19 – Enrico Bach, Franziska Holstein. Ayan Farah, bis 21.12., Mi-Fr + So 11-17 Uhr, Siemensstr. 40, www.sammlung-klein.de



ETTLINGEN

Kunstverein Wilhelmshöhe

Höhenluft #15.2, bis 16.12., Lene Markusen: Filme und Fotografien/Benjamin Köder + Annabella Spielmannleitner: Adventures of an Insect, Eröffnung: 1.2.2019, 19 Uhr, bis 9.3.2019, Mi-Sa 15-18/So 11-18 Uhr, Schöllbronner Str. 86, www.kunstverein-wilhelmshoehe.de



Museum im Schloss

Sauber? Kulturgeschichte des Badens und der Körperhygiene in Ettlingen, bis 12.1.2020, Zeitgen. Keramik aus Kasama/Japan, bis 6.1.2019, Zeitenwende 1918/19 in Europa: Künstler zwischen Depression und Aufbruch, bis 28.4.2019, Dauerausstellung: Archäologische Sammlung, Mi-So 11-18 Uhr, Schlossplatz 3, Tel. 07243/10 12 73, www.museum-ettlingen.de



Rathaus Ettlingenweier

Lebenszeit schenken für die Gemeinschaft – Andrea Fabry (Fotografie), bis 6.1.2019, Ettlinger Str. 24, www.foto-fabry.de



Stadtbibliothek

Ettlingen und Epernay (65 Jahre Städtepartnerschaft): Werner Bentz (Fotografie/Malerei), bis 21.12., Di/Do/Fr 12-18, Mi 10-18, Sa 10-13 Uhr, Obere Zwingergasse 12, www.stadtbibliothek-ettlingen.de



GERNSBACH

Kunstweg am Reichenbach

Skulpturen Open Air, Führungen jeden 1. So im Monat, 11.30 Uhr, www.kunstweg-am-reichenbach.de



Rathaus

Liebe – Mario Grau, bis 14.12., Mo-Do 8-12 Uhr, Do 14-18, Fr 8-13 Uhr, Igelbachstraße 11, www.gernsbach.de



HAGUENAU (F)

Chapelle des Annonciades

August Herborth – Keramiker und Künstler ohne Grenzen, bis 24.2.2019, Mi-Sa 14-17.30 Uhr, place Dr. Albert Schweitzer, www.sortirahaguenau.fr



Musée du Bagage

Von der großen Reise zum Massentourismus – Du Grand Tour au Tour opérateur, bis 29.12.2019, Sa/So 14-17.30 Uhr, Rue Saint-Georges No. 5, www.museedubagage.com



HEIDELBERG

Gedok-Galerie

550 Jahre nach Gutenberg – aktuelle Positionen, bis 5.1.2019, Inszenierte Räume – Vera Bonsen, Eröffnung: 12.1.2019, 19 Uhr, bis 16.2.2019, Mi/Fr 17-20/Sa 11-14 Uhr, Römerstr. 22, www.gedok-heidelberg.de



Körperwelten-Museum

Anatomie des Glücks & Sonderausstellung: Die Grasbeißerbande, Mo-Fr 9-18, Mi bis 21, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Altes Hallenbad, Poststr. 36/5, www.koerperwelten.com



Kunstverein

Raumblüte: Kerstin Stoll, Friedrich Kiesler + Sharing as Caring 6: Trans-Affekte – Michael Madsen, Satoko Nema, Nguyen Trinh Rhi + Jahresgaben 2018, bis 17.2.2019, Di/Mi/Fr 12-19, Do 15-22, Sa/So 11-19 Uhr, Hauptstr. 97, www.hdkv.de



Kurpfälzisches Museum

Unwirklichkeiten – Das Imaginäre in der Kunst von Caspar David Friedrich bis Picasso, bis 17.2.2019, Di-So 10-18 Uhr, Hauptstr. 97, www.museum-heidelberg.de



Sammlung Prinzhorn

Extraordinaire! Werke aus psychiatrischen Einrichtungen in der Schweiz um 1900, bis 20.1.2019, Di/Do-So 11-17 Uhr, Mi 11-20 Uhr, Voßstr. 2, www.prinzhorn.ukl-hd.de



Textilsammlung Max Berk

7. Europäische Quilt-Triennale, bis 6.1.2019., Mi/Sa/So 13-18 Uhr, Brahmsstr. 8, www.museum-heidelberg.de



HEILBRONN

Kunsthalle Vogelmann

Bildhauerinnen. Von Kollwitz bis Genzken, bis 7.4.2019, Di-So/Fei 11-17 Uhr, Do 11-19 Uhr, Allee 28, www.museen-heilbronn.de



Museum im Deutschhof

Donnerwetter! Klima schreibt Geschichte, bis 31.3.2019, Di 10-19 Uhr, Mi-So und Fei 10-17 Uhr, Deutschhofstr. 6, www.museen-heilbronn.de



KAISERSLAUTERN

Museum Pfalzgalerie

Nobuyuki Tanaka – Urformen, bis 10.2.2019, Philipp Hennevogl – Unrat und Natur (Linolschnitt), 15.12.-10.2.2019, Rozbeh Asmani: Wem gehört die Farbe?, bis 31.12., Di 11-20, Mi-So + Fei 10-17 Uhr, Museumsplatz 1, www.mpk.de



KÜNZELSAU

Museum Würth

Äpfel und Birnen und anderes Gemüse. Die Obstbilder von Korbinian Aigner im Dialog mit der Sammlung Würth, bis 6.1.2019, tägl. 11-18 Uhr, Reinhold-Würth-Str. 15, www.kunst.wuerth.com



LANDAU

Städtische Galerie Villa Streccius

Habitat – Vom Sich-Einrichten in der Welt, bis 20.1.2019m Di/Mi 17-20, Do-So 14-17 Uhr, Südring 20, www.kunstverein-landau.de, www.villa-streccius.de



LUDWIGSBURG

Kunstverein

Guy Tillim – Jo’burg + Büro für verschiebbare Haltungen – Anstiftung, bis 14.2.2019, MIK Eberhardstr. 1, Di-So 11-18, Do 11-21 Uhr, Tel. 07141/92 91 96, www.kunstverein-ludwigsburg.de



LUDWIGSHAFEN

Kunstverein

Considerung Finland (Fotografie), bis 13.1.2019, Di-Fr 12-18 + Sa/So 11-18 Uhr, Bismarckstr. 44-48, www.kunstverein-ludwigshafen.de



Rudolf-Scharpf-Galerie

Laura Schawelka – Double Issues, bis 6.1.2019, Do-So 13-18 Uhr, Hemshofstr. 54, www.wilhelmhack.museum



Wilhelm-Hack-Museum

Autofiktionen – Zeichnung der Gegenwart, bis 24.2.2019, Kabinettstücke: Visuelles Spiel, bis 31.3.2019, Bild und Blick – Sehen in der Moderne, bis 7.7.2019, Di/Mi/Fr 11-18, Do 11-20, Sa/So/Fei 10-18 Uhr, Berliner Str. 23, www.wilhelmhack.museum



MANNHEIM

Kunsthalle

OFFEN, bis 2020, Erinnern. Aus der Geschichte einer Institution, bis 2020, (Wieder-)Entdecken – Die Kunsthalle 1933 bis 1945 und die Folgen, bis 2020, Konstruktion der Welt: Kunst und Ökonomie – 1919-1939 + 2008-2018, bis 3.2.2019, Mannheim wächst. Bilder einer Industriestadt, bis 10.3.2019, Friedrichsplatz 4, www.kuma.art



Port 25 – Raum für Gegenwartskunst

Considerung Finland (Fotografie), bis 13.1.2019, Mi-So 11-18 Uhr, Hafenstr. 25-27, www.port25-mannheim.de



Reiss-Engelhorn-Museen

Altägyptische Gefäße von ewiger Schönheit, bis 10.2.2019, Einfach tierisch!, bis 10.3.2019, Di-So 11-18 Uhr, Tel. 0621/293 31 50, Museum Weltkulturen D5

Mumien – Geheimnisse des Lebens, bis 31.3.2019, Abenteuer Anden und Amazonas – hist. Fotografien von Wilhelm Reiß, bis 20.1.2019, Museum Zeughaus C5, www.rem-mannheim.de



Technoseum

Fertig? Los! Die Geschichte von Sport und Technik, bis 10.6.2019, tägl. 9-17 Uhr, Museumsstr. 1, www.technoseum.de



MAULBRONN

Kunstsammlung Heinrich

Berliner Junge Wilde (Mitte 1960 bis 1980er Jahre), So 13.30-17 Uhr, Schafhof 2, www.kunstsammlung-heinrich.de



NEUENBÜRG

Schloss

Orte des Glücks (Fotografie), bis 6.1.2019, Mi-Sa 13-18 + So/Fei 10-18 Uhr, www.schloss-neuenbuerg.de



NEUSTADT

Villa Böhm

In a Silent Way: Stefanie Hofer, Marile Holzner, Steffen Kern, Eröffnung: 8.2.2019, 19 Uhr, bis 24.2.2019, Do/Fr 15-18, Sa/So 11-13 + 15-18 Uhr, www.kunstverein-nw.de



OFFENBURG

Artforum

Staub - Preisträger Förderkreis Kunst + Kultur: Maximilian Martinez, Betty Rieckmann, Anas Kahal, bis 16.12., Fr 17-20, Sa/So 14-17 Uhr, Okenstr. 57, www.kuenstlerkreis-ortenau.de



Museum im Ritterhaus

Demokratie wagen? Baden 1818-1919, bis 17.2.2019, Offenburg in der Welt zwischen 800 und 1800 + Kolonialzeitliche Sammlung + Archäologie in der Ortenau + Offenburg 1840-1970 + Wald-Land-Fluss. Stein, Pflanze, Tier (Dauerausstellungen), Di-So 10-17 Uhr, Ritterstr. 10, www.museum-offenburg.de



Städtische Galerie

Rainer Nepita und Jörg Bach (Malerei/Bildhauerei), bis 10.2.2019, Gretel Haas-Gerber. Kleine Schönheiten, Di-Fr 13-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr, Amand-Goegg-Str. 2, Kulturforum, www.galerie-offenburg.de



PFORZHEIM

Galerie Brötzinger Art

Eckart Steinhauser (Skulpturen), 11.1.-10.2.2019, Do 14-17, Fr/Sa 18.30-22, So 11-18 Uhr, Brunnenstr. 14, Tel. 07231/46 51 42, www.galerie-broetzinger-art.de



Gasometer Pforzheim

360°-Panorama: Great Barrier Reef, seit 17.11., tägl. 10-18 Uhr, Hohwiesenweg 6, www.gasometer-pforzheim.de



Kunstverein im Reuchlinhaus

Die Erde und ihre Schraffur im Prioritätenstreit: Karlheinz Bux, Sabine Funke, Klaus Heider, Manfred Schmalriede, Wanda Stolle, bis 27.1.2019, Di-So/Fei 10-17 Uhr, Jahnstr. 42, Tel. 07231/215 25, www.kunstvereinpforzheim.de



Pforzheim Galerie

Das Künstlerehepaar Vera und Bert Joho, bis 28.4.2019, Mi/Sa 14-17, So 10-17 Uhr, Bleichstr. 81, www.kultur.pforzheim.de



Schmuckmuseum

Ost trifft West – exquisite Kostbarkeiten des Art Déco. Die Sammlung von Prinz und Prinzessin Sadruddin Aga Khan, bis 6.1.2019, Di-So + Fei 10-17 Uhr, Jahnstraße 42, www.schmuckmuseum.de



Stadtmuseum

Pforzheim und seine Partnerstädte, bis 3.3.2019, Mi/Do 14-17, So 10-17 Uhr, Westl. Karl-Friedrich-Str. 243, Tel. 07231/39 25 59, www.kultur.pforzheim.de



PIRMASENS

Forum Alte Post

Innere Landschaften: Hommage an Klaus Heinrich Keller, bis 13.1.2019, Di-So/Fei 10-17 Uhr, Poststr. 2, www.forumaltepost.de



RASTATT

Historische Bibliothek

Der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) in Büchern/Bildern, bis 3.3.2019, So/Fei 11-17 Uhr, Ludwig-Wilhelm-Gymnasium, Lyzeumstr. 11



Residenzschloss

1818/1918. Die Großherzöge von Baden, bis 10.2.2019, Di-So/Fei 10-16.30 Uhr, Herrenstr. 18-20, www.schloss-rastatt.de



Städtische Galerie Fruchthalle

Visit – Eva Rosenstiel, bis 10.3.2019, Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Kaiserstr. 48, www.galerie-fruchthalle-rastatt.de



Stadtmuseum

Es lebe das Neue!? – Rastatt in der Weimarer Republik, bis 3.2.2019, Do-Sa 12-17 Uhr, So/Fei 11-17 Uhr, Herrenstr. 11, www.stadtmuseum-rastatt.de



Weisenburger Bau

Stephanie Abben (Malerei), bis Anfang Februar 2019, Di-Do 14-17 Uhr, Werkstr. 11, www.stephanieabben.de



RAVENSBURG

Kunstmuseum

Martha Jungwirth, bis 3.2.2019, Präsentation Sammlung Selinka – Pierre Alechinsky, bis 24.2.2019, Di-So 11-18, Do 11-19 Uhr, Burgstr. 9, www.kunstmuseum-ravensburg.de



REUTLINGEN

Kunstmuseum Reutlingen / Galerie

Holzschnitt now!: Xylon Deutschland und Schweiz, bis 27.1.2019, Di-Sa 11-17, Do 11-19, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Eberhardstr. 14, www.reutlingen.de



Kunstmuseum Reutlingen / konkret

Arbeiten aus System. Konkrete Kunst 1954-2008, bis 27.1.2019, Di-Sa 11-17, Do 11-19, Sa/So/Fei 11-18 Uhr, Eberhardstr. 14, www.reutlingen.de



Kunstmuseum Reutlingen / Spendhaus

seine Zeit wird kommen: Wilhelm Laage zum 150. Geb.-tag, bis 6.1.2019, Di-Sa 11-17, Do 11-19, So/Fei 11-18 Uhr, Spendhausstr. 4, www.reutlingen.de



RIEGEL

Kunsthalle Messmer

5. Int. André Evard-Preis für konkret-konstruktive Kunst, bis 17.2.2019, Di-So 10-17 Uhr, Großherzog-Leopold-Platz 1, Tel. 07642/920 16 20, www.kunsthallemessmer.de



SCHWÄBISCH HALL

Kunsthalle Würth

Wohin das Auge reicht – Neue Einblicke in die Sammlung Würth, bis 17.3.2019, tägl. 10-18 Uhr, Lange Str. 35, Tel. 0791/94 67 20, www.kunst.wuerth.com



SCHWEIGEN-RECHTENBACH

Skulpturengarten

Dieter Händel, Stephan Müller, Marc Reibel, Susanne Wadle, Pavel Miguel, bis Ende Oktober, ganztägig im Gemeindepark



SINDELFINGEN

Schauwerk

Ophelia: Nadja Verena Marcin (Performance/Installation), Eröffnung: 10.2.2019, 11.30 Uhr, bis 30.6.2019, Heimvorteil: Deutsche Künstler aus der Sammlung Schaufler, bis 30.6.2019, Lichtempfindlich 2 – Fotografie aus der Sammlung Schaufler, bis 6.1.2020, Sabrina Haunsperg: Werke 2008-2018, bis 20.1.2019, Di/Do 15-16.30 (bei öffentl. Führungen), Sa/So 11-17 Uhr, Eschenbrünnlestr. 15/1, www.schauwerk-sindelfingen.de



SPEYER

Historisches Museum der Pfalz

Das Sams und die Helden der Kinderbücher, bis 5.5.2019, Marilyn Monroe. Die Unbekannte, 16.12.-16.6.2019, Di-So 10-18 Uhr, Domplatz 4, www.museum.speyer.de



Städtische Galerie Kulturhof Flachsgasse

geradezu beschwingt: Manfred Graf, Gottfried Jäger, Sebastian Hempel u. a., bis 20.1.2019, Hans Purrmann Preis für Bilden Kunst, 9.2.-10.3.2019, Do-So 11-18 Uhr, Flachsgasse 3, www.speyer.de



STRASBOURG (F)

Centre culturel de l’Elsau

Architekturtage: Elsau – vom Vorort zur Siedlung, bis 20.12., Mo-Fr 8.45-12.00 Uhr + 14-18.30 Uhr, 6, rue Mathias-Grunewald, www.europa-archi.eu



Le Vaisseau

neuer Ausstellungsbereich: LOG’HIC² – Mathe macht Spaß, Di-So 10-18 Uhr, 1 bis rue Philippe Dollinger, www.levaisseau.com



Maillon-Wacken

Architekturtage: Ein Jahrhundert ohne Zwischenakte – Das Viertel Wacken 1924-2019, bis 30.3.2019, 7, place Adrien-Zeller, www.europa-archi.eu



STUTTGART

ABK

Inside AKA No. 04: Nadine Bracht – Don’t Stop the Horse!, bis April 2019, Mo-Do 10-17 Uhr, Mo-Do 11-15.30 Uhr (in der vorlesungsfreien Zeit), Am Weißenhof 1, Bibliothek, www.abk-stuttgart.de



Die Raumgalerie

Visionen-Projektionen: Sergei Tchoban, bis 9.2.2019, Mo-Fr 11-19, Sa 13-18 Uhr, Ludwigstr. 73, www.dieraumgalerie.de



Galerie Klaus Braun

Wonkun Jun: kleine Formate, bis 23.12., José Heerkens: new paintings, 25.1.-16.3.2019, Mi-Fr 14-19/Sa 11-15 Uhr u.n.V., Charlottenstr. 14, 5. OG, Tel. 0711/640 59 89, www.galerie-klaus-braun.de



Linden-Museum

Hawai’i revisited – Die James-Cook-Sammlung Göttingen im Dialog mit zeitgenössischer Kunst, bis 5.5.2019, Di-Sa 10-17, So/Fei 10-18 Uhr, Hegelplatz 1, Tel. 0711/20 22-3, www.lindenmuseum.de



Naturkundemuseum

Butterflyalarm – Nature meets Design, bis 10.3.2019, Di-Fr 9-17, Sa/So 10-18 Uhr, Rosenstein 1, www.naturkundemuseum-bw.de



SULZFELD

Galerie im Bürgerhaus

Susanne Maurer & Marc Taschowsky, Eröffnung: 27.1.2019, 11 Uhr, bis 17.2.2019, Di/Do 16-18, So 14-18 Uhr, Hauptstr. 95, www.kulturkreis-sulzfeld.de



TÜBINGEN

Kunsthalle

Birgit Jürgenssen. Ich bin / I am, bis 17.2.2019, Di 11-19, Mi-So 11-18 Uhr, Philosophenweg 76, www.kunsthalle-tuebingen.de



WAIBLINGEN

Galerie Stihl

Graphic Novels. Aktuelle deutsche Comic-Romane, bis 6.1.2019, Di-So 11-18 Uhr, Do bis 20 Uhr, Weingärtner Vorstadt 12, www.galerie-stihl-waiblingen.de



WALDENBUCH

Museum Ritter

Squares in Motion – Kinetische Kunst aus der Sammlung Marli Hoppe-Ritter, bis 28.4.2019, Di-So 11-18 Uhr, Alfred-Ritter-Str. 27, www.museum-ritter.de



WALLDORF

SAP

Young Talents – Studierende der Universität der Künste Berlin, bis 22.2.2019, Mo-Fr 10-18.30 Uhr, 27.10./28.10., 12-17 Uhr, Int. Schulungszentrum, Dietmar-Hopp-Allee 20, www.sap.de/kunst



WEIL AM RHEIN

Vitra Design Museum

Victor Papanek: The Politics of Design, bis 10.3.2019, Schaudepot: Stühle der Macht, bis 17.2.2019, tägl. 10-18 Uhr, Charles-Eames-Str. 2, www.design-museum.de



ZELL AM HARMERSBACH

ASAS Art Center

The History of Co-construction: Zhang Yizhi (1940-2004)/Zhang Bin, bis 3.3., 4.11./8.12./13.1./24.2., 14-18 Uhr, u.n.V., Hauptstr. 40, www.artbischoff.com



Museum Villa Haiss

Eun Nim Ro: Tier-Mensch, bis 17.2.2019., Do-So 14-18 Uhr, Am Park 1, www.artbischoff.com